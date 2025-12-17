Σειρά ερωτημάτων για σχέσεις Κωνσταντοπούλου με ΜΚΟ – με αγωγές απαντά εκείνη

Σειρά ερωτημάτων για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας , Ζωή Κωνσταντοπούλου, και τη φερόμενη σύνδεσή της με μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ), θέτει η Νέα Δημοκρατία. Αφορμή αποτέλεσε η συζήτηση αιτήματος άρσης ασυλίας της κυρία Κωνσταντοπούλου στο πλαίσιο αντιδικίας της με δημοσιογράφο.

Το εισαγγελικό αίτημα για άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας φέρεται να διαβιβάστηκε στην Βουλή έπειτα από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της η δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου για εξύβριση.

Με βάση όσα αναφέρονται στη σχετική δικογραφία, η κυρία Πολύζου υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι πληρωνόταν από ΜΚΟ στην οποία φέρεται να μετέχει ως εταίρος η Ζωή Κωνσταντοπούλου και το κόμμα της.

«Ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία και οι χρηματοδότες; Τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων; Δηλώνει το μερίδιο της στο “πόθεν έσχες” και το κόμμα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής;», ήταν μερικά από τα ερωτήματα που θέτει με τη σειρά του το κυβερνών κόμμα.

Η ίδια η κυρία Κωνσταντοπούλου μιλά για ψευδομηνύσεις και απαντά με αγωγές κατά του ίδιου του Πρωθυπουργού:

«Για κάθε ψευδομήνυση που κατατίθεται από τη ΝΔ, εγώ θα κάνω τρεις αγωγές στον Κυριάκο Μητσοτάκη από αυτές που του χρωστάω. Ξεκινάμε από αυτή τη ψευταγωγή», ανακοίνωσε, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τη μήνυση της δημοσιογράφου βρίσκεται η κυβέρνηση.

«Είναι συκοφαντία ότι η μηνύτριά μου είναι εργαζόμενη που της οφείλονται χρήματα. Εχει εισπράξει μέσω ΙΚΕ-φάντασμα ποσό 40.000 ευρώ μέσα σε πέντε μήνες και διεκδικεί άλλες 20.000 ευρώ», ισχυρίστηκε για τη δημοσιογράφο η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Πηγές της ΝΔ σχολίαζαν πάντως ότι «προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην Ολομέλεια, δεν βρήκε λέξη να πει για τα ερωτήματα που τέθηκαν για την ΜΚΟ στην οποία η ίδια είναι εταίρος, όπως και το κόμμα της« και διερωτώνταν: «Ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία και οι χρηματοδότες; Τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων; Δηλώνει το μερίδιο της στο πόθεν έσχες και το κόμμα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής; Αναμένουμε απαντήσεις».

«Αν ο μηνυτής έχει δίκιο ή άδικο δεν είναι κάτι που έχουμε άποψη», παρατήρησε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτκός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, θέτοντας «κάποια ερωτήματα»:

«Εμφανίζεται ως εργοδότης μέσω τιμολογίου της μηνύτριας και μια ΜΚΟ. Οι μέτοχοι είναι η κα Κωνσταντοπούλου προσωπικά και η Πλεύση Ελευθερίας. Εγώ δεν γνωρίζω την μη κερδοσκοπική εταιρία αλλά επειδή είναι μέτοχος, δεν δημοσιεύει οικονομικά στοιχεία. Ποιος είναι ο κύκλος εργασιών της; Η κα Κωνσταντοπούλου δηλώνει την σχέση της στο πόθεν έσχες; Καταθέτει και τα στοιχεία της θυγατρικής της; Υπάρχουν πολύ αυστηροί κανόνες για το ποιοι έχουν δικαίωμα και με ποια ποσά μπορούν να χρηματοδοτούν πολιτικά κόμματα».

«Είναι εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Μου θυμίζει την ιστορία με την θυγατρική του ΣΥΡΙΖΑ που χρηματοδοτούσε την ΑΥΓΗ από την Κύπρο», κατέληξε στη σχετική παρέμβασή του ο κ. Μηταράκης.

Η απάφαση της Βουλής πάντως, αναμένεται να είναι υπέρ της άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, καθώς εκτός από τη ΝΔ, το αίτημα υπερψηφίζουν και αλλά κόμματα της αντιπολίτευσης.

