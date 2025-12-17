Τραμπ κατά Βενεζουέλας με μπλόκο στο πετρέλαιο – «Είναι τρομοκράτες»

Νέα κλιμάκωση στην ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας πυροδοτεί ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος διέταξε «αποκλεισμό» των πετρελαιοφόρων που ταξιδεύουν από και προς τη χώρα και έχουν υποστεί κυρώσεις. Παράλληλα, χαρακτήρισε το καθεστώς Μαδούρο ως «ξένη τρομοκρατική οργάνωση».

Οπως μεταδίδουν τα διεθνή Μέσα, δεν είναι σαφές πώς ο Τραμπ θα επιβάλει το εμπάργκο κατά των πλοίων που έχουν υποστεί κυρώσεις και αν θα στραφεί στην Ακτοφυλακή για να απαγορεύσει την είσοδο πλοίων, όπως έκανε την περασμένη εβδομάδα.

Ηδη πάντως, σύμφωνα με το Reuters, η αγορά πετρελαίου αντιδρά υπό το φόβο μείωσης των εξαγωγών της Βενεζουέλας

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 1% στις ασιατικές συναλλαγές την Τετάρτη. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 70 σεντς, ή 1,2%, στα 59,62 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό αυξήθηκε κατά 73 σεντς, ή 1,3%, στα 56 δολάρια το βαρέλι.

«Είναι τρομοκράτες»

Ανακοινώνοντας τον αποκλεισμό, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social:

«Η Βενεζουέλα είναι πλήρως περικυκλωμένη από τη μεγαλύτερη αρμάδα που έχει συγκροτηθεί ποτέ στην ιστορία της Νότιας Αμερικής. Θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη, και το σοκ που θα υποστούν θα είναι κάτι που δεν έχουν ξαναζήσει ποτέ — μέχρι να επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όλο το πετρέλαιο, τη γη και τα άλλα περιουσιακά στοιχεία που μας έκλεψαν στο παρελθόν.

»Το παράνομο καθεστώς του Μαδούρο χρησιμοποιεί το πετρέλαιο από αυτά τα κλεμμένα πετρελαϊκά πεδία για να χρηματοδοτήσει τον εαυτό του, την τρομοκρατία των ναρκωτικών, την εμπορία ανθρώπων, τους φόνους και τις απαγωγές. Για την κλοπή των περιουσιακών μας στοιχείων και για πολλούς άλλους λόγους, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, της διακίνησης ναρκωτικών και της εμπορίας ανθρώπων, το καθεστώς της Βενεζουέλας έχει χαρακτηριστεί ξένη τρομοκρατική οργάνωση.

»Ως εκ τούτου, σήμερα διατάζω τον πλήρη και ολοκληρωτικό αποκλεισμό όλων δεξαμενόπλοιων που υπόκεινται σε κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα. Οι παράνομοι μετανάστες και οι εγκληματίες που το καθεστώς Μαδούρο έστειλε στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια της αδύναμης και ανίκανης κυβέρνησης Μπάιντεν, επιστρέφονται στη Βενεζουέλα με ταχείς ρυθμούς.

»Η Αμερική δεν θα επιτρέψει σε εγκληματίες, τρομοκράτες ή άλλες χώρες να ληστεύουν, να απειλούν ή να βλάπτουν την χώρα μας και, ομοίως, δεν θα επιτρέψει σε ένα εχθρικό καθεστώς να καταλάβει το πετρέλαιο, τη γη ή οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία μας, τα οποία πρέπει να επιστραφούν στις Ηνωμένες Πολιτείες αμέσως».

Η απάντηση του Μαδούρο

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας τόνισε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε πως απορρίπτει την «γκροτέσκα στρατιωτική απειλή» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Το Καράκας έκανε λόγο για «απόλυτα παράλογη» απόφαση, που εμποδίζει το ελεύθερο εμπόριο και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

