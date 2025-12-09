Ηράκλειο: Φεύγουν από το αεροδρόμιο οι αγρότες – στον ΒΟΑΚ το μπλόκο

Τον τερματισμό της κατάληψης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» και την αποχώρησή τους από την περιοχή του αερολιμένα, αποφάσισαν το πρωί της Τρίτης οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης που κατάφεραν να φθάσουν το μεσημέρι της Δευτέρας μέχρι την πίστα προσγειώσεων και απογειώσεων, με αποτέλεσμα τρεις πτήσεις να ακυρωθούν και δεκάδες να εκτελεστούν με πολύωρη καθυστέρηση.

Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου, Ιάκωβο Ουρανό, οι διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των αγροτών είχαν αίσιο τέλος και οι διαδηλωτές αναμένεται να αποχωρήσουν από το αεροδρόμιο, οπότε αναμένεται να ομαλοποιηθεί και το πρόγραμμα των πτήσεων της Τρίτης από και προς το «Νίκος Καζαντζάκης».

Τη Δευτέρα, εξαιτίας του αποκλεισμού του αεροδρομίου ακυρώθηκαν τρεις πτήσεις, ενώ περισσότερες από 20 εκτελέστηκαν με καθυστέρηση που έφθασε ακόμη και τις πέντε ώρες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου ακυρώθηκαν τρεις πτήσεις, δύο εσωτερικού και μία πτήση εξωτερικού. Καθυστερήσεις σημειώθηκαν σε 21 συνολικά πτήσεις, δέκα πτήσεις αναχωρήσεων και 11 πτήσεις αφίξεων. Ο μέσος χρόνος καθυστέρησης στις αναχωρήσεις ήταν από 40 λεπτά έως 5,5 ώρες, ενώ οι καθυστερήσεις στις πτήσεις αφίξεων έφτασαν μέχρι και τις 5 ώρες.

Παρατηρήθηκε επίσης το φαινόμενο, κάποιες πτήσεις να εκτελέσουν λίγο νωρίτερα το δρομολόγιό τους, πριν από τις έντεκα το βράδυ της Δευτέρας, προκειμένου να προλάβουν το εκ νέου κλείσιμο του αεροδρομίου.

Στα Χανιά, οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» εκτελούνται, προσώρας τουλάχιστον, κανονικά.

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Το μεσημέρι της Τρίτης αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι μόλις δύο –παρά την έκταση των επεισοδίων, με το ξύλο στους αστυνομικούς, τον πετροπόλεμο και τις καταστροφές σε οχήματα της ΕΛ.ΑΣ.– συλληφθέντες στο Ηράκλειο.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για «φθορά ξένης ιδιοκτησίας», «παραβίαση κοινής ειρήνης» και «βία κατά υπαλλήλων», ενώ ο ένας φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.

Εν τω μεταξύ η σχετική δικογραφία που σχηματίστηκε, με βαρύτατες κατηγορίες, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία-οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης και παρακώλυση συγκοινωνιών, αφορά τουλάχιστον 20 αγρότες που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στα άγρια επεισόδια της Δευτέρας σε Ηράκλειο και Χανιά.

Ανάμεσά τους φέρονται να είναι και άτομα με σκληρό ποινικό παρελθόν, υπόδικοι και κατάδικοι (εγκληματική οργάνωση για διακίνηση ναρκωτικών, κατοχή όπλων και εκρηκτικών, εκβιάσεις, ζωοκλοπές).

Ολοι τους έχουν ταυτοποιηθεί μέσω βιντεοληπτικού υλικού.

