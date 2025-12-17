Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Πιστεύω ότι οι αγρότες θα απομακρυνθούν σύντομα από τα μπλόκα»

Την πεποίθηση ότι τα μπλόκα των αγροτών θα διαλυθούν σύντομα εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνομιλία του που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, το πρωί της Τετάρτης (17.12), στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεών τους.

«Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εκτόνωση της κατάστασης. Πιστεύω ότι οι αγρότες θα απομακρυνθούν σύντομα από τα μπλόκα», είπε ο κ. Μητσοτάκης στον διάλογο που είχε μπροστά στις κάμερες με τον κ. Τασούλα.

Ακολούθως ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα τρέχοντα:

«Είχαμε όπως γνωρίζετε μια μακρά κοινοβουλευτική μέρα χθες με την υπερψήφιση του Προϋπολογισμού για το έτος 2026. Ξέρετε ότι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος απέναντι στην επίμονη ακρίβεια και ακριβώς σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται και ο Προϋπολογισμός», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

«Να αναφέρω ότι οι συνταξιούχοι μας των οποίων οι συντάξεις του Ιανουαρίου θα αρχίσουν να προκαταβάλλονται από αυτήν την Παρασκευή, θα δούνε και τις αυξήσεις τις προγραμματισμένες για το 2026. Οσοι είχαν συντάξεις παγωμένες από την προσωπική διαφορά θα αρχίσουν να βλέπουν τις πρώτες αυξήσεις και όσοι -και είναι αρκετοί αυτοί βέβαια- ωφεληθούν από τις μειώσεις των φόρων θα έχουν μία πρόσθετη ενίσχυση στο διαθέσιμο εισόδημά τους» τόνισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Και βέβαια καθώς από τον Ιανουάριο θα ξεδιπλώνονται οι πολιτικές τις οποίες έχουμε ήδη αποφασίσει εκατομμύρια συμπολίτες μας θα δούνε μία όχι αμελητέα στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματός τους μέσα από τις παρεμβάσεις που έχουμε ήδη νομοθετήσει».

«Αυτή είναι η φιλοσοφία του Προϋπολογισμού», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «Εχουμε τη δυνατότητα πια να παράγουμε υγιή πλεονάσματα και να επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στην κοινωνία χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Είναι εξάλλου κάτι που αναγνωρίστηκε και από τους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης με την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Eurogroup, κάτι το οποίο πριν από κάποια χρόνια θα φαινόταν -για να είμαστε και ειλικρινείς- περίπου ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας».

Πρόσθεσε επίσης: «Να σας ενημερώσω για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο θα ξεκινήσει σήμερα το απόγευμα με τη συνάντηση με τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων. Κι εσείς επισκεφθήκατε εξάλλου πρόσφατα το Μαυροβούνιο. Η βούληση της Ελλάδας να σταθεί στο πλευρό των χωρών των δυτικών Βαλκανίων στη διαδρομή τους προς την ΕΕ είναι δεδομένη. Ο πήχης και για τις χώρες αυτές έχει μπει ψηλά. Οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν είναι σημαντικές αλλά η Ελλάδα έχει στρατηγικό όφελος από το να είναι πρωταγωνιστής στην υποστήριξη αυτής της προσπάθειας για όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Τέλος θα συζητήσουμε και τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τη δυνατότητα χρηματοδότησης της Ουκρανίας μέσω των παγωμένων ρωσικών πόρων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκές τράπεζες αλλά θα έχουμε και μια πρώτη συζήτηση για κάτι το οποίο αφορά όλους άμεσα: τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ όπου θα έχω την ευκαιρία και πάλι να θέσω τις εθνικές προτεραιότητες για τη διατήρηση των πόρων της συνοχής και της ΚΑΠ αλλά και βάλω και εγώ στο τραπέζι της συζήτησης την ανάγκη να υπάρχει μία ευρωπαϊκή απάντηση στο στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο πια δεν είναι μόνο ελληνικό είναι ευρωπαϊκό. Εξαγγείλαμε κάποια μέτρα χθες αλλά είναι σαφές ότι στο χρηματοδοτικό πλαίσιο το οποίο θα συζητηθεί θα πρέπει να υπάρχουν και ευρωπαϊκοί πόροι για την αντιμετώπιση της στεγαστική κρίση και την υποστήριξη κυρίως των συμπολιτών μας οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο νοίκι».

Αμέσως μετά, στις 13:00, είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στον απόηχο της υπερψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, αλλά και στη σκιά των διαμαρτυριών που μεταφέρουν από τις περιφέρειές τους κυβερνητικοί βουλευτές για τα προβλήματα των αγροτοκτηνοτρόφων, αλλά και τις συνέπειες σε άλλους κλάδους της οικονομίας από τα συνεχιζόμενα μπλόκα.

