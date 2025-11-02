Δολοφόνησαν τον Γιάννη Λάλα, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ

120
Ο 42χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύματα από πυροβολισμούς μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείο στην Αράχωβα. Τον Μάιο είχε γλιτώσει από επίθεση έξω από το σπίτι του στα Ανω Λιόσια

Αγνωστοι δολοφόνησαν το βράδυ του Σάββατου, σε ξενοδοχείο κοντά στην Αράχωβα, τον Γιάννη Λάλα, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ τον Απρίλιο του 2021.

Ο 42χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύματα από πυροβολισμούς μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν καλάσνικοφ, ενώ μαζί με τον Λάλα ήταν και μια γυναίκα, η οποία ειδοποίησε την Αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λάλας είχε αθωωθεί από το δικαστήριο για τη δολοφονία του Καραϊβάζ λόγω αμφιβολιών, μαζί με τον αδελφό του, επίσης κατηγορούμενο.

Επίσης σημειώνεται ότι ο 42χρονος τον περασμένο Μάιο είχε γλιτώσει από επίθεση που έγινε εις βάρος του έξω από το σπίτι του στα Ανω Λιόσια.

