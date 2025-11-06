Ανθρωποι και φύση σε πανοραμικό φλερτ

Tα διεθνή βραβεία Pano, υπό την αιγίδα της ιαπωνικής πολυεθνικής εταιρείας ηλεκτρονικών ειδών EPSON, και ειδικότερα του αυστραλιανού παραρτήματός της, απονέμονται ετησίως σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους με ειδίκευση σε πανοραμικές λήψεις. Συχνά περιγράφονται ως «ο μεγαλύτερος παγκοσμίως διαγωνισμός πανοραμικής φωτογραφίας» – και τα καρέ που ακολουθούν, αν μη τι άλλο, δεν διαψεύδουν τον χαρακτηρισμό

