Ανθρωποι και φύση σε πανοραμικό φλερτ

Tα διεθνή βραβεία Pano, υπό την αιγίδα της ιαπωνικής πολυεθνικής εταιρείας ηλεκτρονικών ειδών EPSON, και ειδικότερα του αυστραλιανού παραρτήματός της, απονέμονται ετησίως σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους με ειδίκευση σε πανοραμικές λήψεις. Συχνά περιγράφονται ως «ο μεγαλύτερος παγκοσμίως διαγωνισμός πανοραμικής φωτογραφίας» – και τα καρέ που ακολουθούν, αν μη τι άλλο, δεν διαψεύδουν τον χαρακτηρισμό
Ερασιτεχνική κατηγορία Φύση / Τοπία. «Η μαγεμένη καταδίωξη», Νέο Μεξικό
Lauren Baca / The 16th Epson International Pano Awards
Νικητής του Epson Digital Art Prize 2025. «Σε αυτό το παράκτιο χωριό του Βιετνάμ η επιβίωση είναι συνυφασμένη με τη σιωπή. Οι τρεις γυναίκες που εργάζονται κάτω από τη σκιά της πρώτης αυγής, εισπνέοντας τον αλατισμένο αέρα, είναι οι αόρατοι φρουροί της θρέψης. Τα δίχτυα που επισκευάζουν δεν είναι απλά εργαλεία, αλλά σχοινιά που δένουν την κοινότητά τους με τη θάλασσα»
Daniel Viñé Garcia / The 16th Epson International Pano Awards
Νικήτης στην ερασιτεχνική κατηγορία Αστικό Περιβάλλον / Αρχιτεκτονική και μεγάλος νικητής μεταξύ όλων των ερασιτεχνών συμμετεχόντων. «Ανάμεσα στην παλέτα», Μαδρίτη
Pedro Nogales / The 16th Epson International Pano Awards
Κατηγορία Αστικό Περιβάλλον / Αρχιτεκτονική. «Το Σιάτλ στην ομίχλη»
David Swindler / The 16th Epson International Pano Awards
Φωτογράφος της χρονιάς. «Τελευταία πυροτεχνήματα». «Καθώς ο ήλιος έδυε, ο ουρανός κυριολεκτικά εξερράγη, βάφοντας την έρημο με φωτιά και χρυσάφι»
Alex Wides / The 16th Epson International Pano Awards
Κατηγορία Φύση / Τοπία, τέταρτη θέση. «Το καλωσόρισμα της φάλαινας», Βασίλειο της Τόνγκα
Matthew Smith / The 16th Epson International Pano Awards
Ερασιτεχνική κατηγορία Φύση / Τοπία, τέταρτη θέση. «Μου τρέχουν τα σάλια», Κένυα
Xuejun Long / The 16th Epson International Pano Awards
Κατηγορία Αστικό Περιβάλλον / Αρχιτεκτονική. «Aκινητοποιημένο», Χονγκ Κονγκ
Andy Wong / The 16th Epson International Pano Awards
Κατηγορία Φύση / Τοπία. «Η σπηλιά των πυγολαμπίδων», Ταϊβάν
Shang Yao-yuan / The 16th Epson International Pano Awards
Κατηγορία Αστικό Περιβάλλον / Αρχιτεκτονική. «Παγωμένο ψαροχώρι τη νύχτα», Αρχιπέλαγος Λοφότεν, Νορβηγία
Li Yuan / The 16th Epson International Pano Awards
Φωτογράφος της χρονιάς στα βραβεία Pano Νοτιοανατολικής Ασίας 2025. «Eχω γίνει αμέτρητες φορές μάρτυρας αποδημίας άγριων ζώων και ποτέ δεν έπαψε να με καταπλήσσει. Για αυτή την εικόνα, εκείνο που τράβηξε την προσοχή μου ήταν ένα ζώο που επέστρεφε πίσω εν μέσω γενικής φρενίτιδας. Εκείνη τη στιγμή ήξερα πως αυτό ακριβώς το στιγμιότυπο έψαχνα»
William Chua / The 16th Epson International Pano Awards
Ερασιτέχνης Φωτογράφος της Χρονιάς και πρώτη θέση στην κατηγορία Φύση / Τοπία. Το τοπίο του Αλτιπάνο, στα ορεινά της Βολιβίας
Kevin Nyun / The 16th Epson International Pano Awards
Κατηγορία Φύση / Τοπία. «Τριγωνική πισίνα», Χονγκ Κονγκ
Hin Kau Chan / The 16th Epson International Pano Awards
Κατηγορία Φύση / Τοπία, έβδομη θέση. «Neolucanus maximus» (σ.σ.: είδος σκαθαριού)
Yuan Ji / The 16th Epson International Pano Awards
Κατηγορία Φύση / Τοπία. «Αυτός που ψιθυρίζει στο λιοντάρι», Τανζανία
Marina Cano / The 16th Epson International Pano Awards
Ερασιτεχνική κατηγορία Φύση / Τοπία. «Αυγή στα βουνά», Εθνικό Πάρκο Torres del Paine, Παταγονία, Χιλή
Luciano Oliveira / The 16th Epson International Pano Awards
