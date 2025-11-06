Ανθρωποι και φύση σε πανοραμικό φλερτ

Daniel Viñé Garcia / The 16th Epson International Pano Awards

Νικητής του Epson Digital Art Prize 2025. «Σε αυτό το παράκτιο χωριό του Βιετνάμ η επιβίωση είναι συνυφασμένη με τη σιωπή. Οι τρεις γυναίκες που εργάζονται κάτω από τη σκιά της πρώτης αυγής, εισπνέοντας τον αλατισμένο αέρα, είναι οι αόρατοι φρουροί της θρέψης. Τα δίχτυα που επισκευάζουν δεν είναι απλά εργαλεία, αλλά σχοινιά που δένουν την κοινότητά τους με τη θάλασσα»