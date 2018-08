Europa League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ

Ομιλοι – πρόκληση για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Η κληρωτίδα έφερε κάποια ευχάριστα και κάποια δυσάρεστα νέα για τις ελληνικές ομάδες.

Αρχικά ο Ολυμπιακός θα βρει απέναντί του την Μίλαν, την Ρεάλ Μπέτις και την Ντουντελάνζ από το Λουξεμβούργο. Ετσι, η ομάδα από τον Πειραιά ουσιαστικά θα κονταροχτυπηθεί με την ιστορική ιταλική ομάδα και την πολύ βελτιωμένη ομάδα από την Σεβίλη για τις 2 θέσεις που οδηγούν στην συνέχεια του Europa League.

Οσο για τον ΠΑΟΚ, θα βρει απέναντί του την Τσέλσι την Μπάτε αλλά και την Βίντι την οποία απέκλεισε η ΑΕΚ για να προκριθεί στους ομίλους του Champions League. Η ομάδα του Λουτσέσκου καλείται να αντιμετωπίσει μία από τις καλύτερες ομάδες του θεσμού (ο λόγος για την αγγλική Τσέλσι) αλλά και δύο ομάδες που αν εμφανιστεί σοβαρός στο γήπεδο, μπορεί να αποκλείσει και να προχωρήσει στον θεσμό.

Αναλυτικά οι όμιλοι του Europa League:

The official result of the #UELdraw! 🤩

Toughest group? 🤔 pic.twitter.com/nfTeWdG1rq

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 31 Αυγούστου 2018