Σόου Τσακαλώτου στη Βουλή: Ο «Ιζνογκούντ» Στουρνάρας και οι «true believers» της ΝΔ

Πόλωση δεν υπάρχει, ούτε σύγκρουση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η πρώτη συζήτηση για νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή –αυτό για τις φορολογικές ελαφρύνσεις– πέρασε… αναίμακτα.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, πρώην υπουργός Οικονομικών, δεν επιτέθηκε στη ΝΔ αλλά στον Γιάννη Στουρνάρα, διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, τον οποίο έφτασε στο σημείο να τον χαρακτηρίσει Ιζνογκούντ (!) αποδίδοντάς του πολιτικό ρόλο και στοχευμένες προεκλογικές δηλώσεις που σκοπό είχαν να βλάψουν τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Τσακαλώτος άρχισε την παρέμβασή του στη Βουλή με αναφορά στον κ. Στουρνάρα.

«Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου στο οικονομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ γιατί όπως φαίνεται έχουμε πείσει τον διοικητή της ΤτΕ ότι στο τέλος του χρόνου δεν θα έχουμε πλεόνασμα 2,9% αλλά 3,5% του ΑΕΠ. Και αυτό γιατί ενώ πριν από τις εκλογές έβγαινε και έλεγε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δαπανά λεφτά που δεν υπάρχουν και θα έχουμε πρόβλημα, τώρα δεν τον έχω ακούσει ούτε μια φορά να τοποθετηθεί για τη νέα κυβέρνηση».

Επιστρατεύοντας έπειτα το γνωστό του ρητορικό στιλ, συνέχισε λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα μου πείτε ότι η ΤτΕ είναι μια ανεξάρτητη Αρχή. Τέτοια ανεξαρτησία έχουμε να δούμε από τότε που ο μεγάλος βεζίρης Ιζνογκούντ ήθελε να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη».

Σχετικά με το προς ψήφισε φορολογικό νομοσχέδιο στάθηκε στο ότι η κυβέρνηση βοηθά και μια άλλη κατηγορία του πληθυσμού με μεγάλες περιουσίες. «Οσοι έχουν περιουσία πάνω από 500.000 ευρώ δεν είναι μεσαία τάξη», παρατήρησε.

Προεξοφλώντας τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την ψηφοφορία στο φορολογικό νομοσχέδιο ο πρώην υπουργός Οικονομικών είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ:

-Είναι υπέρ του άρθρου 1 για τον ΕΝΦΙΑ αλλά θα προτιμούσε να είναι διαφορετικά άρθρα για να καταψηφίσει τη μείωση στις μεγάλες περιουσίες

-Ψηφίζει και τις 120 δόσεις, ωστόσο, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά «αυτό το νομοσχέδιο είναι “much to do about nothing”».

Ειδικά για τον ΕΝΦΙΑ σημείωσε πως η μείωση του στις περιουσίες άνω των 500.000 ευρώ «κοστίζει» 70 εκατομμύρια. Και είπε πως τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να πάνε σε άλλη μείωση στις μεσαίες τάξεις ή σε άλλες πρωτοβουλίες όπως η δημιουργία νοσοκομείων ή κέντρων υγείας ανάλογο με «τη δοσολογία ανάμεσα στη μείωση φόρων και το κοινωνικό κράτος».

Συνέχισε λέγοντας πως στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν οι ρεαλιστές αλλά και οι «true believers που έχουν δαγκώσει τη λαμαρίνα του νεοφιλελευθερισμού και νομίζουν ότι πραγματικά με μείωση των φόρων θα έχουμε αμέσως ανάπτυξη».

Απευθυνόμενος στον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα είπε με νόημα: «Σας εξαιρώ από τους true believers, δεν ξέρω αν σας κάνω ζημιά στο εσωτερικό της ΝΔ».