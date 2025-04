Σερβία: Ο Βούτσιτς ζήτησε από έναν «άγνωστο» γιατρό να σχηματίσει κυβέρνηση

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, έδωσε διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε προσωπικότητα που δεν προέρχεται από τον χώρο της πολιτικής, το βράδυ της Κυριακής.

Την εντολή ανέλαβε ο Τζούρο Μάτσουτ, ιατρός ενδοκρινολόγος, καθηγητής της σχολής Ιατρικής του Βελιγραδίου.

Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός έχει πλέον διορία ως την Παρασκευή 18 Απριλίου για να παρουσιάσει στη σερβική Βουλή τη σύνθεση και το πρόγραμμα της κυβέρνησης και να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης.

Ο Μάτσουτ, αν και παρουσιάζεται ως ακομμάτιστος, δηλώνει ανοιχτά την υποστήριξη του στον Βούτσιτς και συμμετέχει στην πρωτοβουλία του σέρβου προέδρου για την ίδρυση πατριωτικού κινήματος που θα συνθέσουν πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις.

Ο Μάτσουτ υποστήριξε εξάλλου ομάδα φιλοκυβερνητικών φοιτητών που κατασκηνώνουν επί έναν μήνα μπροστά στη Βουλή, αξιώνοντας να σταματήσουν οι φοιτητικές καταλήψεις και να αρχίσουν τα μαθήματα στα Πανεπιστήμια.

Serbia’s president Aleksandar Vucic said he has nominated Djuro Macut, a renowned endocrinologist and a professor at Belgrade university’s medical faculty, as prime minister-designate. https://t.co/vBbkEW4z4i#politics #Serbia #government pic.twitter.com/uzUXHWpdJ8

— SeeNews (@SeeNewsCompany) April 7, 2025