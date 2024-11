Σερβία: Κατέρρευσε οροφή σιδηροδρομικού σταθμού – τουλάχιστον οκτώ νεκροί

Οκτώ άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί μετά την κατάρρευση τμήματος της οροφής στον σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλη Νόβι Σαντ, την Παρασκευή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών, καταβάλλονταν προσπάθειες για τη διάσωση άλλων δύο ατόμων που βρίσκονταν εγκλωβισμένα κάτω από τα ερείπια και με τα οποία τα σωστικά συνεργεία είχαν επαφή.

Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε βαριά κατάσταση, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας.

Το μεσημέρι κατέρρευσε η προέκταση της οροφής μπροστά από την είσοδο στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Νόβι Σαντ.

#BREAKING #Serbia JUST IN: Footage shows the moment the canopy collapsed in Novi Sad, resulting in the deaths of eight people.

President of Serbia, Aleksandar Vučić, will soon arrive in Novi Sad; later, he will address the nation.https://t.co/pLXCoJIfCJ pic.twitter.com/DxsWWdj4Ws

