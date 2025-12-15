Την πρόεδρο της Μολδαβίας, Mάγια Σάντου, υποδέχθηκε τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην ατζέντα της συνάντησης, ο Κάθετος Διάδρομος και οι προοπτικές του ενεργειακού ανεφοδιασμού χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, όπως η Μολδαβία και η Ουκρανία, μέσω της Ελλάδας, καθώς και η ένταξη της χώρας της κυρίας Σάντου στην Ευρωπαϊκή Ενωση, την οποία ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε στρατηγική προτεραιότητα/

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άρχισε τις δηλώσεις του δίνοντας συγχαρητήρια στην πρόεδρο της Μολδαβίας για τη νίκη της φιλοευρωπαϊκής της παράταξης στις πρόσφατες εκλογές της χώρας. «Οι κοινές μας αξίες δοκιμάζονται και το αποτέλεσμα αυτής της κάλπης στην Μολδαβία έστειλε μήνυμα σταθερότητας και ο λαός της χώρας έδειξε πως δεν εκφοβίζεται ούτε χειραγωγείται», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Εγγυηθήκατε την ενότητα και δώσατε θάρρος και προοπτική. Η ισχυρή εντολή που λάβατε θα σας βοηθήσουν να προχωρήσετε στις μεταρρυθμίσεις να πλησιάσετε όλο και πιο κοντά στην Ευρώπη. Η Ελλάδα θα είναι δίπλα σας. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επαναλάβω πως είναι στρατηγική προτεραιότητα η ένταξη χωρών των δυτικών Βαλκανίων όπως της Μολδαβίας και η πρόοδος της χώρας είναι αναμφισβήτητη και πρέπει να προχωρήσει», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος στη Μάγια Σάντου.

Η Ελλάδα, ενεργειακός κόμβος

Συζητήσαμε, συνέχισε ο Πρωθυπουργός, για τον Κάθετο διάδρομο, ο οποίος αλλάζει το γεωπολιτικό χάρτη της περιοχής. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο και αξιόπιστο πάροχο ενεργειακής ασφάλειας σε όλη την περιοχή, υπογράμμισε και χαρακτήρισε, εθνική επιλογή να αποκτήσουμε σύγχρονες υποδομές.

Η Ελλάδα, κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βλέπει τη Μολδαβία ως έναν πραγματικό φίλο και ασφαλώς μοιραζόμαστε και ένα αίσθημα ειρήνης και ασφάλειας στην Ευρώπη.

«Οι σχέσεις μας βασίζονται στην Ιστορία, καθώς ορισμένα σημαντικά γεγονότα της ελληνικής Ιστορίας, όπως η εξέγερση του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Η επιτυχία της Ελλάδας είναι έμπνευση για τη Μολδαβία και την ΕΕ, είναι πολύ σημαντικό το ότι έχει πλέον την προεδρία του Eurogroup. Αποτελεί έμπνευση για όλες τις χώρες που επιχειρούν να εκσυγχρονιστούν», αποκρίθηκε η Μάγια Σάντου.

Πλέον, συμπλήρωσε, «βλέπουμε ακόμα μεγαλύτερες προοπτικές» και με την «Ελλάδα ως πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας, η Μολδαβία γίνεται transit κόμβος». «Η διασυνδεσιμότητα είναι κρίσιμη, καλωσορίζουμε τη συμφωνία για τον Black Sea Corridor, με στόχο την ενίσχυση του εμπορίου και της ασφάλειας. Ο πόλεμος της Ρωσίας επηρεάζει τις ζωές μας, πέραν της εμπόλεμης ζώνης», παρατήρησε η πρόεδρος της Μολδαβίας, αναγνωρίζοντας τον ρόλο της Ελλάδας με στόχο, όπως είπε, «μια πιο ενωμένη Ευρώπη».

