Σαράντα υπουργοί σε Τζόνσον: Αν έχεις τσίπα, παραιτήσου

Η βροχή παραιτήσεων από στελέχη της βρετανικής κυβέρνησης συνεχίζεται με αμείωτη ένταση το τελευταίο τριήμερο, σημειώνοντας το απόλυτο ρεκόρ στην ιστορία της χώρας!

Ο Μπόρις Τζόνσον μπορεί πλέον να περηφανεύεται για ένα πράγμα: είναι ο πρωθυπουργός με τις περισσότερες παραιτήσεις υπουργών και κυβερνητικών στελεχών σε μία ημέρα.

Ολα τα στελέχη παραιτήθηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διακυβέρνηση και συμπεριφορά του Τζόνσον, ο οποίος όμως, παρόλα αυτά, αρνείται να παραιτηθεί.

Ηδη περισσότεροι από 40 υπουργοί, υφπουργοί και στελέχη της κυβέρνησης έχουν δηλώσει την παραίτησή τους από την Τρίτη.

Οι πιο πρόσφατες παραιτήσεις, το πρωί της Πέμπτης, είναι του υπουργού αρμόδιου για τη Βόρεια Ιρλανδία, Μπράντον Λούις, του υπουργού Ασφαλείας, Ντέιμιαν Χιντς, του υπουργού Επιστημών, Τζορτζ Φρίμαν, της υφυπουργού Οικονομικών, Ελεν Γουέιτλι, του υφυπουργού αρμόδιου για τις συντάξεις, Γκάι Όπερμαν και του υφυπουργού Πολιτισμού, Κρις Φίλιπ. Ολοι τους χρησιμοποίησαν πολύ σκληρά λόγια εναντίον του Τζόνσον.

Enough is enough. This can’t go on.

The chaos in No10, the breakdown of Cabinet collective responsibility, the abandonment of the Ministerial code, the defence of impropriety & defiance of Parliament are all insults to the Conservatism I believe in and stand for: pic.twitter.com/7OO5fbzdPO

— George Freeman MP (@GeorgeFreemanMP) July 7, 2022