Φεστιβάλ Σάνη: Ο Αντρέα Μποτσέλι, ο Μπομπ Γκέλντοφ και τα άλλα «παιδιά»

Σε τίνος, άραγε, τα «τρελά» όνειρα θα μπορούσαν να βρουν κοινό τόπο ο διάσημος τενόρος Αντρέα Μποτσέλι, ο Μπομπ Γκέλντοφ του θρυλικού Live Aid, ο εξπέρ κιθαρίστας (και των «Λάτιν» του Γιώργου Νταλάρα) Αλ Ντι Μέολα, ο Μανώλης Μητσιάς και ο νέος βρετανός σταρ Τζακ Σαβορέτι;

Και όμως. Τα 30χρονα του δραστήριου φεστιβάλ στο Λόφο της Σάνης, στη Χαλκιδική, κάνουν ακόμη και τέτοια «τρελά» όνειρα πραγματικότητα. Με κοινό τόπο έναν πύργο του 14ου αιώνα και φόντο το Θερμαϊκό, τούτο το καλοκαίρι. Και όχι μόνον αυτά, αλλά αρκετά περισσότερα. Χτίζοντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά, από τα πλέον απαστράπτοντα φεστιβάλ του 2022.

Βεβαίως και η κορύφωση του εορτασμού των 30 ετών του Sani Festival είναι, το Σάββατο 20 Αυγούστου, το πολύφερνο γκαλά (για 1.500 θεατές!) του Αντρέα Μποτσέλι, μέσα από τα μάτια της ψυχής του τενόρου.

Ομως, ένα φεστιβάλ που έχει στο ενεργητικό του 385 συναυλίες-παραστάσεις (αρχικά κυρίως από τον χώρο της τζαζ, που ήταν πάντα το μότο του), από 1.700 καλλιτέχνες και έχει μετρήσει μέχρι σήμερα πάνω από 350.000 θεατές συνολικά, δεν θα μπορούσε να μείνει εκεί.

Το φετινό, επετειακό, πρόγραμμα ξεκινάει, το Σάββατο 9 Ιουλίου 2022, με τη συνάντηση, ύστερα από 40 χρόνια παρακαλώ, δύο θρύλων της αφροκουβανέζικης μουσικής: του Τσούτσο Βαλντέζ και του Πακίτο Ντ’ Ριβέρα. Κι έπειτα, το επόμενο Σάββατο, πάλι με τζαζ (ή Jazz On the Ηill) από τον πολυβραβευμένο βιρτουόζο της κιθάρας Αλ Ντι Μέολα και το «Ακουστικό Τρίο» του.

Σημαντική στιγμή, η έλευση του «πολύ» Μπομπ Γκέλντοφ των Boomtown Rats και πρωτομάστορα των ογκωδών, διεθνών πολυσυναυλιών με το Live Aid και του φιλανθρωπικού σούπερ γκρουπ Band Aid, όπου ο ιππότης Γκέλντοφ θα εμφανιστεί –στη Σάνη πάντα– με τους Bobkatz, το Σάββατο 30 Ιουλίου.

Να μην ξεχάσουμε τον αγαπημένο ποπ σταρ της νεότερης γενιάς (και της ελληνικής) από τη Βρετανία, τον Τζακ Σαβορέτι, που κάνει στάση στην καλοκαιρινή περιοδεία του «Europiana» στον λόφο της Σάνης με τον βυζαντινό πύργο, το Σάββατο 23 Ιουλίου. Για να εκπέμψει επιτυχίες του όπως τα «Greatest Mistake», «Love Is On The Line» και «Τοo Much History».

Τα 30χρονα του Sani Festival φέρνουν στον λόφο και εντυπωσιακές all-star συμπράξεις από το ελληνικό τραγούδι, σε δύο συναυλίες, στις 6 και 13 Αυγούστου 2022. Πρώτη, η ειδική για τη Σάνη συναυλία «Ξενοδοχείο Ασμάτων: 30 χρόνια νότες – ο Λόφος και η Θάλασσα», που ενώνει τις φωνές του μεγάλου Μανώλη Μητσιά, του Χρήστου Θηβαίου, της Ελένης Τσαλιγοπούλου και της Πέννυς Μπαλτατζή. Με τραγούδια συνθετών-σταθμών, όπως οι Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζιδάκις, Βασίλης Τσιτσάνης, Σταύρος Ξαρχάκος, Μανώλης Χιώτης, Μάνος Λοΐζος, Δήμος Μούτσης, Θάνος Μικρούτσικος, Γιάννης Σπανός, Γιώργος Ζαμπέτας κ.ά.

Δεύτερη, η συναυλία «Mediterranean Project: η Ελλάδα και ο κόσμος» που ακούει τους παφλασμούς του… τραγουδιού στις ακτές της Μεσογείου και, επίσης, ενώνει ελληνικά και μεσογειακά τραγούδια στις φωνές των Δημήτρη Μπάση, Ρένας Μόρφη, Δώρου Δημοσθένους, Ρίτας Αντωνοπούλου, Κώστα Θωμαΐδη και Καλλιόπης Πούσκα.

Και οι δύο βραδιές σε μουσική διεύθυνση και ενορχηστρώσεις του Μανώλη Ανδρουλιδάκη. Η πρώτη με μια εντυπωσιακή «Συμφωνική μπουζουκιών», σε διεύθυνση Γιάννη Καρασάββα και η δεύτερη με Ορχήστρα πνευστών, εγχόρδων και κρουστών και μεσογειακή «πνοή».

Και να που επιστρέφουμε στο γκραν φινάλε, στις 20 Αυγούστου, με τον πολυβραβευμένο τενόρο που έχει στο ενεργητικό του ένα από τα πρώτα παγκοσμίως σε πωλήσεις σινγκλ, το «Time To Say Goodbye (Con Te Partiro)», με τη Σάρα Μπράιτμαν, πωλήσεις δίσκων της τάξης των 100 εκατομμυρίων και κάτι ακόμη: αυτογνωσία και ταπεινότητα. «Ο Θεός μού έδωσε τη φωνή, αλλά από εκεί και πέρα έπρεπε να δώσω έναν καθημερινό αγώνα για να την κρατήσω. Και πολλές φορές, η αφοσίωση ήταν ολοκληρωτική. Οπως και η ευτυχία ανείπωτη», είχε πει στα «ΝΕΑ».

Οπως φαίνεται, η εμφάνιση του Αντρέα Μποτσέλι θα «κρύβει» και μια έκπληξη. Μια συνεργασία με ελληνικό όνομα που κάνει καριέρα στα ξένα.

Info ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του Sani Festival για τα 30χρονά του: JAZZ ON THE HILL 9 Ιουλίου Σάββατο

Chucho Valdés & Paquito D’Rivera Reunion JAZZ ON THE HILL 16 Ιουλίου Σάββατο

Al Di Meola και Acoustic Trio INTERNATIONAL SOUNDS 23 Ιουλίου Σάββατο

Jack Savoretti INTERNATIONAL SOUNDS 30 Ιουλίου Σάββατο

Bob Geldof and the Bobkatz GREEK VARIATIONS 6 Αυγούστου Σάββατο

Ξενοδοχείο Aσμάτων: 30 χρόνια νότες – ο Λόφος και η Θάλασσα

Μανώλης Μητσιάς, Χρήστος Θηβαίος, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Πέννυ Μπαλτατζή GREEK VARIATIONS 13 Αυγούστου Σάββατο

Mediterranean Project: η Ελλάδα & ο κόσμος

Δημήτρης Μπάσης, Ρένα Μόρφη, Δώρος Δημοσθένους, Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Καλλιόπη Πούσκα CLASSICAL WAVES 20 Αυγούστου Σάββατο

Andrea Bocelli

Στον Λόφο της Σάνης Χαλκιδικής, με ώρα έναρξης, πάντα στις 21:30 www.sanifestival.gr

