Σάνα Μαρίν: Υποβλήθηκε σε τεστ για ναρκωτικά – «Δεν έκανα τίποτα παράνομο»

Η Σάνα Μαρίν δήλωσε την Παρασκευή ότι υποβλήθηκε σε τεστ ναρκωτικών, λίγη ώρα μετά την εμφάνιση νέων πλάνων που δείχνουν την πρωθυπουργό της Φινλανδίας να χορεύει με έναν φινλανδό ποπ σταρ. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η 36χρονη πολιτικός είχε δεχθεί σφοδρή κριτική με αφορμή τη διαρροή ενός βίντεο από ένα πάρτι στο οποίο η ίδια συμμετείχε, με ορισμένους πολιτικούς να λένε ότι πρέπει να υποβληθεί σε εξέταση για χρήση ουσιών.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Ελσίνκι, η Μαρίν ανέφερε ότι έκανε το τεστ λίγες ώρες νωρίτερα, με τα αποτελέσματα να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα.

Επανέλαβε, δε, ότι δεν έχει πάρει ποτέ ναρκωτικά. «Ακόμη και στα εφηβικά μου χρόνια δεν έχω κάνει χρήση κανενός είδους ναρκωτικών», είπε η κυρία Μάριν, προσθέτοντας ότι έκανε το τεστ ναρκωτικών για να κατευνάσει τις όποιες ανησυχίες.

«Δεν έκανα τίποτα παράνομο», επέμεινε, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι το τεκμήριο της αθωότητας περιλαμβάνεται στα δικαιώματά της.

Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.

A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.

Με αφορμή το αρχικό βίντεο που είχε δημοσιευτεί (βλ. παρακάτω), δημοσιογράφοι αμφισβήτησαν το εάν η πρωθυπουργός, η οποίος βρίσκεται στην εξουσία από τον Δεκέμβριο του 2019, θα ήταν σε θέση να λάβει άμεσες κυβερνητικές αποφάσεις εάν χρειαζόταν, όπως μετέδωσε το BBC.

Απαντώντας στην κριτική αυτή, η ίδια σημείωσε: «Δεν θυμάμαι ούτε μια φορά να υπήρξε ξαφνική ανάγκη μέσα στη νύχτα για να πάω στο Μέγαρο του Κρατικού Συμβουλίου». Πρόσθεσε ότι η λειτουργικότητα της ήταν «πολύ καλή» και ότι η ατζέντα της δεν περιελάμβανε συναντήσεις τις ημέρες που διασκέδασε.

Εξάλλου, αν και η πρωθυπουργός της Φινλανδίας παραδέχτηκε ότι την τραβούσαν βίντεο συνεχώς, δήλωσε αναστατωμένη από τη δημοσιοποίηση των πλάνων. «Πιστεύω ότι οι άνθρωποι κατανοούν ότι ο ελεύθερος χρόνος και ο χρόνος εργασίας μπορούν να διαχωριστούν», επισήμανε.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.

She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.

The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw

