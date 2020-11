Ρόμνεϊ: Δεν μπορούν οι Ρεπουμπλικανοί να αγνοήσουν τον Τραμπ, ούτε θα εξαφανιστεί

Η ήττα του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, μια ήττα που ο πρόεδρος ακόμη δεν έχει παραδεχτεί, δεν σημαίνει ότι θα εξαφανιστεί ο ίδιος ή η ιδεολογία του, εκτίμησε ο Μιτ Ρόμνεϊ.

Ο γερουσιαστής από τη Γιούτα, ένα από τα πρόσωπα που ήλπιζαν οι Ρεπουμπλικανοί ότι θα μπορούσε να σταματήσει τον «τυφώνα Τραμπ» κατά τις προκριματικές εκλογές του 2016, εμφανίστηκε πραγματιστής σε δηλώσεις του στο NBC.

Ο Τραμπ είναι «σαν τον ελέφαντα στο δωμάτιο», τόνισε, «θα έχει τρομακτική επίδραση στην πορεία του κόμματός μας εμπρός». Και αυτό γιατί, όπως είπε, «η μεγάλη πλειοψηφία όσων των ψήφισαν, πιστεύω ότι θέλουν να είναι βέβαιοι ότι θα ακολουθηθούν οι αρχές και οι πολιτικές του. Οπότε, ναι, δεν θα εξαφανιστεί καθόλου».

Ερωτώμενος για το τι θα είχε να πει στον Τραμπ, ο Ρόμνεϊ απέφυγε να του δώσει κάποια συμβουλή, αναγνωρίζοντας ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τώρα το στυλ του. Αλλά εμμέσως τον κάλεσε να παραδεχτεί την ήττα του και να αφήσει τους θεσμούς να λειτουργήσουν κανονικά.

Οι εκλογές ήταν «κάτι περισσότερο από δημοψήφισμα για έναν άνθρωπο. Στα θέματα πολιτικών, τα πήγαμε αρκετά καλά», όπως ανέφερε ο Guardian.

Με διαφορετικά λόγια, σε εκπομπή του CNN αυτή τη φορά, ο Ρόμνεϊ εκτίμησε ότι σε γενικές γραμμές το κόμμα του τα πήγε καλύτερα από τους Δημοκρατικούς, κοιτώντας πάντα τη μεγαλύτερη εικόνα. «Είναι σαφές ότι ο κόσμος δεν θέλει το Green New Deal, ούτε το Medicare for All, ούτε υψηλότερους φόρους, ούτε να ξεφορτωθούν το πετρέλαιο», είπε.

Κατά τον Ρόμνεϊ, «οι Αμερικανοί είναι περισσότερο συντηρητικοί παρά προοδευτικοί».

Ο Ρόμνεϊ είχε ως ένα βαθμό αποστασιοποιηθεί από τον Τραμπ και τις πολιτικές του. Ψήφισε υπέρ της καθαίρεσης του Τραμπ, αλλά και υπέρ του διορισμού της Εϊμι Κόνεϊ Μπάρετ στο Ανώτατο Δικαστήριο.