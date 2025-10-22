Ραντεβού στη Βουδαπέστη: Πέντε ερωτήσεις & απαντήσεις για το ναυάγιο

Γιατί η Βουδαπέστη δεν είναι Αλάσκα; Για ποιον λόγο ναυάγησαν προτού καν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το Ουκρανικό; Μιλάμε για προσπάθειες υπέρ της ουσιαστικής, μόνιμης ειρήνευσης ή για σχέδιο επίτευξης κάποιας πρόσκαιρης εκεχειρίας;

Η Corriere della Sera έδωσε υπό μορφήν ερωταπαντήσεων τις δικές της εκτιμήσεις για όλες τις σχετικές με το ζήτημα εξελίξεις.

Τα ουσιώδη συνοψίζονται στα εξής: πρώτον, συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα γίνει άμεσα, καθώς κρίνεται αδύνατη αυτήν τη στιγμή η έναρξη σοβαρής διαπραγμάτευσης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, δεύτερον, το Ντονμπάς αναδεικνύεται σε «αγκάθι» της όλης διαδικασίας, αφού οι μεν Ρώσοι το θέλουν ολόκληρο, οι δε Δυτικοί προωθούν λύση κορεατικού τύπου, και, τρίτον, οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να «εντάξουν» από το παράθυρο στο ΝΑΤΟ την Ουκρανία παρά την αντίρρηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Γιατί ακυρώθηκε το ραντεβού στη Βουδαπέστη;

Στη συνδιάλεξη Πούτιν – Τραμπ της 16ης Οκτωβρίου ο Ρώσος επανέλαβε στον Αμερικανό τους μη διαπραγματεύσιμους όρους του. Το Κρεμλίνο απαιτεί από την Ουκρανία την παράδοση ολόκληρης της επαρχίας Ντονμπάς, την οποία σήμερα κατέχει ο ρωσικός στρατός σε ποσοστό 88%.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι υπό ρωσικό έλεγχο βρίσκονται τμήματα των περιοχών Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα. Η παραχώρηση ολόκληρου του Ντονμπάς σημαίνει μεγάλη απώλεια εδαφών για την κυβέρνηση του Κιέβου, η οποία δεν δέχεται επ’ ουδενί τέτοια διευθέτηση.

Ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο Πούτιν δεν έχει αλλάξει τη θέση του έπειτα από τη συνάντηση κορυφής στην Αλάσκα, τον περασμένο Δεκαπενταύγουστο. Ως εκ τούτου η Ουάσινγκτον παραδέχεται ότι περαιτέρω αμερικανο-ρωσική επαφή σε επίπεδο κορυφής δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα στην παρούσα φάση.

Ποιες ιδέες έχουν πέσει στο τραπέζι;

Ο Τραμπ, ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι συγκλίνουν στη φόρμουλα της λεγόμενης «κορεατικής λύσης». Υποστηρίζουν ότι ο πόλεμος πρέπει να διακοπεί στη σημερινή γραμμή πυρός, η οποία τέμνει το Ντονμπάς. Το σχέδιο αυτό παραχωρεί στη Ρωσία τον έλεγχο των περιοχών που έχει κατακτήσει διά των όπλων της, όχι όμως και την αναγνώρισή τους από τη Δύση. Αυτές οι περιοχές δεν θα αναγνωριστούν ποτέ ως Ρωσία από το Κίεβο, ούτε από τις ευρωπαϊκές χώρες. Συνεπώς δεν πρόκειται να συνυπογραφεί συνθήκη ειρήνης αλλά εκεχειρία, μάλιστα χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

Τι είδους εγγυήσεις ζητεί ο Ζελένσκι;

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει συνειδητοποιήσει ότι το αίτημά του περί εσπευσμένης ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν πρόκειται να υλοποιηθεί επί ημερών Τραμπ. Και τούτο διότι ο νέος Λευκός Οίκος ήρε τη σχετική δέσμευση του προηγούμενου προέδρου Μπάιντεν. Ωστόσο οι Ευρωπαίοι προωθούν την εξής εναλλακτική πρόταση: το ΝΑΤΟ να καλύψει άμεσα την Ουκρανία με το άρθρο 5, το οποίο σημαίνει εμπλοκή της Ατλαντικής Συμμαχίας σε περίπτωση που η Ουκρανία δεχθεί ξανά επίθεση. Φυσικά, αυτή την έμμεση ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν την αποδέχεται η Ρωσία. Κυρίως αυτό το σημείο προξενεί το διπλωματικό βάλτωμα που παρατηρείται.

Τι αναμένεται να συμβεί στο εξής;

Ο πόλεμος θα συνεχιστεί, αφού η ρωσική πλευρά δεν επιθυμεί καν σύναψη εκεχειρίας υπ’ αυτές τις συνθήκες. Εξάλλου στα πολεμικά μέτωπα οι Ρώσοι επιχειρούν με σφοδρότητα, ενώ συγχρόνως βομβαρδίζουν τις ουκρανικές υποδομές προσπαθώντας να κερδίσουν και χρόνο και χώρο. Ο στόχος του Πούτιν έχει συρρικνωθεί στο ελάχιστο δυνατόν, δηλαδή στην απόλυτη κατάκτηση του Ντονμπάς. Αν κρίνει κανείς από τη βραδύτητα με την οποία προχωρεί ο ρωσικός στρατός, αυτός ο ρωσικός στόχος φαίνεται μακρινός και, οπωσδήποτε, δεν χρησιμεύει τώρα ως διαπραγματευτικό ατού.

Πώς θα συνεχίσει τον πόλεμο το Κίεβο;

Σε ό,τι αφορά τα όπλα, ο ουκρανικός στρατός θα συνεχίσει να τα προμηθεύεται από τις ευρωπαϊκές χώρες. Η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία, η Πολωνία, η Ιταλία, η Νορβηγία και η Φινλανδία προσπαθούν να καλύψουν το κενό των ΗΠΑ. Θα το πράξουν με τον εξής τρόπο: οι Ευρωπαίοι θα αγοράζουν όπλα από τις ΗΠΑ, πολεμικό υλικό που θα περιλαμβάνει πυραύλους και drones, και θα τα δίνουν στο Κίεβο. Ωστόσο αυτός ο μηχανισμός φαίνεται να κινείται πολύ αργά σε σύγκριση με τις ανάγκες του Κιέβου, σχολίασε η Corriere κλείνοντας το κείμενό της για το ναυάγιο στον Δούναβη.

