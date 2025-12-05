Επιμένει ο «Byron» – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου

Επιμένει η κακοκαιρία «Byron», όπως παραμένει και η Αττική μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται αντιμέτωπες με ισχυρά –και δυνητικά επικίνδυνα– φαινόμενα για ακόμη ένα 24ωρο.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές, κυρίως της ανατολικής και νότιας χώρας, θα συνεχιστούν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (6.12).

Ειδικά στην Αττική, όπου ήδη εξαιτίας της νεροποντής έχουν προκληθεί πλημμύρες και εκτεταμένες καταστροφές σε περιοχές όπως η Μάνδρα, τα Μέγαρα και η Αμφιάλη, τα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως και τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης, μέχρι νωρίς το απόγευμα

ε. στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι νωρίς το απόγευμα

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία και τις Σποράδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα και μέχρι νωρίς το απόγευμα στην Εύβοια.

Το Σάββατο προβλέπεται από τις πρωινές ώρες εξασθένηση των φαινομένων που θα περιοριστούν:

α. στη κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής, μέχρι τις πρωινές ώρες).

β. στα Δωδεκάνησα (από ν. Σάμο και νοτιότερα), μέχρι το μεσημέρι».

