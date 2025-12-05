Αεροδρόμιο του Εδιμβούργου: Καθηλωμένα τα αεροπλάνα μετά από μπλακ άουτ στα συστήματα ελέγχου

Το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου στη Σκωτία ανέστειλε την Παρασκευή όλες τις προγραμματισμένες πτήσεις έπειτα από πρόβλημα με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας στην Σκωτία είναι το πιο πολυσύχναστο της χώρας και συνεργάζεται με 40 αεροπορικές εταιρείες.

Περισσότεροι από 15,7 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποίησαν το αεροδρόμιο πέρυσι, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του.

Το αεροδρόμιο ανέφερε ότι εξειδικευμένο προσωπικό εργάζεται για το πρόβλημα, ώστε αυτό να επιλυθεί το συντομότερο δυνατό.

Στους επιβάτες συνιστάται να επικοινωνήσουν με την αεροπορική τους εταιρεία για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις πτήσεις.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News