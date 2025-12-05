Αγροτικά μπλόκα: Ακυρώθηκε η επίσκεψη Τασούλα στη Θεσσαλονίκη – πάνε να στήσουν ακόμη ένα στο «Μακεδονία»

Ανυποχώρητοι οι αγρότες, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, ενισχύοντας και αυξάνοντας τα μπλόκα στο οδικό δίκτυο της χώρας.

Στη Θεσσαλονίκη στήθηκαν ήδη τα πρώτα τρακτέρ στον κόμβο «Πράσινα Φανάρια», στη διασταύρωση της Θέρμης προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία», χωρίς να λείψουν οι στιγμές έντασης με τις αστυνομικές δυνάμεις (φωτογραφίες και βίντεο κάτω).

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κλείσουν και τον κόμβο «Μακεδονία», σπάζοντας έτσι την «κόκκινη γραμμή» που έχει βάλει η κυβέρνηση αναφορικά με τους αποκλεισμούς αεροδρομίων, λιμανιών και των πυλών εισόδου στη χώρα.

Είχε προηγηθεί νωρίτερα την Παρασκευή, ο εξάωρος αποκλεισμός του τελωνείου Προμαχώνα, για να ακολουθήσει απόφαση για οκτάωρο αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, μέχρι και τις 22.00.

Λίγο μετά τις 14.00, σημειώθηκαν και νέα επεισόδια μεταξύ αγροτών και των αστυνομικών δυνάμεων στον κόμβο «Πράσινα Φανάρια».

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν εντολή να μην επιτρέψουν τον αποκλεισμό του κόμβου «Μακεδονία» και από νωρίς είχε στηθεί φραγμός με κλούβες (τον οποίο επιχείρησαν να διασπάσουν οι συγκεντρωμένοι αγρότες). Κλειστή παραμένει η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, ενώ η πρόσβαση στο αεροδρόμιο γίνεται μέσω του δρόμου Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου.

Ακυρώθηκε η επίσκεψη Τασούλα

Εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων και των μπλόκων που επιχειρείται να στηθούν προς το αεροδρόμιο «Μακεδονια» φέρεται μάλιστα να ακυρώθηκε η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Τασούλας ήταν προγραμματισμένο να παρευρεθεί στις 19:30 στην επετειακή εκδήλωση του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος – ΣΕΒΕ για τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του, όπου και θα απηύθυνε χαιρετισμό.

Πριν από την εκδήλωση, επρόκειτο να επιισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του “ΔΙΟΠΑ” στη Ν. Μηχανιώνα, του προέδρου του ΣΕΒΕ, Σίμου Διαμαντίδη, καθώς και το κτήμα Γεροβασιλείου στην Επανομή.

Τελικά όμως, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα της Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ακύρωσε την επίσκεψή του και θα απευθύνει μαγνητοσκοπημένο μήνυμα στην εκδήλωση του Συνδέσμου Εξαγωγέων.

Η επίσημη αιτιολόγηση της ματαίωσης της επίσκεψης από την Προεδρία της Δημοκρατίας ήταν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επκρατούν τις τελευταίες ώρες και στη βόρεια Ελλάδα.

