Ο Βανς από την Ιερουσαλήμ: Ευκαιρία για νέες Συμφωνίες του Αβραάμ

Μετά τη συνάντηση του Τζέι Ντι Βανς με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην Ιερουσαλήμ, την Τετάρτη, ο αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι θα είναι «πολύ δύσκολος» ο αφοπλισμός της Χαμάς και η ανοικοδόμηση της Γάζας, όπως προβλέπει η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

«Εχουμε μια πολύ, πολύ δύσκολη αποστολή μπροστά μας, που είναι να αφοπλιστεί η Χαμάς και να ανοικοδομηθεί η Γάζα, να καταστεί καλύτερη η ζωή για τους ανθρώπους της Γάζας, αλλά και να διασφαλιστεί πως η Χαμάς δεν θα είναι πλέον απειλή για τους φίλους μας στο Ισραήλ», δήλωσε ο Βανς σε συνέντευξη Τύπου δίπλα στον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι στη συνάντηση συζήτησαν «την επόμενη ημέρα».

«Αυτή τη στιγμή δημιουργούμε μια καταπληκτική επόμενη μέρα με ένα εντελώς νέο όραμα», για το «πώς θα έχουμε μια πολιτική κυβέρνηση, για τον τρόπο να διασφαλίσουμε την ασφάλεια εκεί», είπε.

«Αυτό δεν θα είναι εύκολο», είπε και «θα απαιτήσει πολλή δουλειά», όμως «πιστεύω πως είναι δυνατό», πρόσθεσε.

Η συμφωνία με τη Χαμάς είναι «μια ευκαιρία» για το Ισραήλ να ενισχύσει τις σχέσεις του με χώρες της Μέσης Ανατολής, συνέχισε ο Βανς σημειώνοντας ότι μπορεί να είναι η βάση για να επεκταθούν οι Συμφωνίες του Αβραάμ, που εξομάλυναν τις σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και ορισμένες αραβικές χώρες το 2020.

Αυτό μπορεί να επιτρέψει, όπως είπε, «μια δομή συμμαχίας στη Μέση Ανατολή που διαρκεί, που αντέχει και που επιτρέπει “σε καλούς ανθρώπους” αυτής της περιοχής του κόσμου να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους».

Ο Τραμπ φιλοδοξεί να επανεκκινήσει τις Συμφωνίες του Αβραάμ, που επιτεύχθηκαν στη διάρκεια της πρώτης θητείας του ανάμεσα στο Ισραήλ, από τη μία πλευρά, και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Μαρόκο, από την άλλη.

Την Τρίτη, ο Βανς επισκέφθηκε το νέο Κέντρο Συντονισμού Πολιτικών και Στρατιωτικών Υποθέσεων που εγκατέστησε στο νότιο Ισραήλ η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) για να υποστηρίξει τη σταθεροποίηση της Γάζας.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε στις 21 Οκτωβρίου ότι άνοιξε το κέντρο, σηματοδοτώντας την επίσημη ίδρυση ενός κύριου κόμβου συντονισμού για τη βοήθεια στη Γάζα.

Τον αμερικανό αντιπρόεδρο συνόδευαν οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και ο διοικητής της CENTCOM, Μπραντ Κούπερ.

