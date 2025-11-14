Πώς το φαινόμενο Κίμπερλι αλλάζει τα δεδομένα

Αυτό κι αν είναι ανατροπή! Την ώρα που ένα ολόκληρο σύστημα περίμενε την πρέσβειρα των ΗΠΑ «να ρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη», τελικά προέκυψε το ακριβώς αντίθετο: γεωπολιτική αναβάθμιση για τη χώρα, η οποία μάλιστα ενισχύει την κυβέρνηση, καθώς οι πολίτες αναγνωρίζουν, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις (διαβάστε αυτή της RealPolls για το Protagon), ότι τέτοιες εξελίξεις λειτουργούν θετικά για την Ελλάδα.

Η έλευση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα την 1η Νοεμβρίου ως νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ επιτάχυνε τις εξελίξεις στο διπλωματικό και ενεργειακό πεδίο. Αντί όμως για την «αποσταθεροποίηση» που κάποιοι προεξοφλούσαν, είδαμε την ελληνική πλευρά να αποκτά νέα ερείσματα στον τεράστιο παιχνίδι του ενεργειακού τομέα, με την αμερικανική πλευρά να επιλέγει τη σταθερότητα, τη συνεργασία και την περαιτέρω στήριξη της Ελλάδας ως στρατηγικού εταίρου.

Οχι γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ συμπαθεί (ή αντιπαθεί) τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά γιατί τα συμφέροντα της Ουάσινγκτον και της Αθήνας ταυτίζονται. Και γιατί ο Τραμπ έστειλε εδώ έναν άνθρωπο του περιβάλλοντός του, μια γυναίκα προφανώς ευφυή και ικανή, με πείρα στη δημόσια έκθεση και στα φώτα της δημοσιότητας, την οποία κάποιοι εγχώριοι… «αρχοντοχωριάτες» πίστευαν ότι θα «πιάσουν κότσο». Σε λιγότερο όμως από δύο εβδομάδες, τα όνειρα όλων αυτών γκρεμίστηκαν.

Ανάμεσα στα «Χαμένα Ονειρα», κατά τον τίτλο του μυθιστορήματος του Ονορέ ντε Μπαλζάκ, ξεχώριζαν τα εξής:

– Η άμεση αλλαγή της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, κάτι που προβλήθηκε σε πρωτοσέλιδο —περίπου ως εικονική πραγματικότητα— την τρίτη μέρα της παρουσίας της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα, με μια εθιμοτυπική φωτογραφία της πρέσβειρας με τον υπουργό Αμυνας και υπό τον τίτλο «“Χρίσμα” Κίμπερλι στον Νίκο Δένδια».

– Η προσδοκία όσων επενδύουν πολιτικά στον ανθρώπινο πόνο ότι η νέα επικεφαλής της εν Αθήναις διπλωματικής των ΗΠΑ θα ενωθεί μαζί τους στην προσπάθεια πολιτικής καπηλείας της τραγωδίας των Τεμπών και θα ρίξουν μαζί από τις πλατείες τον Μητσοτάκη.

– Η προσδοκία του αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ και στοιχείων του υποκόσμου στην Κρήτη ότι ο Πάνος Καμμένος, ευρισκόμενος δίπλα στην Γκίλφοϊλ στην Ουάσινγκτον —όπως ισχυριζόταν—, θα έβαζε σε τάξη τα αιτήματά τους, μεταφέροντάς τα και στον Τραμπ.

Δυστυχώς για όλους τους παραπάνω, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ «άφησε» την πραγματικότητα να χαλάσει πολλές ωραίες ιστορίες. Αλλά θα έπρεπε να το περιμένουν. Στη διπλωματία η μυθοπλασία παίζει παραδοσιακά μικρότερο ρόλο από ό,τι τα στρατηγικά συμφέροντα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News