Πρώτη δημόσια εμφάνιση Ερντογάν μετά την «ξαφνική αδιαθεσία»

Σε τηλεδιάσκεψη με αφορμή τα εγκαίνια του πυρηνικού σταθμού στο Ακούγιου συμμετείχε την Πέμπτη ο Ταγίπ Ερντογάν, στην πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά το συμβάν της Τρίτης, όταν η ζωντανή συνέντευξη του τούρκου προέδρου στο τηλεοπτικό δίκτυο KANAL 7 χρειάστηκε να διακοπεί εσπευσμένα λόγω προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε ο ίδιος. Επιπλέον, ο τούρκος πρόεδρος συμμετείχε σε μια ακόμη τηλεδιάσκεψη για το ίδιο θέμα, αυτή τη φορά συνομιλώντας με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η τουρκική προεδρία εξέδωσε φωτογραφικό υλικό και βίντεο από τις δύο αυτές δραστηριότητες του Ερντογάν, οι οποίες έλαβαν χώρα στο προεδρικό μέγαρο στην Αγκυρα, θέλοντας να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που προκλήθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι στα πλάνα που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου τις αμέσως προηγούμενες ώρες, ο δημοσιογράφος του KANAL 7, εμφανώς σαστισμένος από την αδιαθεσία του τούρκου προέδρου, πήγε να σηκωθεί από την καρέκλα του για να τον βοηθήσει, στη συνέχεια όμως κάθισε ξανά, προφανώς έπειτα από σχετική παραίνεση, και απλώς ζήτησε να «πέσουν» διαφημίσεις.

Ακολούθησε ένα διάλειμμα περίπου 10 λεπτών, με τον Ερντογάν να εμφανίζεται εκ νέου στους τηλεοπτικούς δέκτες και να ζητά συγγνώμη από τους τηλεθεατές. Ο ίδιος απέδωσε τη διακοπή σε κάποια στομαχική διαταραχή λόγω της κούρασης του προεκλογικού αγώνα, ωστόσο την επομένη δόθηκε συνέχεια στο θρίλερ με την υγεία του, καθώς όλες οι περιοδείες και οι δημόσιες εμφανίσεις του ακυρώθηκαν, παρά το γεγονός ότι η Τουρκία βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο (περισσότερα εδώ).

Η δια ζώσης παρουσία του στην τελετή εγκαινίων στο Ακούγιου ήταν μία από αυτές.

Μιλώντας στην παραπάνω τελετή από την τουρκική πρωτεύουσα, ο Ερντογάν τόνισε ότι με την προγραμματισμένη –αργότερα εντός της ημέρας– παράδοση πυρηνικών καυσίμων στον πυρηνικό σταθμό του Ακούγιου, ο οποίος κατασκευάστηκε από τον ρωσικό κολοσσό Rosatom, η μονάδα «θα έχει πλέον το καθεστώς του πυρηνικού εργοστασίου». «Ως εκ τούτου, η χώρα μας πλέον εντάσσεται στο μπλοκ των χωρών με πυρηνική ενέργεια» προσέθεσε.

Η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του τούρκου προέδρου δεν έκανε καμία αναφορά στην κατάσταση της υγείας του.

Κατά τη συνομιλία που είχε με τον Πούτιν, ωστόσο, ο ρώσος πρόεδρος του ευχήθηκε περαστικά, όπως έγινε γνωστό. Από την πλευρά του, ο Ταγίπ Ερντογάν ευχαρίστησε τον ρώσο ομόλογό του για τη συνεισφορά του στην κατασκευή του πρώτου πυρηνικού σταθμού της Τουρκίας.

Ακόμη, οι δύο πρόεδροι συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις, μεταξύ των οποίων τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη συμφωνία για τα σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα και την κατάσταση στη Συρία, ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

