Προσοχή! Ο Τραμπ (δεν) συνελήφθη κατόπιν καταδιώξεως

Αν δεν το μάθατε ήδη, να σας πληροφορήσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συνελήφθη τελικά για την υπόθεση της πορνοστάρ, μάλιστα υπάρχουν και φωτογραφίες από αυτήν τη συγκλονιστική στιγμή για σύμπασα την ανθρωπότητα.

Τις αποκλειστικές πόζες ξεφούρνισε στο Ιντερνετ ο ιδρυτής του σάιτ Bellingcat με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το εμπνευσμένο πρόγραμμα κατασκεύασε αγωνιώδεις εικόνες, 100% ψεύτικες αλλά και πειστικές υποτίθεται.

Αλλο θέμα είναι αν ο Τραμπ εμφανίζεται στα καρέ του συγκεκριμένου επεισοδίου με διαφορετικές γραβάτες – αμελητέο… Αλλο θέμα, επίσης, είναι ότι οδηγήθηκε στο κελί του με… γραβάτα – ακόμα πιο ασήμαντο…

Υπεύθυνος αυτής της φάρσας είναι ο Ελιοτ Χίγκινς, ο άνθρωπος της προαναφερθείσης «ερευνητικής δημοσιογραφικής πλατφόρμας». Ο εν λόγω σε κάποιο από τα καρέ του δείχνει τον Τραμπ με τρία πόδια, όμως πολλοί την πάτησαν και διακίνησαν το υλικό στα σόσιαλ μίντια.

Ο Χίγκινς διέσπειρε τις φωτογραφίες του μέσω Twitter, όμως σημείωσε σε ένα «νήμα» ότι δημιουργήθηκαν με το πρόγραμμα Midjourney, ένα εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης. Και είπε ότι το έκανε για να δείξει πόσο εύκολα μπορεί να ξεγελαστούμε από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Το κωμικοτραγικό της όλης υπόθεσης είναι ότι η Αστυνομία της Νέας Υόρκης αναγκάστηκε να ανακοινώσει πως ο Τραμπ δεν συνελήφθη…

Making pictures of Trump getting arrested while waiting for Trump’s arrest. pic.twitter.com/4D2QQfUpLZ

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 20, 2023