Πούτιν: «Τρομοκρατική ενέργεια» των Ουκρανών η έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας

Τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες κατηγόρησε το βράδυ της Κυριακής ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν για την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της προηγούμενης ημέρας στη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με τη χερσόνησο της Κριμαίας, χαρακτηρίζοντας, μάλιστα, «τρομοκρατική» την εν λόγω ενέργεια.

«Οι δράστες, οι αυτουργοί και οι εντολείς είναι οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες», δήλωσε ο Πούτιν κατά τη συνάντηση που είχε με τον επικεφαλής της ρωσικής Ερευνητικής Επιτροπής, Αλεξάντερ Μπαστρίκιν, όπως μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων και αναμετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία. Πρόκειται για μια τρομοκρατική πράξη που στόχευε στην καταστροφή μιας πολιτικής υποδομής κρίσιμης σημασίας», προσέθεσε ο ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με ένα βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του Κρεμλίνου στο Telegram.

Ο Μπαστρίκιν παρουσίασε στον Πούιτν το πόρισμα της έρευνας που διενεργήθηκε για την έκρηξη και την πυρκαγιά στη γέφυρα, κατά τις ίδιες πηγές.

Μέχρι και τη στιγμή αυτή, η Μόσχα δεν είχε κατηγορήσει ευθέως το Κίεβο για την έκρηξη του παγιδευμένου φορτηγού από την οποία σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι, όπως ανακοίνωσαν οι ρωσικές Αρχές.

Η Ουκρανία, από την πλευρά της, δεν ανέλαβε την ευθύνη για το συμβάν.

Κατά τον επικεφαλής της ρωσικής Ερευνητικής Επιτροπής, ωστόσο, η έκρηξη του Σαββάτου συνιστά «μια τρομοκρατική ενέργεια που σχεδίασαν οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας» με στόχο «να καταστραφεί μια μεγάλη πολιτική υποδομή, πολύ σημαντική για τη Ρωσία», όπως σημείωσε.

Η γέφυρα, που εγκαινιάστηκε από τον ίδιο τον Πούτιν το 2018, χρησιμοποιήθηκε και για τον ανεφοδιασμό των ρώσων στρατιωτών που πολεμούν στην Ουκρανία.

Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ έκανε γνωστό ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας τη Δευτέρα.

Ο Πεσκόφ δεν διευκρίνισε εάν η κατάσταση στη γέφυρα της Κριμαίας θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του οργάνου αυτού, το οποίο χαράζει την πολιτική για θέματα εθνικής ασφάλειας. «Θα σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα», δήλωσε ο ίδιος στο πρακτορείο TASS.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πούτιν διέταξε να ενισχυθεί η ασφάλεια της γέφυρας που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία, καθώς και των υποδομών που εφοδιάζουν με ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο τη χερσόνησο.

Διάταγμα που υπέγραψε το Σάββατο, λίγες ώρες μετά την έκρηξη στη γέφυρα, ανέφερε ότι η υπηρεσία ασφαλείας FSB θα αναλάβει να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας της.

