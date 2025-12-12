Screenshots από τις απειλές σε βουλευτές της ΝΔ – «Στην Κωνσταντοπούλου η ευθύνη αν συμβεί το παραμικρό»

Η καταγγελία (εδώ) για απειλές (μέσω e-mail) κατά της ζωής βουλευτων της ΝΔ που συμμετέχουν στην εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνοδεύτηκε την Παρασκευή και από τα σχετικά screenshots για του λόγου το αληθές, με πηγές του κυβερνώντος κόμματος να καθιστούν προσωπικά υπεύθυνη την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε περίπτωση που οι απειλές αυτές (δείτε τις κάτω) δεν μείνουν μόνο στα λόγια,

«Τα απειλητικά μηνύματα που έχουν αποσταλεί σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συνιστούν ανοικτές και ωμές απειλές κατά της ανθρώπινης ζωής, με αναφορές σε δολοφονία και ακρωτηριασμό. Πρόκειται για ακραίες, εγκληματικού χαρακτήρα πρακτικές που δεν έχουν καμία θέση σε μια δημοκρατική χώρα», καταγγέλλει, μέσω πηγών, η Πειραιώς και ξεκαθαρίζει:

«Εάν συμβεί το παραμικρό σε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική και ηθική ευθύνη θα βαραίνει πλήρως και προσωπικά την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου», διότι «η διαρκής τοξική ρητορική της και η θεσμική της εκτροπή λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής τέτοιων απειλών».

Οι ίδιες πηγές καταγγέλλουν επίσης, ότι «συνεργάτες της κυρίας Κωνσταντοπούλου κινούνται συστηματικά έξω από την αίθουσα της Εξεταστικής Επιτροπής, παρακολουθώντας βουλευτές και επιχειρώντας να υποκλέψουν ιδιωτικές συνομιλίες». «Οι πρακτικές αυτές -σχολιάζουν- παραπέμπουν σε σκοτεινές περιόδους και είναι απολύτως ασύμβατες με το Κοινοβούλιο».

«Καλούμε τον κύριο Καζαμία, που σήμερα εμφανίζεται ως εκπρόσωπος της κυρίας Κωνσταντοπούλου, να της μεταφέρει αυτολεξεί όσα ειπώθηκαν. Η ευθύνη δεν μετατίθεται ούτε συγκαλύπτεται. Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ανεχθεί απειλές, εκφοβισμό ή παρακρατικές μεθοδεύσεις. Κάθε θεσμικό και νομικό μέσο θα χρησιμοποιηθεί», καταλήγουν οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος.

