Ουκρανία: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες σε βομβαρδισμό στην Ζαπορίζια

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε νέους βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πόλη Ζαπορίζια, στην νοτιοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε την Κυριακή το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ρώσοι κατακτητές χτύπησαν με κυνικό τρόπο κτίρια με διαμερίσματα και μη στρατιωτικές υποδομές», ανέφερε η κεντρική στρατιωτική διοίκηση σε ανάρτηση στο Facebook. «Οι πληροφορίες για θύματα διασταυρώνονται, αλλά είναι ήδη γνωστό ότι υπάρχουν δεκάδες νεκροί ή τραυματίες».

Another russian missile strike on the city of Zaporizhzhia. 17 civilians were killed.

If #UAarmy had modern Western anti-missile systems, we could have prevented such tragedies. pic.twitter.com/6mTHlFshF9

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 9, 2022