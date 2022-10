Ενθουσιασμός στην Ουκρανία μετά το χτύπημα στη γέφυρα της Κριμαίας

Ενθουσιασμός ανάμεικτος με φόβο επικρατούσε το Σάββατο στην Ουκρανία μετά την ανατίναξη της γέφυρας που συνδέει την Κριμαία με τη Ρωσία.

Τα ουκρανικά social media γέμισαν με φωτογραφίες και βίντεο της επίθεσης και όλοι συνέκριναν το περιστατικό με τη βύθιση, τον Απρίλιο, της ναυαρχίδας του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, του «Moskva».

«Το καταδρομικό Moskva και η γέφυρα του Κερτς, τα δύο διαβόητα σύμβολα της ρωσικής ισχύος στην ουκρανική Κριμαία, διαλύθηκαν. Τι έχει σειρά, Ρώσοι», τόνισε το ουκρανικό υπουργείο Αμυνας στο Twitter.

Η δεύτερη μεγαλύτερη γέφυρα της Ουκρανίας κυκλοφόρησε ήδη μία χρεωστική κάρτα με τη φωτογραφία της φλεγόμενης γέφυρας.

Ο ενθουσιασμός είναι διάχυτος, τόσο στους αξιωματούχους όσο και στον ουκρανικό λαό, όπως σημειώνει το BBC και μάλιστα τις ημέρες που οι νίκες του ουκρανικού στρατού στο μέτωπο της ανατολικής Ουκρανίας είναι καθημερινή υπόθεση.

«Πρόκειται για αριστουργηματικό σαμποτάζ», σημειώνει βρετανός πρώην στρατιωτικός, ειδικός στα εκρηκτικά. «Ενα πολύ καλά σχεδιασμένο και εκτελεσμένο σχέδιο».

Οι Ουκρανοί έχουν καταφέρει πολλά σημαντικά χτυπήματα σε στόχους στην Κριμαία, τους τελευταίους μήνες, εξοργίζοντας τους Ρώσους, που περηφανεύονταν ότι η χερσόνησος που προσάρτησε παράνομα ο Πούτιν το 2014, ήταν άτρωτη.

Ο Ζελένσκι έχει επανειλλημμένα τονίσει ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει για τους Ουκρανούς αν δεν πάρουν πίσω την Κριμαία.

Δεν λείπει βέβαια και το αίσθημα του φόβου στην Ουκρανία, για ρωσικά αντίποινα, ιδίως σε περιοχές που βρίσκονται υπό ρωσική επίθεση, όπως η Ζαπορίζια, όπου 17 άμαχοι σκοτώθηκαν πρόσφατα από πύραυλο.

Οι κάτοικοι εκεί φοβούνται ότι θα είναι στόχος ακόμα σφοδρότερων επιθέσεων από τους Ρώσους που είναι έξαλλοι με τις επιτυχίες των Ουκρανών.

Kerch Bridge on fire!

Your defence is terrified, na na na na na na pic.twitter.com/WRp2P3zwmd

— Saint Javelin (@saintjavelin) October 8, 2022