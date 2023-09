Πόσο «αληθινός» είναι ο Στέφανος Κασσελάκης;

Συστήθηκε ως νέος, αυτοδημιούργητος, επιτυχημένος στο πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον του κόσμου, στον χρηματοπιστωτικό τομέα της παγκόσμιας πρωτεύουσας του καπιταλισμού, τη Νέα Υόρκη –«if you can make it there you can make it anywhere», που τραγουδούσε και ο Σινάτρα– και ως εκ τούτου ως η μεγάλη ελπίδα του ΣΥΡΙΖΑ για να επιστρέψει στην εξουσία καθώς «μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο δικό του τερέν», στην αριστεία, στη δημόσια εμφάνιση, ακόμα και στα αγγλικά. Ομως την ώρα που ο Στέφανος Κασσελάκης, με τη φόρα μιας εντυπωσιακής σε ύφος και ένταση επικοινωνιακής καμπάνιας, εμφανιζόταν το Σάββατο στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, στο Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα του «Πρώτου Θέματος» ερχόταν να αποκαθηλώσει αυτό το εντυπωσιακά φιλοτεχνημένο προφίλ: τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι όπως μας τα είχε πει ο φέρελπις πολιτικός, ο οποίος μάλιστα έχει την υποστήριξη του περιβάλλοντος του Αλέξη Τσίπρα (Παύλος Πολάκης, Γιώργος Τσίπρας κ.ά).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που υπέγραψαν ο Στέφανος Τζανάκης και η Γεωργία Σαδανά, ο κ. Κασσελάκης είχε απολυθεί ως ανεπαρκής, ως «bad performer», από την Goldman Sachs, ενώ λίγο προτού συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές του Μαΐου του 2023, είχε απομακρυνθεί και από τη ναυτιλιακή εταιρεία που, όπως είχε πει, είχε ιδρύσει ο ίδιος. Επίσης, ο πατέρας του Θόδωρος Κασσελάκης, ο οποίος σύμφωνα με το αφήγημα του υποψηφίου αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ είχε πέσει θύμα του «παραδικαστικού» και είχε χάσει «ό,τι είχε και δεν είχε», είχε γλιτώσει με εξωδικαστικό συμβιβασμό από την κατηγορία της εξαπάτησης του συνεταίρου του σε μια εταιρεία με ναυτιλιακό αντικείμενο, την Casco AEBE. Και δύο χρόνια μετά ίδρυσε μια άλλη εταιρεία στις ΗΠΑ, την οποία φρόντισε έπειτα να εξαγοράσει η ναυτιλιακή που στο μεταξύ διηύθενε ο γιος του…

Ο κ. Κασσελάκης απάντησε στην εφημερίδα, επιστρατεύοντας και αυτός τη γνωστή θεωρία περί κακόβουλων μέσων ενημέρωσης που αντί να ασχολούνται με την «καθαρή» ζωή του, θα έπρεπε να κάνουν ρεπορτάζ «για την ακρίβεια που μαστίζει τους πολίτες», ή για τον Έβρο, «που είναι κι αυτός Ελλάδα, και που μέσα σε 16 μέρες η κυβέρνηση Μητσοτάκη τον αφάνισε από τον χάρτη».

Το «Πρώτο Θέμα» επέμεινε στο ρεπορτάζ του, κάνοντας λόγο για «δύο ψέματα και μια ηχηρή σιωπή» από τον κ. Κασσελάκη.

Στο αποκαλυπτικό δημοσίευμα και ως προς την απόλυση από τον Goldman Sachs, η εφημερίδα έγραψε χαρακτηριστικά:

«Στις 14 Μαΐου του 2015, ο 27χρονος τότε Στέφανος Κασσελάκης βγαίνει για τελευταία φορά από τα γραφεία της Goldman Sachs στη Νέα Υόρκη: το πεντάμηνο της προειδοποίησης για την απόλυσή του είχε παρέλθει, η πρόσβαση στους εταιρικούς λογαριασμούς είχε διακοπεί και εκείνος έπρεπε να είχε προετοιμάσει το επόμενο βήμα του (…) Είχε προσληφθεί εν μέσω κρίσης, το 2009 –δούλεψε αρχικά στο Λονδίνο και μετά στη Νέα Υόρκη, στην αρχή ως junior analyst και στη συνέχεια ως associate- στον τομέα της διαχείρισης κινδύνου στην αγορά των commodities (…) Πέντε χρόνια μετά, οι προϊστάμενοί του στην Goldman Sachs τον θεώρησαν ως “μειωμένης απόδοσης”, παρά τις λαμπρές σπουδές του στα χρηματοοικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, που είναι το Νο12 στην παγκόσμια κατάταξη των ΑΕΙ».

Στην απάντησή του στην εφημερίδα, ο κ. Κασσελάκης δια των δικηγόρων του υποστήριξε ότι «όσον αφορά στη δήθεν απόλυση από την Goldman Sachs, στις 17 Μαρτίου 2014 και ενόσω εργαζόταν σε αυτήν, ο κ. Κασσελάκης γίνεται δεκτός από το ΜΙΤ για μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων. Για την εισαγωγή του στο κορυφαίο Πανεπιστήμιο έλαβε συστατικές επιστολές από τους προϊσταμένους του στη Goldman Sachs. Η αποχώρησή του από τη Goldman Sachs έγινε ώστε να συνεχίσει ανώτερες σπουδές στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο».

Η εφημερίδα επέμεινε, επικαλούμενη «αρμόδιες πηγές», ότι ο κ. Κασσελάκης «απολύθηκε από την Goldman Sachs τον Οκτώβριο του 2014, αφού πρώτα είχε λάβει περίοδο προειδοποίησης έξι μηνών, προκειμένου να βρει άλλη εργασία, όπως προβλέπει ο Νόμος».

Ενα δεύτερο σημείο τριβής για τα επιχειρηματικά πεπραγμένα στις ΗΠΑ του κ. Κασσελάκη είναι η απομάκρυνσή του από την εταιρεία Tiptree Marine, λίγο προτού συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ ως εκπρόσωπος της Ομογένειας. Εγραψε το «Πρώτο Θέμα»:

«Ο κ. Κασσελάκης αναλαμβάνει το 2014 την οικογενειακή επιχείρηση με την πείρα που απέκτησε στην Goldman Sachs και, όπως περιγράφει, εννέα χρόνια αργότερα, τον Απρίλιο του 2023, την “απογειώνει”: Δηλώνει ότι αυτός άλλαξε το όνομά της σε “Philadelphia Coatings” για να θυμίσει ότι ο ίδιος και οι γονείς του έζησαν εκεί, όπως και ότι έκανε “rebranding” στην εταιρεία διευρύνοντας το δίκτυο διανομής της σε 40 χώρες (…) Πού τα δήλωσε όλα αυτά; Στην αγωγή που κατέθεσε στις 3 Απριλίου του 2023 στο τοπικό δικαστήριο της Νότιας Νέας Υόρκης εναντίον της Tiptree, της “μαμάς” εταιρείας Tiptree Marine, που λέει ότι ίδρυσε στις αρχές του 2018 και στην οποία εργάστηκε για πέντε χρόνια ως CEO (…) Είχε προηγηθεί η δεύτερη απόλυση στην καριέρα του –αυτή τη φορά όχι από έναν τραπεζικό κολοσσό όπως η Goldman Sachs, αλλά από την εταιρεία “του”. Τρεις εβδομάδες πριν από την κατάθεση της αγωγής, οι μέτοχοι της Tiptree τον είχαν απομακρύνει από την εταιρεία. Στην αγωγή του, ο Κασσελάκης αναφέρει ως μοναδικό λόγο για την απόλυσή του το ότι δεν ήθελαν τον πληρώσουν για τις επιχειρηματικές επιτυχίες του σύμφωνα με όσα προέβλεπε το “χρυσό” συμβόλαιο που είχε υπογράψει (…) Επί των ημερών του, η Τiptree Marine αγόρασε, διαχειρίστηκε και στη συνέχεια πούλησε μέσω της θυγατρικής της Swiftbulk, στην οποία CEO ήταν ο Κασσελάκης -με κέρδος 16 εκατ. δολαρίων- τρία καράβια ξηρού φορτίου».

Η εφημερίδα περιέγραψε επίσης πώς η Triptree Marine, επί διοίκησης του κ. Κασσελάκη το 2018, εισηγήθηκε και υλοποίησε την εξαγορά της επιχείρησης του πατέρα του, της Philadelphia Coatings, σε μια συμφωνία που χαρακτηρίστηκε επικερδής και για τις δύο πλευρές –«είναι προφανές ότι οι Κασσελάκηδες είχαν πετύχει μία πολύ καλή συμφωνία, μέσω της οποίας θα έπαιρναν χρήματα για την εξαγορά της, ενώ η πορεία της θα ελεγχόταν από τον μικρό γιο της οικογένειας», έγραψε το «Πρώτο Θέμα». Με την αγωγή του κατά της Triptree Marine ο κ. Κασσελάκης διεκδικεί 7,5 εκατ. δολάρια από την εταιρεία. Στην απάντησή του προς το «Πρώτο Θέμα», ο κ. Κασσελάκης υποστήριξε ότι υπήρξαν συμφωνημένες αλλά μη καταβεβλημένες αμοιβές του, ότι απέρριψε δύο προτάσεις που του έγιναν εξωδικαστικά και πως στις 13 Μαρτίου 2023 ο ίδιος κατέθεσε αγωγή ενώπιον των αμερικανικών δικαστηρίων για λήξη («termination») της συνεργασίας του με την Tiptree.

Η τρίτη αποκάλυψη αφορά τον πατέρα του υποψηφίου αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ. Εγραψε μεταξύ πολλών άλλων το «Πρώτο Θέμα»:

«Με εξωδικαστικό συμβιβασμό γλίτωσε ο κ. Θόδωρος Κασσελάκης την κατηγορία της απάτης εναντίον του συνεταίρου του στην Casco AEBE, εταιρεία ναυτιλιακών χρωμάτων που διατηρούσε στην Ελλάδα έως το 2004, οπότε με απόφαση δικαστηρίου τού αφαιρέθηκε η διοίκηση. Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός -που προϋποθέτει ότι η πλευρά του μηνυόμενου αποζημιώνει τον μηνυτή ώστε να αποσύρει τη μήνυση- έγινε στις 30 Ιανουαρίου του 2018, ενώ η δίκη είχε ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2017. Δεν έχει γίνει προς το παρόν γνωστό το ποσό που πλήρωσε η πλευρά Κασσελάκη στον πρώην συνέταιρο για να αποσύρει τη μήνυση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κ. Θεόδωρος Κασσελάκης φέρεται να παρουσίαζε στον συνέταιρό του ανύπαρκτες οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας, τις οποίες ο τελευταίος στη συνέχεια αποπλήρωνε, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για πραγματικές, με την υπόσχεση από την πλευρά Κασσελάκη ότι θα ακολουθούσαν πωλήσεις υλικών που θα υπερκάλυπταν τα χρήματα που είχε καταβάλει. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα δικόγραφα, με τον τρόπο αυτό ο μηνυτής είχε χάσει πάνω από 750.000 ευρώ. Η μήνυση είχε ως αποτέλεσμα ο κ. Θεόδωρος Κασσελάκης να χάσει τη διοίκηση της εταιρείας»…

Γι’ αυτό το τελευταίο δεν απάντησε ο κ. Κασσελάκης στην εφημερίδα. Οταν είχε παρουσιάσει μέσω βίντεο την υποψηφιότητά του για την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ είχε πει πως «το παραδικαστικό κύκλωμα χτύπησε τους γονείς μου και τους πήρε ό,τι είχαν και δεν είχαν». Οταν ύστερα από λίγες ημέρες του ζητήθηκε, σε συνέντευξη στο κανάλι Kontra, να δώσει κάποιες λεπτομέρειες για το θέμα, απάντησε ότι δεν έχει υποχρέωση να κάνει κάτι τέτοιο…

