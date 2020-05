Είμαστε όλοι καλεσμένοι σε ένα αλλιώτικο Met gala

Τέτοιες ημέρες ένας στρατός από στυλίστες, μακιγιέρ, ανθοπώλες, σχεδιαστές μόδας και celebrities θα είχε καταλάβει τα ξενοδοχεία Carlyle και Mark της Νέας Υόρκης κουβαλώντας δυσθεόρατες τσάντες με μοντέλα Christian Dior, Louis Vuitton, Bottega Veneta και Versace. Είναι η ώρα που οι παπαράτσι θα έλεγχαν τον εξοπλισμό τους και οι συντάκτες μόδας θα ετοίμαζαν πυρετικά τις λίστες των πιο καλοντυμένων και αντίστοιχα των πιο κακοντυμένων σταρ.

Καθώς πλησιάζει η πρώτη Δευτέρα του Μαΐου οι ετοιμασίες για το Met Gala, το πάρτι της χρονιάς που συγκεντρώνει στο Metropolitan Museum of Art τα πιο λαμπερά ονόματα της μόδας και των celebrities του πλανήτη, θα συνεχίζονταν πυρετωδώς. Το 2020 είναι χρονιά ορόσημο για το μουσείο που συμπληρώνει φέτος 150 χρόνια λειτουργίας και θα γιορταζόταν με μια σειρά από εκθέσεις με αποκορύφωμα την έκθεση «About Time: Fashion and Duration», μια πρόγευση της οποίας είχαν οι περί τη βιομηχανία της μόδας στις 3 Μαρτίου, στο ντεφιλέ του οίκου Louis Vuitton στο Λούβρο, που έκλεισε την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Προς το παρόν, όμως, στις αναμνήσεις όλων κυριαρχεί η εμβληματική εμφάνιση της Lady Gaga με το τεράστιο φούξια φόρεμα του φίλου της designer Μπράντον Μάξγουελ (ένα από τα τέσσερα που φόρεσε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης), που άνοιξε την περυσινή εκδήλωση με θέμα το «Camp», που όπως έγραφαν οι New York Times δεν είναι μόνο η κατασκήνωση. Αναφέρεται επίσης σε «ένα στυλ ή τρόπο προσωπικής ή δημιουργικής έκφρασης ακραίο και υπερβολικό που συχνά συγχωνεύει στοιχεία υψηλής και λαϊκής κουλτούρας»…

Και φαίνεται ότι θα συνεχίσει για καιρό αφού λόγω της επιδημίας του κορονοϊού το MetGala 2020 και τα εγκαίνια της έκθεσης αναβλήθηκαν επ’ αόριστον. Τουλάχιστον στην πραγματική ζωή. Γιατί, όπως αναφέρει η Βανέσα Φρίντμαν σε άρθρο της στους New York Times, σε ένα παράλληλο σύμπαν, που είναι γνωστό ως High Fashion Twitter ή «hft», εξελίσσεται μια άλλη ιστορία: Στις 4 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί το πρώτο hft Met gala, το οποίο οργανώνεται από μια ομάδα φοιτητών Gen-Z / χρηστών του hft. Πρόκειται για ένα ψηφιακό πάρτι μόδας, που σχεδιάστηκε τον περασμένο Νοέμβριο, αρχικά ως ένα διασκεδαστικό κομμάτι της κορυφαίας εκδήλωσης που όλα τα μέλη του παρακολουθούν φανατικά, αλλά στην οποία δεν θα μπορούσαν ποτέ να έχουν πρόσβαση.

Ωστόσο από τότε που η πανδημία έχει εξαπλωθεί σε όλο τον πλανήτη, ακυρώνοντας συγκεντρώσεις κάθε είδους και οι πάντες κλειδώθηκαν στα σπίτια τους φορώντας τις φόρμες τους, αυτό που ξεκίνησε σαν πλάκα έχει εξελιχθεί στο μοναδικό πάρτι, με μια μάλλον διαφορετική ατζέντα.

Αντί για την εξαιρετικά σκηνοθετημένη και προσοδοφόρα εκδήλωση Met Gala με τη συμμετοχή των πιο σημαντικών οίκων μόδας κάτω από τον απόλυτο έλεγχο της προέδρου της, Αννα Γουίντουρ, η οποία καθορίζει τη λίστα των καλεσμένων και ποιος φοράει τι, πότε φτάνουν και τι τρώνε, θα είναι μια γιορτή της μόδας με ανοιχτή πρόσβαση σε όλους σε μια πλατφόρμα αυτοέκφρασης.

Και αντί να απαιτείται φήμη, περιουσία, επιρροή -ή ακόμα και καινούργια ρούχα- για να μπορεί κάποιος να αποκτήσει ένα εισιτήριο για είσοδο, το μόνο που χρειάζεται τώρα είναι ενθουσιασμός, φαντασία και προθυμία για συμμετοχή.

Οι επισκέπτες θα «φτάσουν» ανεβάζοντας το look τους με κολάζ, φωτογραφίες ή άλλες οπτικές δημιουργίες ενσωματωμένες σε ένα ειδικά σχεδιασμένο layout στο Twitter με το hashtag #HFMetGala2020. Σχεδόν 900 άτομα έχουν ήδη εγγραφεί για να «παρευρεθούν» (Σημειώστε ότι πέρσι στο πραγματικό Met Gala συμμετείχαν περίπου 550 καλεσμένοι).

Μετά από αυτό το γεγονός, λοιπόν, το πιθανότερο είναι ότι το hft, μια εξαιρετικά εκφραστική αλλά όχι ιδιαίτερα γνωστή υποκουλτούρα των social media που μελετάει σε βάθος (μερικοί θα πουν ιδιαίτερα κριτικά) την κουλτούρα, την επιστήμη και τον εξωτισμό της μόδας, δεν θα είναι πια το ίδιο. Πόσο μάλλον το πραγματικό Met gala…

Τα νέα πρόσωπα της μόδας

«Το Met είναι πραγματικά μια εκδήλωση που μας ενώνει όλους κάθε χρόνο, είναι σχεδόν σαν να γυρίζεις στο σπίτι», δήλωσε η Αρια Ολσον (@pughatory), στην ουσία η «Αννα Γουίντουρ» της εκδήλωσης, αν η Αννα ήταν μια 19χρονη φοιτήτρια αεροδιαστημικής στο πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν που δεν μπορεί να σταματήσει να γελάει.

Περιορισμένη εξαιτίας του κορονοϊού στο Κάνσας Σίτι, η Αρια Ολσον έχει μεν σκούρα μαλλιά όπως και η κυρία Γουίντουρ, αλλά όχι την τέλεια κόμμωση της ιέρειας της μόδας ούτε το αψεγάδιαστο μανικιούρ της. Τον Νοέμβριο, όμως, αφού ανακοινώθηκε το θέμα της φετινής επίδειξης, η κυρία Ολσον σκέφτηκε ότι «θα ήταν καλό να επιστρέψω κάτι στην κοινότητα που μου έδωσε τόσα πολλά» και έκανε το πρώτο κάλεσμα.

Σχεδόν μέσα σε μια νύχτα έλαβε 97 προτάσεις για βοήθεια στην οργάνωση της εκδήλωσης. Και επέλεξε 10 άτομα, ηλικίας από 15 έως 22 ετών, από επτά διαφορετικές χώρες.

Στις ενθουσιασμένες «επιμελήτριες» και «συντονίστριες» της εκδήλωσης περιλαμβάνονται η 20χρονη Σέναμ Ατιπόι (@mymy_miumiu), δευτεροετής φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ με διπλό αντικείμενο την Αγγλική Γλώσσα και την επιστήμη της Δημόσιας Υγείας, η 19χρονη Πέρλα Μοντάν (@perlamontan) από τη Διεθνή Ακαδημία Μόδας στο Παρίσι, η οποία είναι η ιστορικός μόδας της ομάδας, και η 22χρονη Σοφία Αμπάντι (@SAINTLIAR) από την Αργεντινή που σπουδάζει Αρχιτεκτονική, Design και Αστικές Περιοχές στο Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες. Η Αμπάντι είναι υπεύθυνη για τα γραφιστικά του hft Met gala, και μεταξύ άλλων έχει σχεδιάσει τη πρόσκληση και το branding.

«Όταν βρίσκω κάτι που μου αρέσει, πέφτω με τα μούτρα», λέει στους New York Times. «Το hft έγινε κάτι που περίμενα με ανυπομονησία, ένα μέρος στο οποίο μπορούσα να εκφραστώ και να πάρω όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες».

You are formally invited to the 2020 High Fashion Twitter Met Gala… pic.twitter.com/OIHlnqgnaU — HF Twit Met Gala (@HFMetGala) April 5, 2020

H πρόσκληση στο HF Twit Met Gala στο Twitter

Η Αρια Όλσον ανακάλυψε το hft την άνοιξη του 2018, σε μια «πολύ σκοτεινή περίοδο» της ζωής της: «Ήμουν σε μεγάλη κατάθλιψη. Απλώς έγινε ένα κλικ όταν είδα κάτι στην επίδειξη του McQueen «Plato’s Atlantis» και σκέφτηκα, “Αυτός είναι ένας εντελώς καινούργιος κόσμος”». Μέχρι τότε δεν ήξερε πολλά πράγματα για τη μόδα. Ήταν ένα παιδί θαύμα στα μαθηματικά, που άρχισε να παρακολουθεί παράλληλα και το κολέγιο στα 13 της.

Αν και το Instagram θεωρείται σε μεγάλο βαθμό το σπίτι της μόδας των social media, αναμφίβολα αγαπημένο από την ελίτ της βιομηχανίας, και παρόλο που το Twitter δεν έχει φλερτάρει ποτέ τη βιομηχανία όσο το Instagram, το Snapchat και το YouTube -και οι τρεις πλατφόρμες έχουν ειδικά τμήματα μόδας – η Ολσον και η επιτροπή της επιμένουν ότι το Twitter είναι η πιο αυθεντική πλατφόρμα για το hft.

«Το Instagram βασίζεται κυρίως στις εικόνες και όχι στη γνώση. Απλώς είναι χειραγωγημένο και ψεύτικο», λέει η 21χρονη Αλεχάντρα Μπελτράν (@wrkhs), φοιτήτρια Design και Βιομηχανικής Μηχανικής στο Universidad de Los Andes στην Μπογκοτά της Κολομβίας, προσθέτοντας ότι «στο hft γίνεται διάλογος. Οι χρήστες του αγαπούν τη μόδα, αλλά δεν φοβούνται να ξεσκεπάσουν τα λάθη της».

Μια εκδήλωση όχι μόνο για διάσημους

Όσοι θέλουν να πάρουν μέρος στο gala απλώς εγγράφονται σε μια φόρμα του Google, όπου επιλέγουν αν θα χρησιμοποιήσουν φωτογραφίες για να δημιουργήσουν ένα προωπικό look, να δείξουν το στυλ τους με τα δικά τους ρούχα, να παρουσιάσουν ένα νέο look ή κάτι vintage με ένα εκχωρημένο αρχείο επωνυμίας. Η αγορά νέων ρούχων για την εκδήλωση δεν ενθαρρύνεται. Οι επισκέπτες πρέπει, επίσης, να υποσχεθούν ότι θα αποφύγουν «περιττές κοινωνικές συγκεντρώσεις».

Αρχικά η ιδέα ήταν απλώς να μιμηθούν το θέμα του Met Gala (η επιτροπή έχει διαβάσει πολλή Βιρτζίνια Γουλφ, από το έργο της οποίας αντλεί φέτος μέρος της έμπνευσής της η μεγάλη επίδειξη του Met, και έχει κάνει σχετικές αναρτήσεις), αλλά στη συνέχεια οι ορίζοντες του hft gala επεκτάθηκαν.

Όπως και στην περίπτωση της δεξίωσης του Met, η οποία είναι ο κύριος χρηματοδότης του Costume Institute, το hft gala συγκεντρώνει επίσης χρήματα για το International Medical Corps, μια ανθρωπιστική οργάνωση με αντικείμενο την υγειονομική περίθαλψη, τις προμήθειες και την κατάρτιση. Θέλουν να συγκεντρώσουν ποσόν ύψους 5 εκατ. δολαρίων και σε αντάλλαγμα πρόκειται να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) το οποίο θα διανεμηθεί μετά την εκδήλωση, και θα λειτουργεί σαν ένα ειδικό τεύχος της Vogue, τεκμηριώνοντας μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της βραδιάς.

Και όπως στο πάρτι του Met, όπου η κυρία Γουίντουρ είναι διάσημη για τα «παντρέματα» των διάσημων καλεσμένων με τους οίκους μόδας, οι διοργανωτές του hft δημιούργησαν την κατηγορία Brand Challenge, όπου ο συμμετέχων πρέπει να δημιουργήσει ένα look παρατηρώντας τις μόδες ενός οίκου για να βρει κάτι για το θέμα του, αν και τα ταιριάσματα τους γίνονται τυχαία, και χωρίς κανένα απώτερο κίνητρο (εκτός ίσως από το να εμπνεύσει έναν επισκέπτη να μάθει περισσότερα για μια μάρκα που δεν γνωρίζει). Έτσι, για παράδειγμα, η @vauntlaurent έχει τον οίκο Giambattista Valli και ο @hedicelimane τον Isabel Marant.

Αν και εκπροσωπούνται περισσότερες από 60 μπράντες -όχι μόνο ονόματα που μπορούν να αντέξουν οικονομικά ένα τραπέζι από 200.000 έως 300.000 δολάρια, μια θέση των 35.000 δολαρίων ή είναι τόσο cool ώστε να αξίζουν μια πρόσκληση- ορισμένοι μεγάλοι οίκοι δεν περιλαμβάνονται λόγω του ρόλου τους σε προηγούμενες αντιπαραθέσεις γύρω από το ζήτημα της (παράνομης) οικειοποίησης πολιτισμικών στοιχείων, που προκαλεί μεγάλο θυμό στα μέλη του hft. Περιλαμβάνονται οι Jean Paul Gaultier, Moschino, Zuhair Murad και, βέβαια, ο Comme des Garçons, παλιός υποστηρικτής του hft.

Το εικονικό γκαλά δεν θα έχει λίστες με τα καλύτερα και τα χειρότερα ντυσίματα, γιατί «είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε», λέει η Αρια Ολσον.

Οι αφίξεις / αναρτήσεις θα ξεκινήσουν στις 4 Μαΐου τα μεσάνυχτα από την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ. (Επτά ώρες πίσω από την Ελλάδα). Οι διοργανωτές θα παραδίδουν τη φιλοξενία ο ένας στον άλλο ανάλογα με τη ζώνη της ώρας και το πάρτι θα διαρκέσει 24 ώρες. Κάθε εμφάνιση θα είναι ανοικτή για σχόλια.

Τι θα φορέσεις;

Σε αντίθεση με τους περισσότερους παραδοσιακούς καλεσμένους του Met Gala ή τους διοργανωτές της Vogue, που αρχίζουν να σχεδιάζουν τα ρούχα τους μήνες πριν από την εκδήλωση, η Αρια Ολσον και η ομάδα της αρχίζουν να σκέφτονται μόνο τι θα φορέσουν ή φαντάζονται ότι φορούν.

Δεν είχαν χρόνο για περισσότερα, ανάμεσα στην έκρηξη της προσοχής που προκάλεσε η εκδήλωσή τους και μερικά δράματα τα οποία έπρεπε να αντιμετωπίσουν, όπως όταν η Vogue ανακοίνωσε το δικό της εικονικό ψεύδοMet Gala, το #MetGalaChallenge, και μαζί με τον περφόρμερ Μπίλι Πόρτερ, σταρ της σειράς «Pose», κάλεσαν τους χρήστες του Instagram να αναδημιουργήσουν την αγαπημένη τους εμφάνιση από ένα παρελθόν gala και να την δημοσιεύσουν, πράγμα που το hf, ονόμασε «copycat».

Επίσης, ορισμένες από τις διοργανώτριες βρίσκονται στη μέση των εξετάσεων αποφοίτησης. «Κοιμόμαστε μόνο τέσσερις ώρες», λέει η Αρια Ολσον, η οποία μόλις έμαθε ότι έγινε δεκτή η αποφοίτησή της. Για το look της, σκέφτεται τον γάλλο διπλωμάτη του 18ου αιώνα, Ιππότη ντ’ Εόν, και τις σιλουέτες του Thom Browne. Η Ατιπόε έχει στο μυαλό της καλύμματα κεφαλής του οίκου των Τυδώρ και τη συλλογή του Alexander McQueen για το 2013. Η Μοντάν ονειρεύεται τον Zac Posen και το μεταπολεμικό στυλ της δεκαετίας του 1940. Είναι νευρικές αλλά και εξίσου ενθουσιασμένες. Ξέρουν ότι οι περισσότεροι από τους χιλιάδες ακολούθους τους θα παρακολουθούν.

Εν μέρει αυτή η νευρικότητα οφείλεται στην τρέχουσα απρόβλεπτη κατάσταση -«Ολοι κοιμόμαστε, τρώμε και πίνουμε Covid 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα», λέει η Αμπάντι-, που όμως είναι και μια ευκαιρία. Και δεν θέλουν να τη σπαταλήσουν.

Το Met Gala είναι παραδοσιακά «ένα γεγονός πραγματικά super exclusive κι εμείς το φέρνουμε στον κόσμο», λέει η Μπελτράν.

Πράγματι, υπάρχει ένας αέρας που θυμίζει τη Γαλλική Επανάσταση, καθώς παίρνει το πάρτι από εκείνους που βρίσκονται στην πλευρά του πλούτου, και είναι ακαταμάχητος όχι μόνο για τη γενιά που το διοργανώνει, αλλά και για εκείνους που παρακολουθούν. Είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι φαντασίας, στο οποίο οι συμμετέχοντες (σε αντίθεση με τα brands και του στυλίστες) έχουν την ευθύνη για την επιλογή των ενδυμάτων που βασίζεται στη λογική και την έρευνα, και όχι ένα παιχνίδι πωλήσεων, celebrities και αμοιβαίων πάρε δώσε κάτω από το τραπέζι.

«Ποτέ δεν πίστευα ότι θα φτάσαμε τόσο μακριά, είναι σαν να είμαστε ένα κίνημα από μόνοι μας», λέει η Αμπάντι και η Ατιπόε συμφωνεί: «Πάντα ήταν μόδα και το Met την καθρέφτιζε, αλλά ποτέ δεν ένιωσα μέρος εκείνου του κόσμου», λέει, «Τώρα μας βλέπω σαν τους ηγέτες που θα έρθουν στη συνέχεια στα πράγματα και το ό,τι είμαστε τόσο περιεκτικοί με κάνει να νιώθω πραγματικά ενθουσιασμένη για το μέλλον».

Είναι μια εξέλιξη που θα μπορούσαν να λάβουν υπόψη τους του χρόνου οι διοργανωτές του πραγματικού Met gala όταν έρθει η ώρα της διοργάνωσής του.