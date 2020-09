Πολιτική, καραντίνα και νέοι αστέρες στα… «Pandemmys»

Πώς μετατρέπεις μια γιορτή της βιομηχανίας του θεάματος σε virtual πάρτι; Πώς διοργανώνει το Χόλιγουντ την πρώτη του μεγάλη φιέστα στην εποχή του κορονοϊού; Η απάντηση δόθηκε το βράδυ της Κυριακής (ξημερώματα Δευτέρας ώρα Ελλάδος), στα… «Pandemmys» όπως εύστοχα αποκάλεσε ο σπουδαίος Τζίμι Κίμελ παρουσιάζοντας την τελετή των εφετινών Emmys, των βραβείων για την τηλεόραση, η οποία έγινε στο άδειο «Staples Center» στο Λος Αντζελες με τον ίδιο, την Τζένιφερ Ανιστον, τον Τζέισον Μπέιτμαν, τον Αντονι Αντερσον να είναι οι μόνοι παρόντες –την παράσταση άλλωστε έκλεψαν οι γιγαντοοθόνες που είχαν συντονιστεί στις περίπου 100 συνδέσεις με zoom με τους υποψήφιους καθώς και τα σπαρταριστά σκετς για τους νικητές.

Αλλά αυτή η διαδικτυακή -ελέω κορονοϊού- μάζωξη των χολιγουντιανών σταρ δεν ήταν το μόνο διαφορετικό στα 72α Emmys. Υπήρχε πολιτικό σχόλιο –«φυσικά και είμαι μόνος μου εδώ. Φυσικά και δεν έχουμε κοινό. Δεν είμαστε σε συγκέντρωση MAGA, εδώ είναι τα Emmy!», η αιχμή του Κίμελ για τον Ντόναλντ Τραμπ που διοργανώνει προεκλογικές ομιλίες σε κλειστούς χώρους με χιλιάδες οπαδούς του (και του συνθήματος Make America Great Again) να μη φορούν μάσκα–, υπήρξε και μια αναγνώριση της βιομηχανίας στο Black Lives Matter –είχαμε ρεκόρ Αφροαμερικανών στα βραβεία– υπήρξε και η ανάδειξη νέων σειρών ως τα νέα «βαριά χαρτιά» της τηλεόρασης: το «Watchmen» έφυγε με συνολικά 11 Emmys, το «Schitt’s Creek» έκανε ρεκόρ κερδίζοντας και τα έξι βραβεία στην κατηγορία της κωμωδίας, ενώ το «Succession» σάρωσε τα σημαντικότερα βραβεία στην κατηγορία «Δράμα», με τον Τζέρεμι Στρονγκ να αναδεικνύεται σε νέο αστέρα.

Υπήρξε βέβαια και ψυχαγωγία, με τους αστέρες να αυτοσαρκάζονται. Στις πιο διασκεδαστικές στιγμές της 72ης τελετής ήταν ένα βίντεο με υποψήφιους και μη να αποκαλύπτουν τι έκαναν κατά τη διάρκεια της καραντίνας…

…Αλλά και ένα μικρό reunion των «Friends» με τις Τζένιφερ Ανιστον, Κόρτνεϊ Κοξ και Λίζα Κούντροου.

Συνολικά, τα περισσότερα βραβεία συγκέντρωσε το δίκτυο ΗΒΟ με 30 (!), ενώ ακολούθησαν το Netflix με 21, το Pop TV με 10, το Disney+ και το NBC με 8.

Η λίστα των βραβείων: HBO 30, Netflix 21, Pop TV 10, Disney Plus 8, NBC 8, VH1 6, ABC 5, National Geographic 5, Adult Swim 4, Amazon 4, CNN 3, FOX 3, CBS 2, FX Networks 2, Quibi 2, A&E 1, AMC 1, Apple TV 1, Apple TV Plus 1, BBC America 1, Discovery Channel 1, EPIX 1, ESPN 1, HISTORY 1, Hulu 1, MagicLabsMedia.com 1, Oculus 1, Showtime 1, USA Network 1, YouTube 1.

Τα βραβεία των 72ων Emmys

ΔΡΑΜΑ

Καλύτερη Δραματική Σειρά: «Succession»

B’ Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα: Τζούλια Γκάρνερ για το «Ozark»

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Δράμα: Μπίλι Κρούνταπ για το «The Morning Show»

Σκηνοθεσία σε Δράμα: Αντρίζ Παρέκ για το επεισόδιο «Hunting» του «Succession»

Σενάριο σε Δράμα: Τζέσε Αρμστρονγκ για το επεισόδιο «This is not for Tears» από το «Succession»

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα: Ζεντάγια στο «Euphoria»

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δράμα: Τζέρεμι Στρονγκ στο «Succession»

ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ Ή ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Καλύτερη Μίνι Σειρά: «Watchmen»

B’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Ταινία για την Τηλεόραση: Ουζο Αντούμπα για το «Mrs. America»

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Ταινία για την Τηλεόραση: Γιάχια Αμπντούλ-Ματίν Β’ για το «Watchmen»

Σκηνοθεσία σε Μίνι Σειρά ή Ταινία για την Τηλεόραση: Μαρία Σρέιντερ για το «Unorthodox»

Σενάριο σε Μίνι Σειρά ή Ταινία για την Τηλεόραση: Ντέιμον Λίντελοφ και Κορντ Τζέφερσον για το επεισόδιο «This Extraordinary Being» από το «Watchmen»

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Ταινία για την Τηλεόραση: Μαρκ Ράφαλο για το «I Know This Much Is True»

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Ταινία για την Τηλεόραση: Ρετζίνα Κινγκ για το «Watchmen»

ΤΑLK SHOW

Καλύτερη Σειρά Variety Talk: «Last Week Tonight With John Oliver»

ΚΩΜΩΔΙΑ

Καλύτερη Κωμική Σειρά: «Schitt’s Creek»

Σκηνοθεσία σε Κωμωδία: Αντριου Τσιβιντίνο και Ντάνιελ Λέβι για το επεισόδιο «Happy Ending» του «Schitt’s Creek»

Σενάριο σε Κωμωδία Ντάνιελ Λέβι για το επεισόδιο «Happy Ending» του «Schitt’s Creek»

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμωδία: Γιουτζίν Λέβι για το «Schitt’s Creek»

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία: Κάθριν Ο’ Χάρα για το «Schitt’s Creek»

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμωδία: Ντάνιελ Λέβι για το «Schitt’s Creek»

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία: Ανι Μέρφι για το «Schitt’s Creek»