Ποιοι παράγοντες στηρίζουν το ράλι του χρυσού

Ασταμάτητος παραμένει ο χρυσός, ο οποίος συνεχίζει να καταρρίπτει νέα ιστορικά υψηλά, με την τιμή του να φθάνει έως και τα 4.071,50 δολάρια, καθώς επιστρέφει η ανάγκη των επενδυτών να στραφούν στο κλασσικό ασφαλές καταφύγιό τους.

Η τιμή spot του πολυτίμου μετάλλου έχει ενισχυθεί περίπου 54% από την αρχή του 2025, ενώ το 2024 τα κέρδη του έφθασαν στο 27%. Είναι ένα από τα περιουσιακά στοιχεία με την καλύτερη πορεία για το τρέχον έτος, ξεπερνώντας τις μετοχές αλλά και το bitcoin.

Σύμφωνα με το Reuters η άνοδος οφείλεται σε μία σειρά παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης ότι η Fed θα συνεχίσει τις μειώσεις επιτοκίων, οι κεντρικές τράπεζες θα παραμείνουν αγοραστές χρυσού, ενώ θα διατηρηθούν και οι εισροές κεφαλαίων στα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια χρυσού (ETFs). Επιπρόσθετα η υποχώρηση του δολαρίου, τόσο λόγο Fed όσο και του shutdown στις ΗΠΑ αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα ώθησης του πολυτίμου μετάλλου.

Η αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ, που μπήκε στην όγδοη ημέρα της την Τετάρτη, έχει καθυστερήσει τη δημοσίευση βασικών οικονομικών δεδομένων, αναγκάζοντας τους επενδυτές να βασίζονται σε μη κυβερνητικές πηγές για να εκτιμήσουν τον χρόνο και το εύρος των μειώσεων επιτοκίων της Fed.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι η Fed προχωρήσει σε δύο μειώσεις επιτοκίων κατά 0,25% έως το τέλος του έτους.

Παγκόσμιες κρίσεις, όπως η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία, έχουν επίσης συμβάλει στην αυξημένη ζήτηση για χρυσό, ενώ η πολιτική αναταραχή στη Γαλλία και την Ιαπωνία εντείνει περαιτέρω τη στροφή προς ασφαλή καταφύγια.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εισροές σε ETFs χρυσού έφτασαν τα 64 δισ. δολάρια από την αρχή του έτους, σύμφωνα με δεδομένα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού, με ρεκόρ 17,3 δισ. μόνο τον Σεπτέμβριο.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι οι ισχυρές εισροές σε ETFs με κάλυψη χρυσού, οι αγορές των κεντρικών τραπεζών και τα χαμηλότερα αμερικανικά επιτόκια θα στηρίξουν τις τιμές του χρυσού και το 2026.

