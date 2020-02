Ποιο Τόκιο; Οι Ολυμπιακοί στο Λονδίνο, λέει ο… υποψήφιος δήμαρχός του

Το έγραψε στο Twitter ρητώς και κατηγορηματικώς. Το Λονδίνο, είπε, είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του εφετινού καλοκαιριού, αν το Τόκιο λόγω κορονοϊού γονατίσει. Ο άνθρωπος έθεσε βέβαια και μία τόση δα προϋπόθεση: πρέπει αυτός να είναι ο δήμαρχος του Λονδίνου και όχι κάποιος άλλος. Επειδή αυτός έχει, ως φαίνεται, τον… κορονοϊοδιώχτη. Και αυτό το χάρισμά του είναι σημαντικό προσόν μέσα στην προεκλογική περίοδο – δεν είναι;

Ο περί ου ο λόγος είναι ο υποψήφιος των Τόρις για τον δημαρχιακό θώκο της βρετανικής πρωτεύουσας, ο συμπαθής κατά τα λοιπά Σον Μπέλεϊ. Στις 19 Φεβρουαρίου τουίταρε την πρότασή του, εγκαίρως δηλαδή μια και οι δημοτικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 7 Μαΐου και οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα αρχίσουν στις 24 Ιουλίου. Αν εκλεγεί, θα έχει δύο ολόκληρους μήνες και καμιά δεκαπενταριά ημέρες στη διάθεσή του να καταστήσει το Λονδίνο απρόσβλητο από λοιμούς, καταποντισμούς και πάσα άλλη μεταδοτική και ανθρωποκτόνο νόσο.

London can host the #Olympics in 2020.

We have the infrastructure and the experience.

And due to the #coronavirus outbreak, the world might need us to step up.

As Mayor, I will make sure London is ready to answer the call and host the Olympics again.https://t.co/1jJesWS1D6

— Shaun Bailey (@ShaunBaileyUK) February 19, 2020