Πέθανε ο Φρέντερικ Φορσάιθ, ο ρεπόρτερ που έγινε κατάσκοπος, που έγινε συγγραφέας

Ο πιλότος μαχητικών που έγινε ρεπόρτερ, ο άνθρωπος που συνεργάστηκε με την MI6, έζησε από κοντά την κρίση της Αλγερίας στη Γαλλία το 1960, τον πόλεμο της Μπιάφρας και τον Ψυχρό Πόλεμο, που το μυαλό που φαντάστηκε πώς θα μπορούσε κανείς να δολοφονήσει τον Σαρλ Ντε Γκολ και γέννησε ένα μυθιστόρημα (από τα πολλά) που συνεχίζει να συναρπάζει τον πλανήτη, ο σπουδαίος Φρέντερικ Φορσάιθ δεν είναι πια εδώ· ο βρετανός συγγραφέας, πασίγνωστος για το θρλερ «Η μέρα του τσακαλιού», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, ύστερα από σύντομη ασθένεια, όπως ανακοίνωσε, τη Δευτέρα, ο ατζέντης του.

«Θρηνούμε τον θάνατο ενός από τους μεγαλύτερους συγγραφείς θρίλερ στον κόσμο», δήλωσε ο Τζόναθαν Λόιντ.

Ο Φόρσαϊθ δημοσίευσε περισσότερα από 25 βιβλία. Συνδυάζοντας σχολαστική έρευνα με εκρηκτικά σενάρια, έγραψε μια σειρά μυθιστορημάτων που πούλησαν περισσότερα από 75 εκατομμύρια αντίτυπα.

Όπως ανέφερε ο Guardian, o Φορσάιθ, γεννημένος στο Κεντ το 1938, μετέτρεψε τις περιπέτειες που είχε ως δημοσιογράφος και την εμπειρία του με την MI6, σε παγκόσμιας απήχησης θρίλερ και ήταν αυτός που έφερε τη ματιά του ρεπόρτερ στον κόσμο του μυθιστορήματος.

Τα πιο γνωστά του βιβλία υπήρξαν τα: «The Day of the Jackal», «The Odessa File» και «The Dogs of War».

Ο εκδότης του, Μπιλ Σκοτ-Κερ, δήλωσε: «Εξακολουθούν να διαβάζονται από εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, τα θρίλερ του Φρέντι ορίζουν το είδος και εξακολουθούν να αποτελούν το σημείο αναφοράς που φιλοδοξούν οι σύγχρονοι συγγραφείς. Αφήνει πίσω του μια απαράμιλλη κληρονομιά που θα συνεχίσει να συναρπάζει και να διασκεδάζει για τα επόμενα χρόνια».

Ο Φορσάιθ που έγινε δημοσιογράφος επειδή είχε αναγκαστεί να φύγει από τη βρετανική Πολεμική Αεροπορία, είχε διηγηθεί πώς περίπου το ήρθε η ιδέα για την «Ημέρα του Τσακαλιού», του πιο εμβληματικού βιβλίου του.

Ήταν το 1961, όταν δούλευε στο Παρίσι ως ανταποκριτής του Reuters. Ηταν η περίοδος που ακροδεξιές οργανώσεις συνωμοτούσαν για να δολοφονήσουν τον Ντε Γκολ επειδή τον θεωρούσαν ενδοτικό ή και προδοτικό απέναντι στα αιτήματα των Αλγερινών για ανεξαρτησία.

«Ολοι περιμέναμε τη υπερ-είδηση: τη στιγμή που ένας ελεύθερος σκοπευτής θα τού έριχνε μια σφαίρα στο μέτωπο», θυμόταν το 2011, σε μια συνέντευξή του στην Express, ο Φορσάιθ. Ηταν τότε που έπεσε στα χέρια του μια απόρρητη έκθεση της υπηρεσίας ασφαλείας του Ντε Γκολ με τα σενάρια για μια πιθανή απόπειρα δολοφονίας. Και όταν ένας φίλος του, τον ρώτησε εκείνες τις μέρες, αν όντως θα μπορούσε κάποιος να δολοφονήσει τον Ντε Γκολ, ο Φορσάιθ έγνεψε καταφατικά. «Θα μπορούσε να γίνει», είπε. «Αλλά μόνο από έναν ανεξάρτητο εκτελεστή. Εναν δολοφόνο χωρίς όνομα, χωρίς πρόσωπο, χωρίς φάκελλο. Και έναν επαγγελματία», είχε πει. Και είχε μόλις περιγράψει τον κορμό για το παγκόσμιο bestseller.

Για την Ιστορία, ο Ντε Γκολ επέζησε από δεκάδες απόπειρες δολοφονίας εναντίον του – με πιο σοβαρή αυτή του Αυγούστου του 1962, όταν γάζωσαν την προεδρική Citroen-DS, τον περίφημο «Βάτραχο», καθώς αυτός και η σύζυγός του επέστρεφαν στο Παρίσι. Το «The Day of the Jackal» κυκλοφόρησε το 1971, για να ακολουθήσει έναν χρόνο αργότερα το «The Odessa File».

Φυσικά τα βιβλία του μεταφέρθηκαν και στον κινηματογράφο.

Μετά την εμπειρία στη Γαλλία, ο Φορσάιθ πήγε στην Ανατολική Γερμανία και συνεργάστηκε με το BBC, το οποίο, το 1967, τον έστειλε στη Νιγηρία για να καλύψει τον πόλεμο στην Μπιάφρα. Τα ρεπορτάζ του, που καταδείκνυαν ότι η νιγηριανή κυβέρνηση απείχε πολύ από το να καταπνίξει την εξέγερση στα ανατολικά της χώρας προκάλεσαν την οργή του Φόρεϊν Οφις, που τον κατηγόρησε για προπαγάνδα υπέρ των επαναστατών και το BBC τον ανάγκασε σε παραίτηση.

Επέστρεψε ως ανεξάρτητος ερευνητής και βοήθησε να αποκαλυφθεί η έκταση του λιμού στην Μπιάφρα, που σόκαρε τον κόσμο. Τότε άρχισε να συνεργάζεται με την MI6, τις μυστικές βρετανικές υπηρεσίες. Μολονότι πάντα αρνείτο ότι υπήρξε κατάσκοπος, το 2015, στην αυτοβιογραφία του, «The Outsider», αναγνώρισε πως ήταν «πηγή» της MI6 για πάνω από 20 χρόνια. «Δεν ήταν κάτι περίεργο, ήταν ο Ψυχρός Πόλεμος», είπε. Ηταν ο Φρέντερικ Φορσάιθ.

