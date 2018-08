Πάλεψε αλλά τελικά έχασε από τον Ναδάλ ο Τσιτσιπάς

Τελικά το εμπόδιο που λέγεται Ράφα Ναδάλ αποδείχτηκε αξεπέραστο για τον Στέφανο Τσιτσιπά ο οποίος έχασε στον τελικό του Rogers Cup με 2-0 σετ από τον κορυφαίο τενίστα του κόσμου.

Εστω και έτσι είναι μια τεράστια επιτυχία για τον 20χρονο (χθες είχε γενέθλια) Τσιτσιπά, o οποίος με την εμφάνισή του στο Καναδικό Οπεν απέκτησε την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται. «Είμαι ικανός να νικήσω οποιονδήποτε αντίπαλο» είχε πει πριν τον τελικό, καθώς στην πορεία του απέκλεισε τέσσερις τενίστες του Νο10 της παγκόσμιας κατάταξης, όπως περίφημος Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Κέβιν Αντερσον. Τελικά τον Ναδάλ δεν μπόρεσε να τον νικήσει. Προς το παρόν…

Από σήμερα, Δευτέρα, ο Τσιτσιπάς είναι στο νούμερο 15 της παγκόσμιας κατάταξης. Η άνοδός του τον τελευταίο χρόνο είναι κατακόρυφη καθώς πέρυσι τέτοια εποχή ήταν στο 168, ξεκίνησε τη σεζόν στο 91 και σήμερα υπολογίσιμη δύναμη.

Στα του αγώνα, ο Ναδάλ κέρδισε με 6-2 στο πρώτο σετ και στο δεύτερο με 7-6(4).

Ο Ισπανός έχει πλέον 33 Masters και με την τελευταία νίκη του έγινε μόλις ο τέταρτος τενίστας στην ιστορία που φτάνει τις 80 μεγάλες διακρίσεις, μετά τους Κόνορς, Λεντλ και Φέντερερ. Και φυσικά παραμένει ο νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη.

Επόμενο αθλητικό ραντεβού το Masters στο Σινσινάτι των ΗΠΑ, στο οποίο θα αγωνιστούν και οι δύο. Ποιος ξέρει, ίσως συναντηθούν ξανά.

Σε κάθε περίπτωση το μέλλον διαγράφεται λαμπρό για τον έλληνα τενίστα. Αλλωστε είναι μόλις 20 ετών. Κάτι που γιόρτασε λίγο πριν τον μεγάλο τελικό.

