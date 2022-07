«Ολη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» κι αυτό το καλοκαίρι

Για τρίτη χρονιά, ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ολη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» παρουσιάζει ένα σύνολο εκδηλώσεων στο κοινό όλης της χώρας, με θέμα την επέτειο μνήμης και τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή, σε μοναδικά μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Τα δύο προηγούμενα χρόνια, παρά τις επικρατούσες δύσκολες συνθήκες, όλες οι εκδηλώσεις του προγράμματος σημείωσαν ιδιαίτερη επιτυχία και απέσπασαν τη θερμή αποδοχή τόσο του τοπικού πληθυσμού όσο και των επισκεπτών της καλοκαιρινής περιόδου.

Από τις 15 Ιουλίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου, το φετινό πρόγραμμα, με 140 εκδηλώσεις σε 66 αρχαιολογικούς χώρους, καλύπτει όλο το πολιτιστικό φάσμα έκφρασης του θεσμού μέσα από διαφορετικές μορφές τέχνης: το θέατρο, τη μουσική, τον χορό, τις εικαστικές τέχνες – περφόρμανς, τις παραστάσεις / δράσεις για παιδιά και εφήβους και το μουσικό θέατρο.

Η καλλιτεχνική προσέγγιση του θέματος διατρέχει τα ιστορικά στοιχεία, τον τρόπο ζωής, τα ήθη, τα έθιμα, τις συνθήκες ξεριζωμού, την προσφυγιά, τις δύσκολες συνθήκες επαναπατρισμού, τις προκαταλήψεις και τον φόβο του γηγενούς πληθυσμού, τα νοσταλγικά τοπωνύμια, αλλά και την αντοχή, την ελπίδα και τη χαρά έκφρασης, μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια της γης της Ιωνίας, που τραγουδάμε όλοι μέχρι σήμερα.

Οι προτάσεις του προγράμματος επιλέχθηκαν από την ειδική επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από ανοιχτή πρόσκληση, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΥΠΠΟΑ drasis.culture.gr. Ολες οι παραγωγές αναπτύχθηκαν από προτάσεις πρωτότυπης δημιουργίας των ΑΜΚΕ.

Η επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3028/2002, επέλεξε τους αρχαιολογικούς χώρους παρουσίασης των παραγωγών, από όλες τις Περιφέρειες της Χώρας. Αρχαία θέατρα, κάστρα, μνημεία, ιερά νησιά, ναοί, μονές, γεφύρια, μουσεία, συνθέτουν έναν μοναδικό καμβά πολιτιστικών δράσεων ενώνοντας το παρελθόν με το παρόν του σύγχρονου πολιτισμού.

Είκοσι οκτώ νέοι αρχαιολογικοί χώροι έχουν ενταχθεί στο φετινό πρόγραμμα με ακτίνα δράσης από την Αρχαία Ζώνη της Αλεξανδρούπολης έως τον Προμαχώνα του Αγίου Γεωργίου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, από την Αρχαία Πλευρώνα Μεσολογγίου έως το Καβείριο της Λήμνου και από τη Μυκηναϊκή Ακρόπολη Τίρυνθας έως τη Σπιναλόγκα στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης.

Οι φετινές 70 παραγωγές, με 140 εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.232.000,00 ευρώ.

Οι βασικοί συντελεστές όλων των εκδηλώσεων είναι πολλοί, γνωστοί και δημοφιλείς καλλιτέχνες, που θα ταξιδέψουν σε όλη τη χώρα για να επικοινωνήσουν τη σύγχρονη καλλιτεχνική τους ματιά, για μια επέτειο σύγχρονου πολιτισμού, βασισμένη στην ιστορία και στην παράδοση.

Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν και η σκηνοθέτις Μαριάννα Κάλμπαρη, το Θέατρο Νέου Κόσμου και ο σκηνοθέτης Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, η bijoux de kant και ο σκηνοθέτης Γιάννης Σκουρλέτης, η σκηνοθέτις και ηθοποιός Ρούλα Πατεράκη, ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, ο σκηνοθέτης Γιάννης Αναστασάκης, ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Χατζής και η σκηνοθέτις Ηλέκτρα Ελληνικιώτη, οι ηθοποιοί Φιλαρέτη Κομνηνού, Δήμητρα Χατούπη, Ελένη Ουζουνίδου, Ελένη Κοκκίδου, Γεράσιμος Γεννατάς, Θανάσης Ευθυμιάδης, Αντώνης Καφετζόπουλος, Νάντια Μουρούζη, Μανώλης Μαυροματάκης, και ο Σωτήρης Ταχτσόγλου, οι ερμηνευτές Μαρία Φαραντούρη, Νένα Βενετσάνου, Σαβίνα Γιαννάτου, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Γλυκερία, Δημήτρης Κοντογιάννης, Σοφία Παπάζογλου, Μαρίνα Σάττι, Θοδωρής Κοτονιάς, ο συνθέτης και σολίστ κιθάρας Γιώργος Μουλουδάκης, ο συνθέτης Παναγιώτης Καλαντζόπουλος και η σκηνοθέτις και χορογράφος Αποστολία Παπαδαμάκη είναι, μεταξύ άλλων, μερικοί από τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στις παραγωγές του φετινού προγράμματος «Ολη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός».

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

ΙΟΥΛΙΟΣ

15 & 16 /7

• Η Ανατολή | Θέατρο | Αρχαιολογικός χώρος Μυκηναϊκής Ακρόπολης Τίρυνθας | Θέατρο του Νέου Κόσμου | Σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου

• Μικρά Ασία: όλα εδώ υπάρχουν για να θυμίζουν | Χορός | Κάστρο Λαμίας | Σε δραματουργία και σκηνοθεσία Σέβης Δημητριάδου

• Ίχνη | Χορός | Αρχοντικό Τσιατσιαπά, Καστοριά | Σε χορογραφία Δροσιάς Τριαντάκη

17 & 18/7

• Οι ήχοι της Αιολικής Γης | Μουσική | Φρούριο Παλαμηδίου, Ναύπλιο | Με τη διεθνή ερμηνεύτρια Ερήνη

19 & 20/7

• Κύθηρα – Αυστραλία | Μουσική | Αρχαίο Θέατρο Γυθείου | Από την ομάδα OPER(o)

• Πολύχρωμη Μικρά Ασία | Παραστάσεις / Δράσεις για παιδιά και εφήβους | Γεφύρι Άρτας | Από την ομάδα Ονειρόδραμα

20 & 21/7

• Ο μικρός Ασίκης | Παραστάσεις / Δράσεις για παιδιά και εφήβους | Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης, Πρέβεζα | Σε σκηνοθεσία της Μαρίνας Μέργου

• 2291 | Εικαστικά – Περφόρμανς | Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης | Του Βασίλη Μπαλάσκα

Εικαστική εγκατάσταση: έως 15 Σεπτεμβρίου

21 & 22/7

• Γυναίκα πρόσφυγας | Μουσική | Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων, Ηγουμενίτσα | Με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας

• Οι παστρικές | Θέατρο | Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης, Ιωάννινα | Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν | Σε κείμενο και σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη

22 & 23/7

• Της καρδιάς και του νου | Μουσική | Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών | Με αφήγηση από τη Νένα Βενετσάνου

25 & 26/7

• Ο γιατρός Ινεότης | Θέατρο | Αρχαιολογικός χώρος Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου, Δεσκάτη | Σε κείμενο Γιώργου Χειμωνά και σκηνοθεσία Κώστα Κουτσολέλου και Δώρας Στυλιανέση

26 & 27/7

• Η μικρή Ασία | Παραστάσεις / Δράσεις για παιδιά και εφήβους | Αρχαιολογικός χώρος Κορίνθου | Βασισμένο στο νέο ομώνυμο έργο του Ανδρέα Φλουράκη και σε σκηνοθεσία Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη

27 & 28/7

• Ιστορίες από το Γαχουτάν: Ίδια έχουμε μαμά | Παραστάσεις / Δράσεις για παιδιά και εφήβους | Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής Κοζάνης | Σε σκηνοθεσία Koldo Vio, πάνω στο ομώνυμο παραμύθι της Στέλλας Μιχαηλίδου

28 & 29/7

• Σμυρνέικο Μινόρε | Μουσική | Αρχαία Ευρωπός, Κιλκίς | Με τη Γλυκερία και τον Δημήτρη Κοντογιάννη

29 & 30/7

• Το μαύρο ταξίδι | Θέατρο | Αρχαίο Θέατρο Αίγειρας, Αχαΐα | bijoux de kant | Σε σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη

• Prunus Armeniaca / Μια διαχρονική αφήγηση μέσα από εικόνες και ήχους | Εικαστικά – Περφόρμανς | Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας | Από το Εργαστήριο Φιλοσοφίας και Φωτογραφίας σε σύμπραξη με τον Σύλλογο «Αζαταμάρντ»

Διάρκεια έκθεσης: 26/7 – 28/10/2022 (εντός του Αρχαιολογικού Μουσείου Φλώρινας)

Μουσική περφόρμανς: 29/7 και 30/7/2022 (στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Φλώρινας)

30 & 31/7

• Το σπίτι | Θέατρο | Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου | Σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μπαμπίλη

• Απέναντι | Μουσική | Ναός Απόλλωνα, Καρδίτσα | Της Μαρίνας Σάττι, σε σκηνοθεσία Γιάννη Παναγόπουλου

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1 & 2/8

• Ενθύμιον Σμύρνης… | Μουσική | Αρχαίο Θέατρο Δίου, Πιερία | Με την Ορχήστρα και Χορωδία Ιωνία

2 & 3/8

• Camp 22 | Παραστάσεις / Δράσεις για παιδιά και εφήβους | Βυζαντινά Τείχη Δράμας | Σε πρωτότυπα κείμενα και στίχους Θοδωρή Γκόνη

• Από τη Μικρά Ασία στη Βόρεια Εύβοια | Εικαστικά – Περφόρμανς | Οικία Βλαχοθανάση, Βόρεια Εύβοια | Σε σύλληψη της Τέσης Γιαννακίνα και σκηνοθεσία-μοντάζ Αλέξανδρου Βοζινίδη

3 & 4/8

• Σκηνή 22 | Θέατρο | Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος, Βόλος | Σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσιάμη

4 & 5/8

• Η ιστορία ενός αιχμαλώτου ή Πώς πέρασα τα σύνορα | Παραστάσεις / Δράσεις για παιδιά και εφήβους | Ζιντζιρλί Τζαμί, Σέρρες | Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Στρατή Δούκα και σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ράπτη και Φώτη Δούσου

5 & 6/8

• Μικρασιάτες πρόσφυγες του 1922 στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη | Θέατρο | Κάστρο Αγίου Γεωργίου, Αργοστόλι | Σε σύνθεση κειμένου και σκηνοθεσία Γιάννη Αναστασάκη

• Πάροδος | Θέατρο | Αρχαίο Θέατρο Απτέρας, Χανιά | Βασισμένη στο εμβληματικό ομώνυμο κεφάλαιο από το μυθιστόρημα του Κοσμά Πολίτη Στου Χατζηφράγκου και σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βιρβιδάκη

6 & 7/8

• Περιοδεύων θίασος – Μια σκοτεινή κωμωδία | Θέατρο | Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου | Σε σκηνοθεσία Ελεάνας Γεωργούλη

7 & 8/8

• Κοινός τόπος – Αυτοί που έφυγαν, αυτοί που ήρθαν | Θέατρο | Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου | Σε σκηνοθεσία Κατερίνας Δαμβόγλου

• Limen – Μια μουσική performance για τη μνήμη του μέλλοντος | Θέατρο | Θαλάσσιο Φρούριο Ενετικού Λιμένος Ηρακλείου (Κούλες) | Σε σκηνοθεσία Ρίας Μεντηλίδου

• Η μνήμη του νερού | Παραστάσεις / Δράσεις για παιδιά και εφήβους | Κάστρο Μυτιλήνης | Σε σκηνοθεσία Μάρθας Μπουζιούρη

8 & 9/8

• «Θα γίνει Ανταλλαγή» | Θέατρο | Αρχαία Ολυμπία, Γυμνάσιο | Σε σκηνοθεσία Ρούλας Πατεράκη

10 & 11/8

• Ξένος | Θέατρο | Αρχαιολογικός χώρος Γόρτυνας, Ηράκλειο | Σε σκηνοθεσία Ελεάννας Αποστολάκη

• Αποτύπωμα | Χορός | Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας | Σε χορογραφία Χριστίνας (Αριάνθης) Μερτζάνη

12 & 13/8

• As Above So Below| Χορός | Αρχαιολογικός χώρος Ιερού Καβείρων, Λήμνος | Σε σκηνοθεσία και χορογραφία Αποστολίας Παπαδαμάκη

17 & 18/8

• Οι βάρδιες των πουλιών | Θέατρο | Κάστρο Χίου | Βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα του Γιάννη Μακριδάκη, σε σκηνοθεσία Σταύρου Γιαννουλάδη

• Πατρίδα λέω τα τραγούδια | Μουσική | Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου Σάμου (Ξύλινο) | Με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Ελένη Κοκκίδου

• Η πολιτεία ψηλά | Παραστάσεις / Δράσεις για παιδιά και εφήβους | Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Πέλλας | Σε σκηνοθεσία Αννας Μαρίας Ιακώβου

18 & 19/8

• Παράλληλα κείμενα ή Οι επισκέπτριες | Παραστάσεις / Δράσεις για παιδιά και εφήβους | Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας | Σε σκηνοθεσία Βάσιας Ατταριάν και Μυρτώς Μακρίδη

19 & 20/8

• Ελευθερία εις θάνατον | Θέατρο | Επταπύργιο Θεσσαλονίκης | Σε σύλληψη και σκηνοθεσία Ηλέκτρας Ελληνικιώτη

• Η τελετουργία του αμανέ | Μουσική | Αρχαία Άβδηρα | Σε ιδέα και σύνθεση Ευγένιου Βούλγαρη | Με τη Σαβίνα Γιαννάτου

20 & 21/8

• Τ’ απολύτως απαραίτητα | Θέατρο | Αρχαία Μεσσήνη | Των Λυδίας Βύρλα και Πέτρου Μάλαµα

• Το Αϊβαλί η πατρίδα μου | Θέατρο | Αρχαιολογικό Μουσείο Ισθμίας | Βασισμένη στην ομώνυμη συλλογή διηγημάτων του Φώτη Κόντογλου

• In the Presence of Absence | Χορός | Αρχαίο Θέατρο Μήλου | Σε χορογραφία και σκηνοθεσία Αθανασίας Κανελλοπούλου

23 & 24/8

• Μνήμη και βαθιά σημάδια | Μουσική | Κάστρο Τρικάλων (23/8), Αύλειος χώρος Βυζαντινού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμπάκας (24/8) | Βασισμένη στα έργα Βυζαντινός Εσπερινός και Μικρά Ασία του Απόστολου Καλδάρα

• Ammophila vol.3: There was land here before | Εικαστικά – Περφόρμανς | Αρχαιολογικό Μουσείο Νεάπολης Βοιών | Σε επιμέλεια της Ammophila

Διάρκεια έκθεσης σύγχρονης τέχνης: 18-28/8/2022 (Σχολείο Ελαφονήσου, Ελαφόνησος, Λακωνία)

Μουσική παράσταση: 23/8 και 24/8/2022 (Αρχαιολογικό Μουσείο Νεάπολης Βοιών, Λακωνία)

24 & 25/8

• Καντάδα Πόντου – ΤΕΤΤΤΙΞ | Μουσική | Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας | Από το σύνολο σύγχρονης μουσικής ΤΕΤΤΤΙΞ

25 & 26/8

• Νίκη | Θέατρο | Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος | Σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Χατζάκη

26 & 27/8

• Θυμάμαι | Θέατρο | Αρχαία Μεσσήνη | Σε κείμενα Σάκη Σερέφα και σκηνοθεσία Όλγας Ποζέλη

27 & 28/8

• Το ρόδον της Ανατολής | Μουσική | Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης | Με τους «Εν Χορδαίς» και σολίστ τη Μαρία Φαραντούρη

• Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά | Παραστάσεις / Δράσεις για παιδιά και εφήβους | Αρχαία Ζώνη, Αλεξανδρούπολη | Σε σκηνοθεσία Γιάννη Ρήγα και Ιωάννας-Μαρκέλλας Χαλκιά

28 & 29/8

• Εν Σμύρνη γεννηθέντες (1883-1903) | Μουσική | Αρχαίο Θέατρο Μαντινείας, Αρκαδία | Με τους Alcedo Folk Band

30 & 31/8

• Εξοδος | Μουσικό θέατρο | Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης | Σε μουσική, σύλληψη, ερμηνεία Φένιας Παπαδόδημα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1 & 2/9

• ΣΥΝ-ΠΑΡΟΥΣΙΑ | Εικαστικά – Περφόρμανς | Προμαχώνας Αγίου Γεωργίου Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου | Των Χριστίνας Νάκου και Άννας Παγκάλου

Περφόρμανς: 1 & 2 Σεπτεμβρίου, στις 20.30 – Απαραίτητη η προκράτηση θέσεων

Ωράριο λειτουργίας έκθεσης: 15 Ιουλίου – 2 Σεπτεμβρίου, κάθε Κυριακή & Τρίτη, 9.30 – 17.00 – Είσοδος ελεύθερη

2 & 3/9

• Ορχήστρα Βιολιώνε για Αρωμα Σμύρνης | Μουσική | Αρχαίο Θέατρο Μαρώνειας | Σε μουσική διεύθυνση Γιάννη Ζαρία

• Κουταλιανοί ή Το βάρος της ιστορίας | Μουσικό θέατρο | Αρχαιολογικός Χώρος Ανακτορούπολης, Καβάλα | Από την Ομάδα Μουσικού Θεάτρου Ραφή σε συνεργασία με το Oros Ensemble

• Πριν Τώρα Μετά | Εικαστικά – Περφόρμανς | Αρχαιολογικό Μουσείο Λέρου | Σε σύλληψη, χορογραφία, έρευνα, ερμηνεία Πολένας Κόλια Πέτερσεν και Χλόης Αλιγιάννη

3 & 4/9

• Ο μεγάλος αποχαιρετισμός | Παραστάσεις / Δράσεις για παιδιά και εφήβους | Βυζαντινό Μουσείο Άργους, Αργολίδα | Σε σκηνοθεσία Πάρη Μαντόπουλου

5 & 6/9

• Ισλαχανέ | Θέατρο | Πολυχώρος Πολιτισμού «Ισλαχανέ», Θεσσαλονίκη | Σε σκηνοθεσία Νίκου Διαμαντή

6 & 7/9

• emigranti: τραγούδια, λέξεις και εικόνες του Νότου και του Νόστου | Μουσική | Αρχαία Πλευρώνα, Μεσολόγγι| Από τους encardia

7 & 8/9

• Πρωτοσέλιδα | Θέατρο | Μετοχιακό Συγκρότημα Νέων Φλογητών, Χαλκιδική | Σε δραματουργία και σκηνοθεσία Ηλία Βογιατζηδάκη, Θεανώς Μεταξά και Ιωάννας Νασιοπούλου

• Σκοτεινή πλευρά της μνήμης / Η προκυμαία | Μουσική | Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας, Αρέθουσα | Σε σχεδιασμό, κείμενα και μουσική Γιώργου Μουλουδάκη

• ΕKABH / S.T.R.I.N.G.S – Χαμένες Τροίες | Μουσικό θέατρο | Ρωμαϊκή Αγορά Δελφών | Σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Χατζή και μουσική Γιώργου Ταμιωλάκη | Με τη Σοφία Χιλλ

8 & 9/9

• Σαν σμίγουνε καρσί Ανατολή και Δύση… | Μουσική | Αρχαίο Θέατρο Λάρισας Β΄ | Με το Θέατρο Σκιών του Άθου Δανέλλη και τη μουσική κομπανία του Κυριάκου Γκουβέντα

10 & 11/9

• Ίβαλα ίβαλα, ω, πάμε γιαλό γιαλό | Θέατρο | Κάστρο Ζακύνθου | Σε σκηνοθεσία Μαρίας Λουίζας Παπαδοπούλου

• Σμύρνη αιώνια | Μουσική | Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων | Πρώτη παγκόσμια εκτέλεση του έργου Μνήμες του Χρήστου Σαμαρά

• ξεριζωμός ΣΑΝ ΧΘΕΣ, 1922-2022| Παραστάσεις / Δράσεις για παιδιά και εφήβους | Ρωμαϊκό Ωδείο Κω | Σε σκηνοθεσία Εμμανουέλας Καποκάκη

14 & 15/9

• Ωκεανός | Θέατρο | Σπιναλόγκα, Άγιος Νικόλαος | Σε σκηνοθεσία Γιώργου Σαχίνη

• Διά πυρός… | Χορός | Φορτέτζα, Ρέθυμνο | Σε χορογραφία Γιώργου Χρηστάκη

• Με το παιχνίδι στις γειτονιές της Μικρασίας | Παραστάσεις / Δράσεις για παιδιά και εφήβους | Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών | Σε σκηνοθεσία Γιάννας Δεληγιάννη

• Catch (19)22 | Παραστάσεις / Δράσεις για παιδιά και εφήβους | Αύλειος χώρος Βασιλικών Τάφων Αιγών | Σε σκηνοθεσία Αθηνάς Χατζηαθανασίου

