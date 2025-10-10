Ο Τραμπ κάνει πολλά για την ειρήνη σύμφωνα με τον Πούτιν

Εύσημα στον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειές του για επίτευξη ειρήνης ανά τον κόσμο, έδωσε ο ρώσος ομόλογός του, Βλαντίμιρ Πούτιν, επικρίνοντας τη νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ που δεν του έδωσε το Νόμπελ Ειρήνης.

Ο Πούτιν δήλωσε σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Τατζικιστάν, ότι ο Τραμπ «σίγουρα καταβάλλει προσπάθειες και εργάζεται πάνω σε αυτά τα ζητήματα — για την επίτευξη της ειρήνης και την επίλυση σύνθετων διεθνών καταστάσεων. Το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή».

«Το αν ο σημερινός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αξίζει το Βραβείο Νόμπελ ή όχι, δεν το γνωρίζω. Ομως πράγματι κάνει πολλά για την επίλυση σύνθετων κρίσεων που διαρκούν εδώ και χρόνια, ακόμη και δεκαετίες», πρόσθεσε ο Ρώσος ηγέτης.

Κατηγόρησε επίσης την Επιτροπή Νόμπελ ότι απονέμει το Βραβείο Ειρήνης σε «ανθρώπους που δεν έκαναν τίποτα για την ειρήνη», σχόλια που έγιναν λίγες μόνο ώρες μετά την ανακοίνωση της επιτροπής ότι η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, είναι η φετινή νικήτρια του φετινού βραβείου. «Κατά τη γνώμη μου, αυτές οι αποφάσεις έχουν προκαλέσει τεράστια ζημιά στη φήμη του βραβείου», δήλωσε ο Πούτιν στους δημοσιογράφους.

