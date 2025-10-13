Την πόρτα της φυλακής θα περάσει ο Σαρκοζί στις 21 Οκτωβρίου

Η Γαλλία προετοιμάζεται να δει για πρώτη φορά στην ιστορία της έναν πρώην πρόεδρο να περνά το κατώφλι της φυλακής.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, έλαβε εντολή να φυλακιστεί στο Παρίσι την επόμενη εβδομάδα, έπειτα από απόφαση δικαστηρίου τον περασμένο μήνα που τον καταδίκασε σε ποινή πέντε ετών κάθειρξης για υπόθεση χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από το καθεστώς του αείμνηστου Λίβυου δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι.

Ο Σαρκοζί, που διετέλεσε πρόεδρος της Γαλλίας την περίοδο 2007–2012, κλήθηκε να παρουσιαστεί ενώπιον των κρατικών εισαγγελέων τη Δευτέρα. Εκεί του ανακοινώθηκε ότι πρέπει να παρουσιαστεί στις φυλακές «La Santé» στο νότιο Παρίσι στις 21 Οκτωβρίου, προκειμένου να αρχίσει την έκτιση της ποινής του.

Ο 70χρονος πολιτικός θα γίνει έτσι ο πρώτος γάλλος ηγέτης της μεταπολεμικής περιόδου, αλλά και ο πρώτος πρώην αρχηγός κράτους χώρας της Ευρωπαϊκής Ενωσης που θα οδηγηθεί στη φυλακή, έγραψε ο Guardian.

Hδη είχε γίνει ο πρώτος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας που υποχρεώθηκε να φορέσει ηλεκτρονικό βραχιολάκι, έπειτα από προηγούμενη καταδίκη του για διαφθορά και κατάχρηση επιρροής, σε υπόθεση όπου επιχείρησε παράνομα να αποσπάσει ευνοϊκή μεταχείριση από δικαστή.

Για εκείνη την υπόθεση είχε καταδικαστεί σε ένα έτος φυλάκισης, το οποίο εξέτισε με το ηλεκτρονικό βραχιολάκι στον αστράγαλο. Το φόρεσε για τρεις μήνες, μέχρι που του χορηγήθηκε υπό όρους αποφυλάκιση.

Ο Σαρκοζί αρνείται κατηγορηματικά ότι διέπραξε κάποιο αδίκημα ή ότι συμμετείχε σε εγκληματική συνωμοσία για να εξασφαλίσει παράνομη χρηματοδότηση από τη Λιβύη για την προεκλογική του εκστρατεία το 2007, η οποία τον οδήγησε στην Προεδρία. Eχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του και μια νέα δίκη αναμένεται να διεξαχθεί σε περίπου έξι μήνες. Ωστόσο, λόγω της φύσης της ποινής, ο Σαρκοζί υποχρεούται να φυλακιστεί όσο εκκρεμεί η διαδικασία της έφεσης.

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, την περασμένη εβδομάδα ο Σαρκοζί παρέθεσε δείπνο-αποχαιρετισμό σε περίπου εκατό φίλους και παλιούς συνεργάτες του στο Παρίσι, πριν από την είσοδό του στη φυλακή.

Η εφημερίδα «Le Figaro» ανέφερε ότι είπε στους προσκεκλημένους του πως είναι αθώος και δεν έπρεπε ποτέ να έχει καταδικαστεί. Μιλώντας για τη φυλάκισή του, φέρεται να δήλωσε: «Δεν θα ζητήσω καμία προνομιακή μεταχείριση. Οταν έχεις έναν σταυρό να κουβαλήσεις, πρέπει να τον κουβαλήσεις μέχρι το τέλος».

Ο Σαρκοζί αναμένεται να κρατηθεί σε ατομικό κελί, με μία ώρα προαυλισμό την ημέρα και δικαίωμα για τρεις επισκέψεις την εβδομάδα.

Οι φυλακές «La Santé» έχουν φιλοξενήσει μερικούς από τους πιο διαβόητους κρατουμένους της Γαλλίας στα 158 χρόνια λειτουργίας τους, όπως τον τρομοκράτη Κάρλος το Τσακάλι και τον εγκληματία πολέμου Μορίς Παπόν. Ο Σαρκοζί θα κρατηθεί πιθανότατα σε ειδική πτέρυγα για ευάλωτους κρατουμένους, γνωστή και ως «πτέρυγα των VIP», σύμφωνα πάντα με τον Guardian.

Η πτέρυγα αυτή προσφέρει μεγαλύτερη ιδιωτικότητα στους κρατούμενους, οι οποίοι διαμένουν σε ατομικά κελιά εννέα τετραγωνικών μέτρων και δεν έρχονται σε επαφή με άλλους φυλακισμένους κατά τη διάρκεια του προαυλισμού.

Ο πρώην δεξιός δήμαρχος του Λεβαλουά-Περέ και άλλοτε στενός φίλος του Σαρκοζί, Πατρίκ Μπαλκανί, είχε κρατηθεί στην ίδια πτέρυγα το 2019, μετά την καταδίκη του για φοροδιαφυγή. Ο ίδιος είχε περιγράψει στο «Paris Match» ότι η απομόνωση ήταν ψυχολογικά δύσκολη, αλλά τον προστάτευσε από τη δημοσιότητα μέσα στη φυλακή.

Ο Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος για εγκληματική συνωμοσία, αλλά αθωώθηκε από τρεις επιμέρους κατηγορίες: διαφθορά, κατάχρηση λιβυκών δημόσιων πόρων και παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας.

Μετά την εισαγωγή του στη φυλακή, ο Σαρκοζί έχει το δικαίωμα, όπως κάθε κρατούμενος, να ζητήσει από το εφετείο την αποφυλάκισή του. Ωστόσο, θα παραμείνει έγκλειστος έως ότου εκδοθεί η απόφαση, κάτι που ενδέχεται να διαρκέσει περίπου δύο μήνες.

