Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ και η αναγέννηση του γουέστερν

Στη νέα ταινία του, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ αφηγείται τις ημέρες του έρωτα μεταξύ δύο καουμπόηδων: του «Σίλβα» (Πέδρο Πασκάλ) και του «Τζέικ» (Ιθαν Χοκ). Οι δύο πιστολέρο είχαν αγαπηθεί στο παρελθόν ενώ έπειτα από είκοσι πέντε χρόνια συναντιούνται ξανά. Ο «Σίλβα» είναι πλέον ιδιοκτήτης ενός ράντζου ενώ ο Τζέικ ο σερίφης μιας κοινότητας ονόματι Μπίτερ Κρικ και αναζητά τα ίχνη ενός δολοφόνου που θα μπορούσε να είναι ο γιος του πρώην αγαπημένου του.

Το «Strange Way of Life» είναι μια ταινία μικρού μήκους, διάρκειας μόλις τριάντα λεπτών, που ο καταξιωμένος ισπανός σκηνοθέτης παρουσίασε στην Κάννες τον περασμένο Μάιο, στη διάρκεια του 76ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Με αφορμή την έναρξη της προβολής της στους κινηματογράφους της Ιταλίας, η Corriere della Sera κάνει λόγο σε δημοσίευμά της για «μια άκρως προσωπική ερμηνεία του γουέστερν» την οποία ο Αλμοδόβαρ γύρισε στην Αλμερία της Ισπανίας, στις τοποθεσίες των φιλμ του θρυλικού Σέρτζο Λεόνε.

Μέσω της νέας του ταινίας ο Αλμοδόβαρ καταπιάστηκε (ούτως ώστε να το φέρει στα μέτρα του) με ένα κινηματογραφικό είδος «απόλυτα ανδρικό με αξιομνημόνευτα έργα που, όμως, άφησε ανεξερεύνητη μια περιοχή: την επιθυμία μεταξύ δύο ανδρών», όπως εξήγησε ο ίδιος, συνομιλώντας με τη Στεφάνια Ουλίβι της Corriere della Sera.

Τα τελευταία αρκετά, πλέον, χρόνια πολλές νέες αξιόλογες παραγωγές (κινηματογραφικές και τηλεοπτικές) επανασυστήνουν και συγχρόνως επαναπροσδιορίζουν το είδος, κοιτώντας από διαφορετική σκοπιά τη ζωή στην Αγρια Δύση, τους καουμπόηδες και τους σερίφηδες και τους ιθαγενείς της Αμερικής, τους χρυσοθήρες και τους πολιτικάντηδες, τους πάσης φύσεως επιτήδειους και τους πάσης φύσεως φτωχοδιάβολους, τους μετανάστες και τις γυναίκες.

Πριν από πολύ καιρό είχε ακουστεί και γραφτεί πως θα μπορούσε να ήταν ο Αλμοδόβαρ εκείνος που θα γύριζε μια ταινία βασισμένη στο μυθιστόρημα της Ανι Πρου, τελικά, όμως, «Το Μυστικό του Μπρόουκμπακ Μάουντεν» (2005) το γύρισε ο Ανγκ Λι. Σύμφωνα με τον ισπανό σκηνοθέτη είναι «η χολιγουντιανή παραγωγή που αφηγείται καλύτερα την ιστορία δύο ανδρών που αγαπιούνται και μιλούν για την αγάπη τους», αλλά διστάζει να χαρακτηρίσει την ταινία ως γουέστερν, επειδή οι πρωταγωνιστές του στην πραγματικότητα είναι βοσκοί.

Πέρα από τον υπερβολικό ανδρισμό και τα λοιπά τετριμμένα των κλασικών γουέστερν κινούνται, πλέον, αρκετές ταινίες, όπως το «First Cow» (2019) της Κέλι Ράιχαρντ που αφηγείται την ιστορία δύο χαρακτήρων που παραδοσιακά βρίσκονταν στο περιθώριο των γουέστερν: ενός μάγειρα και ενός μετανάστη από την Κίνα.

Στην «Εξουσία του Σκύλου» («The Power of the Dog», 2021) ταινία την οποία η βραβευμένη με Οσκαρ Τζέιν Κάμπιον γύρισε βασιζόμενη στο ομώνυμο βιβλίο του Τόμας Σάβατζ που εκδόθηκε το 1967, ο πρωταγωνιστής ονόματι «Φιλ Μπέρμπανκ» (τον υποδύεται ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς) κάνει τα πάντα για να ενσαρκώσει τον μύθο του καουμπόη, αποκαλύπτοντας, ωστόσο, στη συνέχεια μια καταπιεσμένη ομοφυλοφιλία που τον έκανε να υποφέρει συνεχώς. Και στο «Dead for a Dollar» ο Γουόλτερ Χιλ εστιάζει σε έναν κυνηγό επικηρυγμένων και σε έναν ληστή και απατεώνα για να αφηγηθεί το ταξίδι μιας γυναίκας προς την ελευθερία (την υποδύεται η Ρέιτσελ Μπρόσναχαν).

Ως γουέστερν κάθε άλλο παρά παραδοσιακό χαρακτηρίζεται επίσης και η τελευταία ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε, «Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού», στην οποία πρωταγωνιστούν οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και η Λίλι Γκλαντσόουν. Η υπόθεση του έργου εκτυλίσσεται στη δεκαετία του 1920, όταν η «κατάκτηση της Δύσης» είχε ήδη ολοκληρωθεί: μέλη της φυλής των Οσέιτζ στην Οκλαχόμα καθίστανται αναπάντεχα ζάπλουτοι χάρη στο πετρέλαιο που εντοπίζεται στα εδάφη τους αλλά αυτό στους λευκούς δεν αρέσει καθόλου και οι ιθαγενείς Αμερικανοί αρχίζουν να δολοφονούνται ο ένας μετά τον άλλον.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News