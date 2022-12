Ο πάπας Φραγκίσκος επιστρέφει στην Ελλάδα τρία θραύσματα του Παρθενώνα

Ο πάπας Φραγκίσκος αποφάσισε να δωρίσει στον Ιερώνυμο θραύσματα του Παρθενώνα που βρίσκονταν στα μουσεία του Βατικανού, «ως μαρτυρία και ένδειξη της επιθυμίας για συνέχιση της οικουμενικής πορείας της αλήθειας».

Πιο συγκεκριμένα, σε επίσημο ανακοινωθέν του Βατικανού υπογραμμίζεται:

«Ο πάπας Φραγκίσκος, ως ουσιαστική απόδειξη της ειλικρινούς επιθυμίας για συνέχιση της οικουμενικής πορείας για την μαρτυρία της αλήθειας, αποφάσισε να δωρίσει στην Αυτού Μακαριότητα Ιερώνυμο, Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τρία θραύσματα του Παρθενώνα, τα οποία εδώ και αιώνες φυλάσσονται με μεγάλη φροντίδα στις συλλογές του Ποντίφικα και στα Μουσεία του Βατικανού, και τα οποία εκτίθεντο σε εκατομμύρια επισκέπτες».

Pope Francis has decided to return three pieces of the Parthenon housed by the Vatican Museum to Athens, as a “concrete sign of the sincere desire to continue on the ecumenical path of witnessing the Truth”

[Images courtesy of Musei Vaticani] pic.twitter.com/bKBT0mXyTN

— Catholic Sat (@CatholicSat) December 16, 2022