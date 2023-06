Ο ουκρανικός στρατός ανακατέλαβε χωριό στη νότια Ουκρανία

O ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε την ανακατάληψη χωριού στη νότια Ουκρανία στη διάρκεια της επίθεσης κατά των ρωσικών θέσεων σε αυτό το τμήμα του μετώπου, στο οποίο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι διεξάγονται ορισμένες «επιχειρήσεις αντεπίθεσης».

«Οι ένδοξοι στρατιώτες της 68ης ταξιαρχίας (…) απελευθέρωσαν την κοινότητα Μπλαγκοντάτνε», ανήγγειλαν στο Facebook οι χερσαίες δυνάμεις της Ουκρανίας ανεβάζοντας βίντεο που δείχνει στρατιώτες με την ουκρανική σημαία στο εσωτερικό κατεστραμμένου κτιρίου.

Το χωριό βρίσκεται στο όριο ανάμεσα στις περιοχές του Ντονέτσκ και της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των δυνάμεων που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση, οι Ουκρανοί αιχμαλώτισαν δύο ρώσους στρατιώτες και φιλορώσους αυτονομιστές μαχητές.

Officially – “On June 10, the 7th separate battalion AREY of 129th brigade liberated the settlement of Neskuchne” https://t.co/mfSB5OLPS0 pic.twitter.com/rAC6ZqrJVF

Ρώσοι βομβάρδισαν σκάφος στο οποίο επέβαιναν κάτοικοι κατεχόμενης περιοχής που πλημμύρισε από την καταστροφή του φράγματος της Νόβα Καχόβκα.

Οι κάτοικοι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν και να μεταβούν στην υπό ουκρανικό έλεγχο Χερσώνα.

Ως αποτέλεσμα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίσθηκαν, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

the horrifying moment of russians bombing evacuation volunteers in Kherson, captured by @suspilne_news. this is an intentional slaughter. why russia is still allowed to do this? pic.twitter.com/0aItcEarmP

— вареничок.еріставі 🇺🇦🏳️‍🌈 (@maksymeristavi) June 8, 2023