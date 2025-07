Ο Μασκ απειλεί με νέο κόμμα – μπορεί να βλάψει τον Τραμπ;

Ο Ελον Μασκ απείλησε ευθέως το αμερικανικό πολιτικό κατεστημένο, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία ενός νέου κόμματος, του America Party (το Κόμμα της Αμερικης), σε περίπτωση που εγκριθεί το πολυσυζητημένο φορολογικό νομοσχέδιο που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Με αυτήν την κίνηση, ο Μασκ δεν αποκλείει πλέον την απευθείας εμπλοκή του στην πολιτική, υπονομεύοντας ουσιαστικά την κυριαρχία του διπολισμού στις ΗΠΑ.

Παρότι οι πιθανότητες επιτυχίας ενός τρίτου κόμματος είναι ελάχιστες, η οικονομική και επικοινωνιακή δύναμη του Μασκ, καθώς και η απήχησή του στη συντηρητική βάση, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό πλήγμα στον Τραμπ, έστω και έμμεσα. Οπως σημειώνει η βρετανική Telegraph, αυτή θα μπορούσε να είναι «η μεγαλύτερη απειλή που θα αντιμετωπίσει ο Ντόναλντ Τραμπ στη δεύτερη θητεία του».

Μετά από τρεις εβδομάδες σιωπής, ο Ελον Μασκ επανήλθε, με μια πολιτική «βόμβα». Στρέφοντας τα βέλη του στο αποκαλούμενο «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο» του Τραμπ και τους υποστηρικτές του, απείλησε να ανατινάξει το δικομματικό σύστημα των ΗΠΑ με μια κίνηση που λίγοι τολμούν: να ιδρύσει δικό του κόμμα. «Αν περάσει αυτό το εξωφρενικό νομοσχέδιο δαπανών, θα σχηματιστεί την επόμενη μέρα το America Party», έγραψε ο ίδιος σε σειρά οργισμένων αναρτήσεων.

If this insane spending bill passes, the America Party will be formed the next day.

Our country needs an alternative to the Democrat-Republican uniparty so that the people actually have a VOICE.

— Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025