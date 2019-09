Ο κατάσκοπος του Τζον Λε Καρέ που μισεί το Brexit

Ο χαλκέντερος άγγλος συγγραφέας πρακτορικών ιστοριών (και πράκτορας, κάποτε, και ο ίδιος) Τζον Λε Καρέ, 88 ετών πια, είχε την έμπνευση και το κουράγιο να γράψει ένα καινούργιο μυθιστόρημα. Το τιτλοφόρησε με τη σχεδόν συνθηματική φράση «Agent running in the field» («Πράκτορας τρέχει στο χωράφι», θα λέγαμε, αν και η λέξη field επιδέχεται διάφορες ερμηνείες). Το μυθιστόρημα αυτό αποδεικνύει ότι τα κοινωνικο-πολιτικά αντανακλαστικά του Λε Καρέ λειτουργούν ακόμη, αφού το θέμα του δεν είναι άλλο από το Brexit.

O πράκτορας ήρωάς του είναι μία μοναχική φιγούρα που αναλώνεται σε μία απέλπιδα προσπάθεια να αντισταθεί στην πολιτική αναταραχή που εξαπλώνεται γύρω του. Οι διαπιστώσεις του κατά τη διάρκεια της ενδιαφέρουσας πλοκής θα τον οδηγήσουν σε επικίνδυνες ατραπούς και θα τον εκθέσουν σε κινδύνους.

Το νέο μυθιστόρημα του Λε Καρέ, που θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο σε Βρετανία και ΗΠΑ, όπως γράφει και ο Guardian προδημοσιεύοντας κατ’ αποκλειστικότητα ένα απόσπασμά του, θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει το μέγεθος της διαίρεσης που προκάλεσε στην ίδια τη Βρετανία η όλη ιστορία του Brexit, προ δημοψηφίσματος αλλά και μετά, όπως και το χάσμα που άνοιξε μεταξύ Βρυξελλών και Λονδίνου.

Για τον ίδιο τον συγγραφέα, έναν «ψημένο» στον Ψυχρό Πόλεμο βρετανό πράκτορα και μυθιστοριογράφο, η μεταπολεμική διάσταση μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών είναι αδιανόητη κατάσταση. Για τον Λε Καρέ, πατρίδα του ήταν πάντα η Δύση ως ενιαίο πολιτικό και πολιτισμικό σύνολο, ως σύστημα αξιών. Τώρα βλέπει τα διαλυτικά φαινόμενα στο Λονδίνο και αποκαρδιώνεται.

Ο εκδότης του λέει: «Είναι απίστευτα προφητικό, ταυτόχρονα όμως είναι και ένα πολύ συναισθηματικό βιβλίο, από την άποψη τού πόσο συνδεδεμένος αισθάνεται ο συγγραφέας του με την ιστορία της Βρετανίας και της Ευρώπης. Δεν κοιτάζει μακριά, αντιμετωπίζει την πολύ πρόσφατη πολιτική κρίση. Δηλώνει και την πίστη του στους νέους ανθρώπους, σε ένα ορισμένο είδος ιδεαλιστών. Σίγουρα δεν είναι το πιο σκοτεινό βιβλίο του. Είναι πάντως επιθετικός με το πολιτικό κατεστημένο». Και, όντως, ο Λε Καρέ στάθηκε εξαρχής επικριτικός στους υποστηρικτές της αποδέσμευσης της Βρετανίας από την Ενωση.

Ο ήρωάς του λέγεται Νατ και είναι 47χρονος βετεράνος της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Βρετανίας που βλέπει ότι τα χρόνια έχουν πια περάσει και ότι το «επάγγελμα» σιγά σιγά τον αποβάλλει. Μαζί με τη σύζυγό του, την Πρου, θα γνωρίσουν κάποιον Εντ, έναν εξοργισμένο με το Brexit και τους οπαδούς του άνδρα, που μισεί τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτός θα τους ξυπνήσει την οργή για το πολιτικό κατάντημα της σημερινής Βρετανίας.

Εννοείται ότι στο φόντο του βιβλίου υπάρχουν οι κλασικοί «εχθροί της Δύσης», τα ύπουλα και αδίστακτα υποκείμενα που τόσο αγαπούν να μισούν οι αναγνώστες του του Λε Καρέ: οι Ρώσοι, βέβαια – ποιοι άλλοι;

Ο ανακριτής και ο γραφιάς

Την εποχή του Ψυχρού Πολέμου η ανακριτική ειδικότητα του πράκτορα Λε Καρέ εφοδίασε με αξιοποιήσιμες πληροφορίες τον συγγραφέα Λε Καρέ. Ετσι προέκυψαν φημισμένα μυθιστορήματα ενός είδους λογοτεχνίας που είναι πολύ αγαπητό στο, αγγλόγλωσσο κυρίως, ευρύ αναγνωστικό κοινό. Και, κατά την πεπατημένη, από τα βιβλία οι ήρωες μεταπήδησαν γρήγορα στο σελιλόιντ και από εκεί στο «πανί».

Αξιομνημόνευτοι τίτλοι: «The spy who came in from the cold» (1963 – «Ο κατάσκοπος που ήλθε από το κρύο») που έγινε και θρυλική ταινία με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον) , «A small town in Germany» (1968 – Μία μικρή πόλη στη Γερμανία»), A perfect spy (1986 – «Ενας τέλειος κατάσκοπος»), «The tailor of Panama» (1996 – «Ο ράφτης του Παναμά») που επίσης έγινε ταινία.

Ο Λε Καρέ έγραψε και μη μυθιστορηματική πεζογραφία, έργα της κατηγορίας «non fiction» από τα οποία σπουδαιότερο είναι το αυτοβιογραφικό «The pigeon tunnel: stories from my life» (2016 – «Η σήραγγα του περιστεριού: ιστορίες από τη ζωή μου»).