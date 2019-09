Πώς το Brexit δίχασε αυτή τη χαρούμενη οικογένεια

Τραβηγμένη κάποια στιγμή τη δεκαετία του 1970, η σπάνια φωτογραφία μιας φαινομενικά ευτυχισμένης βρετανικής οικογένειας της ανώτερης τάξης, που δημοσίευσε στις 5 Σεπτεμβρίου η εφημερίδα Guardian, είναι σίγουρο ότι πλέον αποτελεί κομμάτι της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πρώτος από αριστερά διακρίνεται ο νυν πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον σε ηλικία 10 ετών, πλάι του είναι ο αδελφός του Λίο (επτά ετών), η αδελφή τους Ρέιτσελ (εννέα ετών), οι γονείς τους, Σάρλοτ και Στάνλεϊ και στην άκρη δεξιά ο Τζο, ο μικρότερος γιος της οικογένειας, ενώ διακριτικά πίσω τους στέκεται η νταντά Μέρι Κιντ.

Ενώ ένα κάποιο πείσμα είναι φανερό ακόμα και τότε στη στάση του μεγαλύτερου γιου της οικογένειας Τζόνσον ο οποίος, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian είχε από μικρός εκδηλώσει τη φιλοδοξία να γίνει «βασιλιάς του κόσμου», ελάχιστοι θα μπορούσαν ίσως να μαντέψουν ότι ο Τζο -το χαμογελαστό αγοράκι με τα ξανθά μαλλιά που χοροπηδάει πλάι στον πατέρα του- θα εμφανιζόταν την κατάλληλη στιγμή ως ο βασικός εκπρόσωπος του σογιού υπέρ της παραμονής της χώρας του στην Ευρώπη.

Επικαλούμενος την «ανεπίλυτη πιεστική κατάσταση», που του προκαλεί ο διχασμός «ανάμεσα στην πίστη προς την οικογένεια και το εθνικό συμφέρον», ο Τζο Τζόνσον παραιτήθηκε την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου από την θέση του υφυπουργού και από την βουλευτική του έδρα. Η δήλωσή του, όμως, αυτή αντανακλά τη μεγάλη έκταση του διχασμού τον οποίο έχει προκαλέσει το Brexit όχι μόνο στη χώρα, αλλά και στις οικογένειες.

Κεντρικό πρόσωπο της οικογένειας είναι ο Στάνλεϊ Τζόνσον. Δεν λείπει από κανένα αφήγημα αν και οι βιογράφοι αναφέρουν ότι σε μεγάλο βαθμό ήταν απών από την ζωή και την ανατροφή των παιδιών του. Απουσίαζε για παράδειγμα την 19η Ιουνίου 1964 όταν η (πρώτη) σύζυγός του Κάρολ έφερε στον κόσμο (σε μια κλινική του Μανχάταν) τον Αλεξάντερ Μπόρις ντε Φέφελ Τζόνσον, τον γιο με τον οποίο μοιράζεται κρυφές φιλοδοξίες και αντιλήψεις. Εκείνο τον καιρό η οικογένεια είχε μετακομίσει στις ΗΠΑ όπου ο Στάνλεϊ έκανε σπουδές δημιουργικής γραφής.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 όμως, όταν βρήκε δουλειά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρειάστηκε να αναλάβει τη φροντίδα των παιδιών του καθώς η Σάρλοτ υπέφερε από κατάθλιψη και κάθε τόσο νοσηλευόταν.

Σήμερα, ο 79χρονος Στάνλεϊ Τζόνσον, πρώην ευρωβουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος από το 1979 μέχρι το 1984, είναι υποστηρικτής του μεγαλύτερου γιου του, αν και στο δημοψήφισμα του 2016 ψήφισε κατά του Brexit, πράγμα που οδηγεί ορισμένους να αμφισβητούν τώρα το βάθος της δέσμευσής του για έξοδο από την ΕΕ.

Αντίθετα, η κόρη του Ρέιτσελ συνεχίζει να αγωνίζεται έντονα κατά του Brexit. Δημοσιογράφος, η οποία μεταξύ άλλων έχει στο βιογραφικό της προϋπηρεσία στους Financial Times, Sunday Telegraph, The Daily Telegraph, the Evening Standard και στο BBC, και την έκδοση του περιοδικού The Lady, πρώην μέλος των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, στις ευρωεκλογές έκανε καμπάνια υπέρ του φιλοευρωπαϊκού κόμματος Change UK ενώ αργότερα περιέγραψε τον εαυτό της ως «αρουραίο που πήδηξε σε πλοίο που βυθιζόταν».

Η Ρέιτσελ Σαμπίχα Τζόνσον ακολουθεί εν μέρει την πορεία του προπάππου της από την πλευρά του πατέρα της. Ο Αλί Κεμάλ ήταν φιλελεύθερος κιρκάσιος δημοσιογράφος και υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης του Νταμάτ Φερίντ Πασά, μεγάλου βεζύρη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο οποίος δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου για την τουρκική ανεξαρτησία, το 1922.

Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο παππούς της πήρε βρετανική υπηκοότητα και το πατρικό όνομα της γιαγιάς του, Τζόνσον. Από την πλευρά της μητέρας της, η Ρέιτσελ είναι εγγονή του σερ Τζέιμς Φόσετ, διακεκριμένου δικηγόρου και πάλαι ποτέ προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και το μεσαίο της όνομα Σαμπίχα προέρχεται από τη δεύτερη σύζυγο του προπάππου Αλί Κεμάλ.

Και όταν τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν στην οικογένεια μετά την παραίτηση του Τζο Τζόνσον την Πέμπτη, η Ρέιτσελ φρόντισε αμέσως να υπερασπιστεί την ενότητα της στο Tweeter: «Είπα χθες το βράδυ σε μια φιλανθρωπική οργάνωση ότι η οικογένεια αποφεύγει το θέμα του Brexit ειδικά στα οικογενειακά γεύματα», δηλώνοντας ακόμη ότι δεν θέλουν να επηρεάσουν με τις απόψεις τους τον πρωθυπουργό.

Από τα υπόλοιπα αδέλφια, ο Λίο Τζόνσον έχει αποστασιοποιηθεί από την πολιτική. Σταδιοδρομεί στο City του Λονδίνου και σε μια ραδιοφωνική εκπομπή του Radio 4, που διερευνά πώς η καινοτομία θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας.

Παρ ‘όλα αυτά, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι o Λίο έκανε retweet ένα πρόσφατο σχόλιο το οποίο ασκεί κριτική στον Ντόμινικ Κάμινγκς, ανώτερο πολιτικό σύμβουλο του Μπόρις Τζόνσον, και ακόμη ένα κάποιου που είχε ψηφίσει υπέρ του Brexit όταν πίστευε στα ψέμματα…

Εν τω μεταξύ, η αποχώρηση του Τζο Τζόνσον από την κυβέρνηση για δεύτερη φορά σε λιγότερο από ένα χρόνο, έχει βάλει στο μικροσκόπιο τις σχέσεις του με τον μεγάλο αδελφό του Μπόρις με αφορμή τις διαφορετικές απόψεις τους για το Brexit.

Για πολλά χρόνια ο Τζο είχε κρύψει επιμελώς οποιαδήποτε αντιπαλότητά του με τον Μπόρις. Όταν όμως εγκατέλειψε το υπουργικό συμβούλιο της Τερέζα Μέι, τον περασμένο Νοέμβριο, ζητώντας από το κοινό να δει με άλλο μάτι το Brexit, κάποιοι άρχισαν να βλέπουν ότι η αντιπαλότητα των δύο αδελφών έκρυβε στην πραγματικότητα την πάλη τους για το Noύμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ενώ ο Μπόρις απολάμβανε τη λατρεία των πιο συντηρητικών μελών των Τόρηδων, ο άλλος Τζόνσον ήταν πιο κοντά στους νεότερους ψηφοφόρους, τους υποστηρικτές της παραμονής στην ΕΕ και εκείνους που απωθεί τόσο η ασυνεπής σχέση του μεγαλύτερου αδελφού του με την αλήθεια όσο και οι κατηγορίες για ρατσισμό.

Ομως το σενάριο να εγκατασταθεί ο Τζο στην πρωθυπουργική κατοικία φαντάζει πλέον τόσο μακρινό όσο και η εποχή που τραβήχτηκε η ωραία οικογενειακή φωτογραφία.