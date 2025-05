O Ανδρουλάκης εξήγγειλε «θεσμικές παρεμβάσεις» για κανόνες στην αγορά και στον καθορισμό των τιμών

Σε μια προσπάθεια να φιλοτεχνηθεί ένα πιο «πρωθυπουργήσιμο» προφίλ, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήγγειλε πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με συνεκτικό πλαίσιο θεσμικών παρεμβάσεων ώστε να μπουν κανόνες στην αγορά και στον καθορισμό των τιμών: τη συγκεκριμένη εξαγγελία, διανθίζοντάς την μάλιστα με φράσεις όπως «ως αυριανή κυβέρνηση», την έκανε ο κ. Ανδρουλάκης, κατά τη ομιλία του, τη Δευτέρα, στο 6ο Διεθνές Συνέδριο που διοργανώνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας με τίτλο «The world in a new synthesis», στο Κέντρο Πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος».

Οπως διευκρίνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, οι παρεμβάσεις θα αφορούν:

– Τις ενδοομιλικές συναλλαγές των πολυεθνικών, ξένων και ελληνικών.

– Την αναδιάρθρωση, ενίσχυση και επέκταση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

-Τη θέσπιση Ενιαίας Αρχής Καταναλωτών κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ώστε το καταναλωτικό κίνημα να αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη.

«Με αυτές τις παρεμβάσεις θα μπουν κανόνες στην αγορά και στις πολυεθνικές. Μόνο έτσι ο ελληνικός λαός δεν θα πληρώνει με “καπέλο” το ίδιο προϊόν που άλλοι Ευρωπαίοι -με υψηλότερους μισθούς- το αγοράζουν φθηνότερα», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Όπως πρόσθεσε, «ο σημερινός κόσμος μετασχηματίζεται ραγδαία και το στοίχημα είναι εάν αυτή η μετάβαση θα γίνει με βάση τις αξίες της συνεργασίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης ή αν θα παραδοθούμε ξανά σε λογικές ισχύος και ανταγωνισμού που οδήγησαν την ανθρωπότητα σε κρίσεις και πισωγυρίσματα».

Ακόμη, σημείωσε ότι «για την πατρίδα μας αλλά και για τον προοδευτικό κόσμο, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να τραβήξουμε προς τα εμπρός. Με μια ισχυρή και αυτοδύναμη Ευρώπη. Με μια Ευρώπη των λαών, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου. Η επιλογή είναι ιστορική και είναι στα χέρια μας».

Τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να αναβαθμίσει κάθε συντελεστή της εθνικής ισχύος, όπως το Δημογραφικό, το κοινωνικό κράτος, την άμυνα, την οικονομία, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς με μακροπρόθεσμο σχέδιο αλλά και αποφασιστικότητα.

«Στον κρίσιμο τομέα της αμυντικής παραγωγής, έχουμε χρέος να αξιοποιήσουμε την ιστορική συγκυρία. Οφείλουμε να πάψουμε να είμαστε απλώς καταναλωτές αμυντικού εξοπλισμού με τα χρήματα του ελληνικού λαού και να μετατραπούμε το γρηγορότερο δυνατό σε παραγωγούς και συμπαραγωγούς, δίνοντας ισχυρή ώθηση στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία», επεσήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για τη μέχρι τώρα πολιτική της σε αυτόν τον τομέα.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστήριξε ότι ο ΟΟΣΑ αποδόμησε το κυβερνητικό αφήγημα περί μείωσης των φορολογικών βαρών εξηγώντας παράλληλα τον αρνητικό τρόπο με τον οποίο πέτυχε το υπερπλεόνασμα. Στάθηκε ιδιαίτερα στο τεράστιο κόστος ζωής, για το οποίο «απαιτούνται ισχυρή πολιτική βούληση και γενναίες θεσμικές παρεμβάσεις, για να μπει -επιτέλους- τάξη στην ασυδοσία των καρτέλ».

«Ως αυριανή κυβέρνηση έχουμε δεσμευτεί να υλοποιήσουμε ένα φιλόδοξο αλλά και ρεαλιστικό πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής, για να αποκτήσουν οι νέοι άνθρωποι πρόσβαση σε φθηνή και ποιοτική κατοικία. Το κόστος ζωής στην Ελλάδα αυξάνεται ραγδαία και από έναν ακόμα λόγο: Την ασυδοσία των πολυεθνικών. Αν θέλουμε να δούμε πραγματική μείωση στις τιμές των προϊόντων, η πλέον αποτελεσματική λύση είναι η σύγκριση τιμής πώλησης του ίδιου προϊόντος σε διαφορετικές θυγατρικές, σε διαφορετικές χώρες. Είναι εφικτό να γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ομιλία στο 6ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδας | The world in a new synthesis https://t.co/qnjiwWziFh

— Nikos Androulakis (@androulakisnick) May 5, 2025