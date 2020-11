Μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στη Σαουδική Αραβία

Μια εντυπωσιακή συνάντηση, που πάντως εντάσσεται στο κλίμα έντονης κινητικότητας στη Μέση Ανατολή, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, όταν ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετέβη μυστικά στη Σαουδική Αραβία για να συναντηθεί με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο.

Πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη επίσκεψη ισραηλνού αξιωματούχου -και μάλιστα του πρωθυπουργού- στη χώρα, η οποία διατηρεί εχθρικές σχέσεις με το Ισραήλ. Εστω και ανεπίσημη και υπό άκρα μυστικότητα, είναι ένα δείγμα ότι οι δύο χώρες ίσως είναι κοντά σε μια ιστορικής σημασίας εξομάλυνση.

Την επίσκεψη «πρόδωσαν» οι εφαρμογές για την παρακολούθηση των πτήσεων, όπως έγραψε ο Αβι Σαρφ της Haaretz.

