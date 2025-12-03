Μητσοτάκης για μπλόκα: Κατανοώ τη δυσαρέσκεια αλλά οι αγρότες θα πάρουν μισό δισ. παραπάνω

Eτοιμος για συντεταγμένο διάλογο με τους αγρότες δήλωσε την Τετάρτη από τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αφού υπενθύμισε ότι στο παρελθόν ήταν η κυβέρνησή του που ικανοποίησε μια σειρά από αιτήματά τους –επαναλαμβάνοντας ότι η πόρτα του διαλόγου είναι πάντα ανοικτή– πήρε θέση για τη μορφή των κινητοποιήσεων με τα μπλόκα που μέρα με τη μέρα ενισχύονται και τους αποκλεισμούς δρόμων που πληθαίνουν ανά τη χώρα.

Ακραίες ενέργειες, παρατεταμένα κλεισίματα εθνικών οδών, κλεισίματα τελωνείων, κλεισίματα αεροδρομίων, δεν βοηθούν την προσπάθειά τους, παρατήρησε ο Πρωθυπουργός. Αντιθέτως, προξενούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες, και αυτό μάλιστα, όπως επεσήμανε, όταν η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι ο Δεκέμβριος θα είναι ένας μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του εισοδήματός τους, με καταβολή σημαντικών ποσών.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι κατανοεί τη δυσαρέσκεια των αγροτών για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, από την άλλη όμως, θέλησε να υπογραμμίσει ότι σε σχέση με το 2024, θα λάβουν μισό δισεκατομμύριο παραπάνω σε επιδοτήσεις.

Ολοι αντιλαμβάνονται, είπε, ότι περνάμε μια δύσκολη, μεταβατική περίοδο, αλλά όταν αυτή η σημαντικότατη μεταρρύθμιση της μετάπτωσης, ουσιαστικά, του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ολοκληρωθεί, θα έχει δημιουργηθεί πια μια τελείως νέα πραγματικότητα, με ένα νέο, αξιόπιστο, γρήγορο αλλά σίγουρα πολύ πιο δίκαιο σύστημα επιδοτήσεων, το οποίο θα στηρίζει έμπρακτα τους πραγματικούς παραγωγούς.

Πλέον ωστόσο, σημείωσε, έχουμε πάρει πια το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων με το νέο σύστημα και προχωρούμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα.

Το τελευταίο διάστημα έχουν πληρωθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, διάφορα προγράμματα του λεγόμενου Β’ Πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ενώ μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, «φιλοδοξία μας είναι να καταβληθούν ενισχύσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ».

Είναι –συνέχισε στη σχετική αναφορά του ο Πρωθυπουργός– κάποια μέτρα τα οποία έχουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, τα έχουμε προτεραιοποιήσει: είναι η καταβολή του Μέτρου 23, το οποίο αφορά τη μείωση της παραγωγής –αυτή είναι και η πρώτη προτεραιότητα τώρα για τις πληρωμές των επόμενων ημερών–, πληρωμές για παλαιότερες οφειλές της βιολογικής κτηνοτροφίας, συμπληρωματική ενίσχυση σε κτηνοτρόφους σε πέντε Περιφερειακές Ενότητες, η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης στους κτηνοτρόφους οι οποίοι απώλεσαν ζωικό κεφάλαιο λόγω της ευλογιάς, η πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης για τις ορεινές και τις μειονεκτικές περιοχές.

«Και νομίζω ότι δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Διότι, από τη μία, κατανοώ απόλυτα τη δυσαρέσκεια από αγρότες οι οποίοι είδαν κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές. Από την άλλη, θα πρέπει διαρκώς να θυμίζουμε ότι σε σχέση με το 2024 οι αγρότες συνολικά θα δουν πάνω από μισό δισεκατομμύριο παραπάνω να καταβάλλεται σε αυτούς. Από τα 3,1 δισ. το 2024, οι συνολικές πληρωμές θα φτάσουν τα 3,7 δισ.», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας για ακόμη μία φορά ότι οι ευνοημένοι αυτής της προσπάθειας θα είναι έντιμοι παραγωγοί που είναι και η πλειονότητα των αγροτών της χώρας.

Γιατί, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς ο οποίος να θέλει να πληρωθούν και από πάνω όσοι έχουν εντοπιστεί με ψευδείς δηλώσεις ή ήδη διώκονται από τη Δικαιοσύνη. Αρα, διαχωρίζω απόλυτα εκείνους τους αγρότες και κτηνοτρόφους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν ακόμα πληρωθεί γιατί γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι και αυτούς οι οποίοι δεν θα πληρωθούν, πολύ απλά διότι ως αποτέλεσμα των ελέγχων δεν δικαιούνται την επιδότηση την οποία, ενδεχομένως, να έπαιρναν στο παρελθόν ή την οποία φαντάζονται ότι θα εξακολουθούν να παίρνουν».

Στο σημείο αυτό, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει πάντα ανοιχτή την πόρτα του για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, υπενθυμίζοντας παράλληλα είναι η κυβέρνησή του που έχει σκύψει και έχει ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών:

«Θυμάμαι σε κινητοποιήσεις στο παρελθόν, όταν τα βασικά αιτήματα τα οποία είχαν τεθεί ήταν η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης –αίτημα το οποίο όχι απλά ικανοποιήθηκε αλλά αυξήσαμε και τα σχετικά όρια–, οι μειώσεις του ΦΠΑ, η μείωση του κόστους του ρεύματος για τους αγρότες, όπου με τον αντιπρόεδρο θα συζητήσουμε και τρόπους περαιτέρω ενδεχομένως παράτασης της χαμηλής τιμής του ρεύματος. Αν αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό, είναι κάτι το οποίο θα το διερευνήσουμε».

Σε κάθε περίπτωση, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, «είμαστε πάντα ανοιχτοί για συντεταγμένο διάλογο. Αλλά νομίζω ότι και οι αγρότες μας αντιλαμβάνονται πως ακραίες ενέργειες, παρατεταμένα κλεισίματα εθνικών οδών, κλεισίματα τελωνείων, κλεισίματα αεροδρομίων, αυτές είναι ενέργειες που δεν βοηθούν την προσπάθειά τους. Προξενούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες, πολύ περισσότερο όταν η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι ο Δεκέμβριος θα είναι ένας μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του εισοδήματός τους, με καταβολή σημαντικών ποσών».

Περνώντας στον κύριο κορμό της θεματολογίας της συνεδρίασης του ΚΥΣΟΠ, ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι «η αντιμετώπιση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα αλλά και η μετατροπή του πρωτογενούς τομέα σε μια πραγματικά αναπτυξιακή “μηχανή” για την πατρίδα μας –και αυτό απαιτεί συστηματική και επίμονη προσπάθεια– είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής».

«Διορθώνουμε –μπορεί κανείς να πει με καθυστέρηση, θα το αναγνωρίσω– στρεβλώσεις του παρελθόντος. Είναι, όμως, βέβαιο ότι ο πρωτογενής μας τομέας δεν θα μπορούσε να προχωρήσει στο μέλλον χωρίς αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση η οποία γίνεται σήμερα, από την οποία –τονίζω και πάλι– οι έντιμοι, οι συνεπείς παραγωγοί μας, οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας τελικά θα βγουν ωφελημένοι όταν περάσει αυτή η δύσκολη μεταβατική περίοδος. Εργαζόμαστε ώστε αυτή να διαρκέσει όσο το δυνατόν λιγότερο», κατέληξε ως προς το βασικό αντικείμενο της συνεδρίασης ο Πρωθυπουργός.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News