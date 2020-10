Μισθοί πείνας, ξυλοδαρμοί και κακοποιήσεις: Ο εργασιακός μεσαίωνας του Κατάρ

Διαβατήρια που κατάσχονται για το ενδεχόμενο φυγής, σωματικές κακοποιήσεις, λεκτικές προσβολές, μέχρι και βιασμοί από τους εργοδότες τους: αυτά είναι μερικά μόνο από τα δεινά που υφίστανται οι οικιακές βοηθοί στο Κατάρ, δουλεύοντας για τα προς το ζην.

Χιλιάδες εργαζόμενες πέφτουν τακτικά θύματα κακομεταχείρισης, περιλαμβανομένων σωματικών κακοποιήσεων και ταπεινωτικών συνθηκών εργασίας, κατήγγειλε σε έκθεσή της η Διεθνής Αμνηστία.

Αφού πραγματοποίησε συνεντεύξεις με 105 γυναίκες, η οργάνωση ανέφερε ότι περίπου το 85% εξ αυτών δήλωσαν ότι εργάζονται τακτικά περισσότερες από 14 ώρες ημερησίως, παίρνουν ρεπό σπάνια ή ποτέ, ενώ οι εργοδότες κρατούν τα διαβατήριά τους.

Πολλές κατήγγειλαν ότι καθυστερούσαν να τις πληρώσουν ή δεν τις πλήρωναν καθόλου.

Περίπου 25 γυναίκες δήλωσαν ότι δεν λάμβαναν αρκετό φαγητό ή τους έδιναν μόνο αποφάγια, ότι αναγκάζονταν να κοιμούνται στο πάτωμα ή ότι τους αρνούνταν ιατρική βοήθεια.

Άλλες έκαναν λόγο για ξυλοδαρμούς και σεξουαλικές επιθέσεις.

Η Διεθνής Αμνηστία πήρε συνεντεύξεις από ακτιβιστές καθώς και εργαζόμενους σε πρεσβείες των χωρών από όπου κατάγονται οι αλλοδαπές οικιακές βοηθοί, όπως μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Πήγα να κοιμηθώ στη 1 τα ξημερώματα και στις 3 το πρωί η 17χρονη κόρη [του εργοδότη μου] με ξύπνησε ζητώντας μου να πάω να της αγοράσω ένα Red Bull. Πήγα και στις 5.30 π.μ. ξεκίνησα τη συνήθη εργάσιμη ημέρα μου: έπλυνα το αυτοκίνητο, πήγα τα παιδιά στο σχολείο, αλλά στις 10μμ [λόγω αϋπνίας] τράκαρα το αυτοκίνητο πάνω σε μια μάντρα», αναφέρει η Ρέινα, μια 45χρονη Φιλιππινέζα, μιλώντας για τις μόλις δυο ώρες ξεκούρασης που συχνά έχει.

«Η κυρία μού είπε “[είσαι] τέρας και θα σου κόψω τη γλώσσα”. Φοβάμαι. Μου λέει “θα σε σκοτώσω”. Είμαι μόνο μια [υπηρέτρια] και δεν μπορώ να κάνω τίποτα», λέει μια άλλη οικιακή βοηθός, η Εμιλι.

«Η κυρία άρχισε να φωνάζει σε όλες [τις υπηρέτριες]. Μετά άρχισε να μας φτύνει και με χαστούκισε. Πριν από αυτό το περιστατικό, με είχε κλωτσήσει στην πλάτη», προσθέτει μια έτερη, η Τζόι.

«Αν αποδειχθεί ότι είναι αληθινές, αυτές οι καταγγελίες που έκαναν άτομα από τα οποία πήρε συνέντευξη η Διεθνής Αμνηστία αποτελούν σοβαρές παραβιάσεις της νομοθεσίας του Κατάρ και πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον προσήκοντα τρόπο», σχολίασε το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης του Κατάρ.

Το υπουργείο Εργασίας είναι έτοιμο να συνεργαστεί με τη Διεθνή Αμνηστία για να ερευνήσει αυτές τις καταγγελίες και να διασφαλίσει ότι όλοι οι ένοχοι θα λογοδοτήσουν, πρόσθετε η ανακοίνωση της κυβέρνησης.

«Συνεχίζονται οι προσπάθειες να ενισχυθεί το σύστημα εργασίας και να διασφαλιστεί ότι οι οικιακές βοηθοί προστατεύονται πλήρως από τις κακοποιήσεις και την εκμετάλλευση», τόνιζε επίσης.

Στο Κατάρ εργάζονται περίπου 2 εκατομμύρια μετανάστες, οι περισσότεροι από φτωχές χώρες όπως το Μπανγκλαντές, το Νεπάλ και η Ινδία.

Περίπου 173.000 γυναίκες εργάζονται ως οικιακές βοηθοί εκ των οποίων οι μισές σε σπίτια, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία.

Το Κατάρ, η χώρα που θα υποδεχθεί το 2022 το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, έχει βρεθεί στο επίκεντρο διεθνών επικρίσεων για την αντιμετώπιση των μεταναστών που εργάζονται εκεί.

Πρόσφατα η χώρα προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας των μεταναστών, υιοθετώντας κατώτατο μηνιαίο μισθό 1.000 ρεάλ Κατάρ (περίπου 275 δολάρια) και ανακοινώνοντας ότι οι αλλοδαποί εργαζόμενοι θα μπορούν να αλλάζουν εργασία χωρίς τη συναίνεση του προηγούμενου εργοδότη τους.

Ωστόσο η Διεθνής Αμνηστία εκτιμά ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές «δεν είναι πιθανό να μειώσουν σημαντικά τις κακοποιήσεις που υφίστανται οι οικιακές βοηθοί ή να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας τους, αν δεν ληφθούν επιπλέον μέτρα που θα ενισχύουν την προστασία τους και θα διασφαλίζουν την εφαρμογή» των κανόνων.

This is what life is like for domestic workers in Qatar. Don’t let abusive employers get away with exploitation. pic.twitter.com/pNxKJpsHjc

— Amnesty International (@amnesty) October 20, 2020