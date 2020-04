Μέτωπο κατά Ορμπαν από 13 ευρωπαϊκές χώρες – και την Ελλάδα

Σε μια πρώτη ανάγνωση η Ευρωπαϊκή Ενωση έδειξε τα δημοκρατικά της αντανακλαστικά. Απέναντι στη… δικτατορική πορεία του Βίκτορ Ορμπαν, ο οποίος με αφορμή την κρίση του κορονοϊού, ουσιαστικά κατήργησε το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας και αποφασίζει και διατάσσει, 13 κράτη-μέλη προέβησαν σε κοινή δήλωση τονίζοντας ην ανάγκη τα έκτακτα μέτρα ανάγκης για τον κορονοϊό να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, να είναι αναλογικά και προσωρινά, καθώς και να υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο και να τηρούν τις αρχές του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο.

Το πρόβλημα είναι ότι η ΕΕ αριθμεί 27 μέλη και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν άλλα 13 κράτη —τα περισσότερα του πρώην ανατολικού μπλοκ— που δεν θεωρούν ότι ο Ορμπαν έκανε κάτι το μεμπτό. Μεταξύ των 13 χωρών που υπέγραψαν τη δήλωση, καταδικάζοντας εμμέσως πλην σαφώς τις αντιδημοκρατικές πρακτικές του ούγγρου πρωθυπουργού είναι και η Ελλάδα.

«Σε αυτήν την άνευ προηγουμένου κατάσταση, είναι θεμιτό τα κράτη μέλη να λάβουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών τους και την αντιμετώπιση της κρίσης. Είμαστε, ωστόσο, βαθιά προβληματισμένοι για τον κίνδυνο παραβίασης των αρχών του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων που απορρέουν από την έγκριση ορισμένων επειγόντων μέτρων» αναφέρεται στην κοινή δήλωση Ελλάδας, Βελγίου, Δανίας, Φινλανδίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Λουξεμβούργου, Ολλανδίας, Πορτογαλίας, Ισπανίας και Σουηδίας.

Επιπλέον, τα 13 κράτη-μέλη της ΕΕ επισημαίνουν πως τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να περιορίζουν την ελευθερία έκφρασης ή την ελευθερία του Τύπου.

Σε αυτό το πλαίσιο, εκφράζουν την στήριξή τους στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την εξασφάλιση των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης και καλούν το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων να εξετάσει το ζήτημα, όταν αυτό είναι απαραίτητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, με τους ομολόγους του των κρατών-μελών της ΕΕ, προκειμένου να συμφωνηθεί και να εκδοθεί η κοινή δήλωση.

Η πρωτοβουλία των 13 κρατών-μελών της ΕΕ ήρθε σε συνέχεια της δήλωσης της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία ανέδειξε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες της ελευθερίας, της Δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπογράμμισε την ανάγκη να διαφυλαχθούν σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

It's of outmost importance that emergency measures are not at the expense of our fundamental principles and values. Democracy cannot work without free and independent media. Respect of freedom of expression and legal certainty are essential in these uncertain times.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 31, 2020