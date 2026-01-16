Κοπεγχάγη: Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές κατά του Τραμπ στηρίζουν Δανία – Γροιλανδία

Αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου και από τα δύο κόμματα θα συναντηθεί με αξιωματούχους της Δανίας και της Γροιλανδίας την Παρασκευή, στην Κοπεγχάγη, προκειμένου να τους διαβεβαιώσει ότι έχουν τη στήριξη της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να θέσει υπό τον έλεγχο της Ουάσινγκτον τη νήσο της Αρκτικής.

Ο Τραμπ επιμένει ότι η Γροιλανδία είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των ΗΠΑ λόγω της στρατηγικής της θέσης και των μεγάλων αποθεμάτων της σε ορυκτά, και ότι θα γίνει σύντομα αμερικανική, ενώ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο χρήσης βίας για την απόκτησή της.

Τις τελευταίες ημέρες, ευρωπαϊκές χώρες έχουν στείλει μικρό αριθμό στρατιωτικών στη Γροιλανδία, έπειτα από αίτημα της Δανίας.

Η αμερικανική αποστολή, που αποτελείται από 11 μέλη της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, με επικεφαλής τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Κρις Κουνς, πρόκειται να συναντηθεί με τη πρωθυπουργό τη Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν και τον γροιλανδό ομόλογό της Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν.

«Σε μια περίοδο αυξανόμενης διεθνούς αστάθειας πρέπει να έρθουμε πιο κοντά με τους συμμάχους μας, όχι να τους διώξουμε μακριά», δήλωσε ο Κουνς σε ανακοίνωσή του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ενώ πρόσθεσε ότι η αποστολή θα στείλει «ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι το Κογκρέσο είναι δεσμευμένο στο ΝΑΤΟ».

Εκτός από Δημοκρατικούς, στην αποστολή συμμετέχουν οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές Τομ Τίλις και Λίσα Μαρκάουσκι.

Η αποστολή των aμερικανών κοινοβουλευτικών μετέβη στην Κοπεγχάγη μετά την, όχι και τόσο επιτυχή, συνάντηση που είχαν την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο ο δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και η γροιλανδή ομόλογός του, Βίβιαν Μότζφελντ, με τον αμερικανό αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Δανοί αξιωματούχοι δήλωσαν μετά τη συνάντηση ότι δεν κατάφεραν να αλλάξουν την άποψη της αμερικανικής κυβέρνησης αναφορικά με την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Ο Ράσμουσεν και η Μότζφελντ συναντήθηκαν και με αμερικανούς Κοινοβουλευτικούς στην Ουάσινγκτον προκειμένου να κερδίσουν την υποστήριξη του Κογκρέσου, καθώς Δανία και Γροιλανδία προσπαθούν να βρουν μια λύση στην πρωτοφανή κρίση που έχει προκύψει με έναν σύμμαχο στο ΝΑΤΟ.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε για την ασφάλεια στην Αρκτική, αλλά αυτό πρέπει να συμβεί με σεβασμό στην εδαφική μας ακεραιότητα, το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη του ΟΗΕ», τόνισε ο Ράσμουσεν σε ανάρτησή του στο Instagram την Πέμπτη.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην ιδέα απόκτησης της Γροιλανδίας το 2019 κατά την πρώτη του θητεία στην προεδρία, αλλά αντιμετωπίζει την αντίθεση των Αμερικανών κοινοβουλευτικών, ακόμη και των Ρεπουμπλικανών.

Κοινοβουλευτικοί και από τα δύο κόμματα έχουν επισημάνει ότι θα στηρίξουν νομοσχέδιο που θα περιορίζει την εξουσία του Τραμπ να θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ τη Γροιλανδία. Παράλληλα όμως, έχει κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο υπέρ της προσάρτησης της Γροιλανδίας.

Στο μεταξύ μόλις το 17% των Αμερικανών εγκρίνει τις προσπάθειες του αμερικανού προέδρου να αποκτήσει τη Γροιλανδία και σημαντική πλειοψηφία ψηφοφόρων και των δύο κομμάτων είναι αντίθετη στη χρήση στρατιωτικής βίας για την προσάρτηση της νήσου, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη δημοσκόπηση «ψεύτικη».

Ποιες χώρες στέλνουν στρατό στη Γροιλανδία

Οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ είναι πιθανό να έχουν μια «πιο μόνιμη» παρουσία στη Γροιλανδία, καθώς αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ένωσαν τις δυνάμεις τους με τη Δανία για την αποστολή στρατιωτών με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας στο νησί της Αρκτικής.

Ο Τρόελς Λουντ Πούλσεν, υπουργός Άμυνας της Δανίας, δήλωσε την Πέμπτη ότι η πρόθεση είναι να υπάρχουν περισσότερες δανέζικες δυνάμεις στη Γροιλανδία, με άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ να καλούνται να συμμετάσχουν σε βάση εκ περιτροπής.

«Η πρόθεση είναι να δημιουργηθεί μια πιο μόνιμη στρατιωτική παρουσία», δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Δανίας, DR.

Η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Φινλανδία και η Ολλανδία, δήλωσαν ότι θα πραγματοποιήσουν μικρές αποστολές στρατευμάτων.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες σημείωσαν ότι η ιδέα ήταν να δείξουν στις ΗΠΑ ότι η Δανία και άλλες χώρες αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα την ασφάλεια στην Αρκτική, και όχι να ανταποκριθούν στις απειλές του Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Πέμπτη ότι περίπου 15 γάλλοι στρατιώτες θα ενισχυθούν σύντομα με χερσαία, αεροπορικά και ναυτικά μέσα.

Ο γάλλος πρόεδρος πρόσθεσε ότι «κλονίζονται ορισμένες από τις βεβαιότητες της Ευρώπης», μεταξύ άλλων από την εμφάνιση «αντιπάλων που δεν περίμενε να δει».

Η αποστολή ευρωπαίων στρατιωτικών στην Γροιλανδία για την πραγματοποίηση στρατιωτικής άσκησης επιδιώκει να στείλει ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο, και στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχετικά με την αποφασιστικότητα των ευρωπαϊκών χωρών ως προς την υπεράσπιση της κυριαρχίας τους, δήλωσε ακόμα η γαλλίδα υπουργός αρμόδια για τις Ενοπλες Δυνάμεις, Αλίς Ριφό.

«Οταν οι χώρες μέλη της Ευρώπης πραγματοποιούν στρατιωτική άσκηση, αυτό είναι ένα μήνυμα, ένα μήνυμα αποφασιστικότητας προς ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε η γαλλίδα υπουργός στο ραδιοφωνικό δίκτυο FranceInfo.

«Απαιτείται η υπεράσπιση της εδαφικής κυριαρχίας των χωρών μελών», είπε επικαλούμενη την «στρατηγική αλληλεγγύη».

Το μήνυμα είναι ότι «οι Ευρωπαίοι είναι αποφασισμένοι να υπερασπισθούν την κυριαρχία τους». «Οταν στέλνεις ένα μήνυμα για την πρόθεσή σου να υπερασπισθείς την κυριαρχία σου, το στέλνεις σε όλο τον κόσμο και το στέλνεις επίσης στο εαυτό σου», ανέφερε η Ριφό.

Τόσο η Γαλλία όσο και ο Καναδάς θα ανοίξουν προξενεία στη Γροιλανδία τις επόμενες εβδομάδες.

Η Γερμανία δήλωσε ότι θα στείλει 13 στρατιώτες αναγνώρισης, το Ηνωμένο Βασίλειο έναν αξιωματικό, η Νορβηγία δύο στρατιώτες και η Σουηδία αρκετούς. Το Ελσίνκι στέλνει δύο αξιωματικούς σύνδεσμο και η Ολλανδία έναν αξιωματικό.

«Αυτές οι δυνάμεις δεν θα μπορούσαν να σταματήσουν μια αμερικανική εισβολή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Επομένως, το μήνυμα πρέπει να είναι διακριτικό. Αυτό γίνεται για να δείξουμε ότι ενισχύουμε την ασφάλεια στην Αρκτική και ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα», δήλωσε ένας ανώτερος διπλωμάτης από μία από τις συμμετέχουσες χώρες.

Ο Μπόρις Πιστόριους, υπουργός Αμυνας της Γερμανίας, δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την Αρκτική για στρατιωτικούς σκοπούς και ότι το ΝΑΤΟ δεν θα το επιτρέψει αυτό. Οι 13 γερμανοί στρατιώτες αναμένονταν στη Γροιλανδία, την Παρασκευή.

Το γεγονός ότι η αποστολή αυτή ανακοινώθηκε ύστερα από συνάντηση στον Λευκό Οίκο των επικεφαλής της διπλωματίας της Δανίας και της Γροιλανδίας, χωρίς να σημειωθεί απτή πρόοδος, συνιστά «χρονική σύμπτωση», πρόσθεσε ο γερμανός υπουργός Αμυνας μιλώντας στο δίκτυο ARD.

«Οταν ξεκινήσαμε τον σχεδιασμό, δεν μπορούσαμε να ξέρουμε ότι η συνάντηση θα γινόταν την Τετάρτη ούτε ποια θα ήταν η κατάληξή της», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση που του έγινε για τις φιλοδοξίες του Τραμπ όσον αφορά τη Γροιλανδία, ο Πιστόριους δήλωσε «σχετικά ήρεμος», υπογραμμίζοντας ότι «οι ΗΠΑ δεν συνοψίζονται στη διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ».

Η συμμετοχή των Ευρωπαίων στη διασφάλιση της ασφάλειας της Γροιλανδίας ισοδυναμεί με «αφαίρεση» από τον αμερικανό πρόεδρο «του βασικού του επιχειρήματος», σημείωσε

«Δεν συμμεριζόμαστε μόνον τις ανησυχίες για την ασφάλεια, αλλά δεσμευόμαστε επίσης να τις αντιμετωπίσουμε από κοινού», επισήμανε ο γερμανός υπουργός Αμυνας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News