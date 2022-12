Με… όπερα και κλόουν η Μόσχα θέλει να ανεβάσει το ηθικό των ρώσων στρατιωτών στο μέτωπο

Καθώς το ηθικό των ρώσων στρατιωτών στο μέτωπο βρίσκεται στα Τάρταρα, μετά τις συνεχόμενες ήττες, τις μεγάλες απώλειες και τις ελλείψεις σε εξοπλισμό, το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας σκέφθηκε ότι θα ήταν καλή ιδέα αντί για όπλα να στείλει μουσικούς, ηθοποιούς και κλόουν για να τους φτιάξουν το κέφι.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε τη σύσταση «δύο δημιουργικών ταξιαρχιών πρώτης γραμμής» αυτή την εβδομάδα, λέγοντας ότι στις μονάδες θα περιλαμβάνονται τραγουδιστές της όπερας, μουσικοί, ηθοποιοί και μέλη του τσίρκου.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RBC news, οι νέες μονάδες θα είναι επιφορτισμένες με τη διατήρηση «μιας υψηλού επιπέδου ηθικής, πολιτικής και ψυχολογικής κατάστασης» στους στρατιώτες».

Η υπηρεσία Πληροφοριών του βρετανικού υπουργείου Αμυνας αναφέρθηκε στη δημιουργία των νέων Σωμάτων στην τελευταία της έκθεση για τον πόλεμο την Κυριακή.

Όπως σημείωσε, η ανακοίνωση για τις «δημιουργικές ταξιαρχίες» ακολούθησε πρόσφατη εκστρατεία του ρωσικού υπουργείου Ανάπτυξης για να ενθαρρύνει το κοινό να δωρίσει μουσικά όργανα στους στρατιώτες.

«Η μουσική και η οργανωμένη ψυχαγωγία για τα μαχόμενα στρατεύματα έχουν μακρά ιστορία σε πολλούς στρατούς, αλλά συγκεκριμένα στη Ρωσία έχουν συνδεθεί στενά με την έννοια της ιδεολογικής πολιτικής εκπαίδευσης της σοβιετικής εποχής», σχολίασαν οι Βρετανοί.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 December 2022

